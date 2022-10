Rally Nuova Zelanda: Rovanpera vede il titolo mondiale

A DUE PASSI DAL TITOLO Dopo aver vinto la SS14 del Rally Nuova Zelanda, Kalle Rovanpera è sempre più vicino a diventare il più giovane campione del mondo nella storia del WRC. Il 22enne sta amministrando il vantaggio e ha realizzato il secondo tempo nella successiva SS15 vinta dal rivale Ott Tanak. Per festeggiare il titolo il finlandese deve mantenere la prima posizione anche dopo il secondo passaggio sulle due prove disputate nella mattinata neozelandese. Come al solito, l'ultima prova assegna anche i punti della Power Stage. La due speciali della domenica mattina non hanno provocato scossoni in classifica, con le posizioni rimaste inalterate.

RALLY NUOVA ZELANDA 2022, CLASSIFICA DOPO SS15

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:38:16.3 2 Sebastien Ogier Toyota +32.0 3 Ott Tanak Hyundai +46.1 4 Thierry Neuville Hyundai +1:49.7 5 Oliver Solberg Hyundai +3:45.0 6 Hayden Paddon Hyundai +9:24.4 7 Lorenzo Bertelli Ford +9:54.4 8 Kajetan Kajetanowicz Skoda +11:39.3

VITTORIA NEL MIRINO Restano quattro prove, e piuttosto brevi, tra Kalle Rovanpera e il ritorno al successo nel Rally Nuova Zelanda dopo due appuntamenti in cui è rimasto a bocca asciutta. Poco più di 30 km di un rally che ha comunque riservato molte sorprese e che quindi bisognerà disputare senza cali di concentrazione, sempre con un occhio al meteo. Alle spalle del leader del mondiale c'è l'altra Toyota di Sebastien Ogier che proverà a sottrarre punti a Ott Tanak, sceso al terzo posto.

VEDI ANCHE

Cronaca e classifica seconda giornata Rally Nuova Zelanda

PROGRAMMA TERZA GIORNATA RALLY NUOVA ZELANDA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS14 Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1 8.82 km 11:03 00:03 SS15 Jacks Ridge Haunui 1 6.77 km 12:08 01:08 SS16 Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 2 8.82 km 13:38 02:38 SS17 Jacks Ridge Haunui 2 (Wolf Power Stage) 6.77 km 15:18 04:18

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2022