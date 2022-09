Rally Nuova Zelanda: le Toyota tallonano Tanak

L'estone è tallonato da ben tre Toyota, tutte racchiuse in 7 secondi

TOYOTA A CACCIA Dopo una prima giornata del Rally Nuova Zelanda caratterizzata da speciali molto lunghe e da condizioni meteo variabili, il programma prevede per sabato altre sei speciali, ma con un chilometraggio molto inferiore, in particolare per la Komokoriki lunga appena 5,81 km. Si prospetta una guerra sul filo dei secondi, con Ott Tanak che riparte dalla prima posizione, ma con appena 2 decimi di vantaggio su Elfyn Evans e circa 7 secondi su Sebastien Ogier e Kalle Rovampera.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY NUOVA ZELANDA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Kaipara Hills 1 15.83 km 08:08 21:08 SS9 Puhoi 1 22.5 km 09:06 22:06 SS10 Komokoriki 1 5.81 km 10:14 23:14 SS11 Kaipara Hills 2 15.83 km 14:08 03:08 SS12 Puhoi 2 22.5 km 15:06 04:06 SS13 Komokoriki 2 5.81 km 16:24 05:24

30/09/2022