Rally Nuova Zelanda: Tanak vince la prova d'apertura

TANAK PARTE BENE La prova spettacolo disputata nella notte ad Auckland è stata vinta da Ott Tanak, davanti a Craig Breen e Thierry Neuville, racchiusi in 1,6 secondi. Non è partito benissimo Rovanpera che ha chiuso sesto a 2,6 secondi. Presente in questo fine settimana anche Sebastien Ogier, che torna al volante della Toyota sostituendo Esapekka Lappi: il francese ha terminato con l'ottavo tempo a 4,5 secondi dal leader. Domani mattina, ma già nella serata italiana per via del fuso orario, si comincerà a fare sul serio con le prime prove speciali, tutte abbastanza lunghe.

HYUNDAI A CACCIA Il WRC riparte dall'altra parte del mondo, con il Rally Nuova Zelanda. La Hyundai proverà a proseguire nel suo ottimo momento di forma che l'ha portata a vincere gli ultimi tre appuntamenti disputati. All'opposto, Kalle Rovanpera dovrà porre fino al primo momento difficile del suo campionato, essendo reduce da due ritiri che non hanno comunque troppo peggiorato la sua confortevole posizione in classifica generale, anche se un nuovo passo falso ora farebbe suonare un campanello d'allarme.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY NUOVA ZELANDA 2022

Giovedì 28 settembre Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Pukekawa Auckland Domain 1.78 km 18:08 07:08 Venerdì 29 settembre Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Whaanga Coast 1 29.27 km 08:33 21:33 SS3 Te Akau South 1 31.48 km 10:11 23:11 SS4 Te Akau North 1 18.53 km 11:14 00:14 SS5 Whaanga Coast 2 29.27 km 14:22 03:22 SS6 Te Akau South 2 31.48 km 16:00 05:00 SS7 Te Akau North 2 18.53 km 17:03 06:03

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/09/2022