Rally Finlandia: Neuville parte col piede giusto

PRIMO ASSAGGIO Il Rally Finlandia è partito questa sera con la prova spettacolo, la SS1 Harju 1 di 3,48 km. Ottimo inizio per la Hyundai che ottiene i due migliori tempi con Thierry Neuville e Ott Tanak. Distacchi ovviamente contenuti, con le Toyota di Takamoto Katsuta e di Kalle Rovanpera a poco più di 2,5 secondi. Molto positiva la prestazione del giapponese, terzo nonostante abbia lamentato l'assenza del boost in teoria fornito dalla parte ibrida del motore. Tutte le 12 vetture Rally1 sono comunque racchiuse in 5,5 secondi. Domani si inizia a fare sul serio, con 9 prove speciali (programma qui sotto, dopo la classifica).

RALLY FINLANDIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 2:41.7 2 Ott Tanak Hyundai +1.2 3 Takamoto Katsuta Toyota +2.6 4 Kalle Rovanpera Toyota +2.7 5 Jari Huttunen Ford +3.2 6 Elfyn Evans Toyota +3.2 7 Esapekka Lappi Toyota +3.8 8 Pierre-Louis Loubet Ford +3.8 9 Oliver Solberg Hyundai +3.8 10 Adrien Fourmaux Ford +5.0

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY FINLANDIA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 11.75 km 08:00 07:00 SS3 Lankamaa 1 21.69 km 08:55 07:55 SS4 Laukaa 2 11.75 km 12:15 11:15 SS5 Lankamaa 2 21.69 km 13:10 12:10 SS6 Harju 2 2.01 km 14:30 13:30 SS7 Ässämäki 1 12.31 km 17:00 16:00 SS8 Sahloinen-Moksi 1 15.7 km 17:53 16:53 SS9 Ässämäki 2 12.31 km 19:13 18:13 SS10 Sahloinen-Moksi 2 15.7 km 20:06 19:06

04/08/2022