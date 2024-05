Al volante di Toyota Yaris Cross 130 CV: più cavalli, ma il resto?

Come è accaduto già per la Toyota Yaris, in occasione del facelift anche la sua versione SUV guadagna un motore più potente, che affianca - ma non sostituisce del tutto - la Yaris Cross da 116 cavalli, ampliando la gamma. Si aggiungono al pacchetto degli aggiornamenti una plancia digitale rinnovata, un infotainment più potente e reattivo e una suite più completa di aiuti alla guida. Le opinioni dopo la prova su strada della nuova Toyota Yaris Cross Hybrid 130.

Toyota Yaris Cross 130: la lunghezza supera di poco i 4 metri

Impossibile capire con uno sguardo alla carrozzeria che siamo di fronte a una nuova Yaris Cross: l'aspetto non è cambiato. Poco male, perché la sua è una di quelle linee sempre attuali, che non invecchiano mai. Belle proporzioni e pochi fronzoli definiscono un'auto caratterizzata il giusto: per imporsi senza bisogno di sgomitare, come dimostrano le classifiche di vendita, che la vedono al primo posto in Europa. Lunga 4,18 m, come prima, anche la Yaris Cross 130 è lontana dai record del segmento quanto a spazio a bordo, ma la sistemazione è decorosa, finché a viaggiare sono quattro adulti e non cinque. Il bagagliaio va da 397 a 1.000 litri di capacità, con un volume che cala a 320 litri con i sedili in posizione, nel caso della versione a trazione integrale, che sotto al bagagliaio ha un motore elettrico in più.

FINITURE MIGLIORATE Tra le novità del facelift troviamo un infotainment aggiornato e più reattivo, con navigazione connessa di serie e comandi vocali più efficienti. Il tutto in una plancia digitale che vede crescere le dimensioni dei display. Ora la strumentazione può contare su uno schermo che va da 7 a 12,3 pollici, secondo gli allestimenti, mentre il display touch a centro plancia va da 9 a 10,5 pollici. Riviste anche alcune finiture, con la parte bassa della plancia morbida e tocchi in abitacolo che riprendono il colore della carrozzeria. Nonostante ciò, l'interno della Yaris Cross rimane più razionale che lussuoso, con rivestimenti a effetto tessuto a vestire le plastiche dure dei pannelli porta anteriori, e plastiche lasciate completamente a nudo nei pannelli porta posteriori.

Toyota Yaris Cross 130, la plancia

VEDI ANCHE

I 16 cavalli in più della Yaris Cross 130 sono dati da un motore elettrico più potente: non cambia il millecinque a benzina a ciclo Atkinson/Miller, che è l'altra metà del sistema ibrido, come non cambia la trasmissione automatica e-CVT che sfrutta il solito ruotismo epicicloidale. L'aggiornamento si accompagna a un'insonorizzazione più curata tramite l'aggiunta di materiale fonoisolante, vetri più spessi, un supporto motore ammortizzato sul lato sinistro e un dispositivo chiamato ''risuonatore'' sull'aspirazione. Il risultato? Dal punto di vista acustico la Yaris continua a lasciar filtrare in abitacolo il rotolamento degli pneumatici sull'asfalto ruvido e permane una certa rombosità del motore a tre cilindri in piena accelerazione. La maggior potenza del motore elettrico e una gestione leggermente migliorata della trasmissione riducono però l'effetto scooter, che risulta leggermente meno evidente di prima finché non si pretende di scatenare tutta la cavalleria.

MIGLIORA LO SPRINT In cifre, il tempo nello 0-100 km/h cala di mezzo secondo, a fermare il cronometro sui 10,6'': un crono comunque da auto rilassata. Invariata la velocità massima di 170 km/h. Però la nuova Yaris Cross 130 la senti ancora più pronta e gradevole: tanto in ripresa quanto nelle partenze al semaforo. Nella guida normale si avvicina più di prima a un'auto 100% elettrica, affidandosi più di prima alle batterie per le partenze. Non delude nemmeno tra le curve, dove si muove precisa e con buona agilità. Elevata la tenuta di strada, anche se non è e non vuole essere un'auto sportiva. Tanto più che i nuovi aiuti alla guida sono invadenti e cercano di tenere a freno i pruriti dei guidatori dal piede pesante. Anche se il dichiarato mostra un aumento dei consumi rispetto alla Yaris Cross da 116 CV - che rimane in listino con il nome di Yaris Cross 115 - la versione potenziata rimane poco assetata. Nel misto extraurbano è facile scendere al disotto dei 4,0 l/100 km (oltre 25 km/l), mentre la richiesta aumenta in autostrada, dove si possono avvicinare i 7 l/100 km.

Toyota Yaris Cross 130il bagagliaio

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 entra in gamma cercando una collocazione precisa, che non faccia sorgere troppi dubbi se sia meglio puntare sul nuovo motore o rimanere sulla vecchia unità da 116 CV. L'unico allestimento ad avere esclusivamente il motore meno potente è l'entry level Active, che ha prezzi a partire da 25.150 euro, prima di applicare eventuali ecobonus: grazie a uno sconto di 3.500 euro al prezzo di listino applicato dalla Rete Toyota Italia. Questa versione ha già di serie una suite di aiuti alla guida di tutto rispetto, con cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali e tanto altro. Gli schermi però sono quelli piccoli: 7 pollici per la strumentazione e 9 pollici per l'infotainment, che tuttavia ha già di serie le versioni wireless di Apple Carplay e Android Auto. Mancano il monitoraggio dell'angolo cieco - e con esso il sistema per un'uscita più sicura dall'auto - e i sensori di parcheggio intelligenti.

QUALE SCEGLIERE L'unico allestimento che può essere scelto sia con 116 sia con 130 CV è il Trend, che parte da 31.700 euro e aggiunge uno schermo da 10,5 pollici a centro plancia. Inoltre, a differenza della Yaris Cross Active, può montare il Comfort Pack, che per 750 euro aggiunge sensori di parcheggio anti-collisione, sedili anteriori riscaldati, schienale reclinabile frazionato 60:40:60 e doppiofondo frazionato. I rimanenti tre allestimenti Lounge, GR Sport e la full optional Premiere, con prezzi da 33.400 a 37.400 euro, montano solo il motore da 130 CV e possono avere la trazione integrale elettrica con un sovrapprezzo di 3.500 euro. Quale scegliere? La Active per il prezzo, la Lounge per il pacchetto più equilibrato, che già comprende clima bi-zona, interni misto-pelle e gli schermi più grandi, e può completare la dotazione di aiuti alla guida con il pacchetto Tech da 1.500 euro. Ma anche aspettare gli incentivi e puntare sulla Premiere è una proposta da valutare, per mettersi in garage una piccola ammiraglia.

Motore 1,5 litri 3 cilindri benzina full hybrid Potenza 116/132 CV Coppia n.d. Cambio Automatico E-CVT Trazione Anteriore (AWD) Velocità 170 km/h 0-100 km/h 11,2/10,7 secondi Misure 4,18 x 1,77 x 1,59 m Bagagliaio 397/1.000 litri (da 320 litri AWD) Peso da 1.180 a 1.320 kg secondo le versioni Prezzo Da 28.650 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2024