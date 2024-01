Lexus LBX Morizo RR: immagina una GR Yaris Cross... più chic. Video

Da modello più piccino e più grazioso della compagnia a piccola peste, il passo è breve. Da Lexus LBX, ''controfigura'' Lexus di Toyota Yaris Cross, tutto ti aspetti tranne che una conversione in chiave ''performance''. E invece LBX Morizo RR Concept è proprio una LBX formato ''gara''. Nel design, ma ancor di più nel suo carattere. Perché sotto il suo vestitino ora si cela il 3 cilindri turbo di Toyota GR Yaris. Non te la aspettavi e adesso che l'hai davanti agli occhi la vorresti, vero? E immagini una GR Yaris Cross, non è così?

Lexus LBX Morizo RR, piccole Lexus si arrabbiano

MASTER LEXUS A ricoprire un ruolo chiave nella progettazione di LBX Morizo RR Concept, star dello stand Lexus al Tokyo Auto Salon 2024, colui che dà il nomignolo al prodotto stesso. Morizo è proprio il nome di battaglia di Akio Toyoda, presidente di Toyota (non più Ceo). A proposito, in un video Akio Toyoda, aka Morizo, aka Master Driver, ci racconta (anche) come nasce l'idea di una mini-Lexus tanto audace. Clicca Play qui sotto e prenditi qualche minuto, ne vale la pena...

GAZOO RACING DNA Cuore di Lexus LBX Morizo RR è dunque il 3 cilindri Toyota turbocompresso da 1,6 litri, qui in formato 300 CV di potenza e e 400 Nm di coppia. Stessa unità di partenza di GR Yaris, valori identici al tricilindrico che invece equipaggia GR Corolla. Come GR Yaris 2024, semmai, LBX Morizo abbina il motore alla nuova trasmissione automatica Direct Shift a 8 rapporti, trasmissione che invia potenza a tutte e quattro le ruote. Lexus non menziona se, da GR Yaris, il suo crossover prenderà anche gli stessi differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore: piace pensare che sia così.

Stessi motori e trasmissione di Toyota GR Yaris 2024

TRUCCO PARRUCCO Alla LBX di serie è stata apportata anche una selezione di modifiche visive, ma sono tutte relativamente discrete. Tra queste, figurano un esclusivo frontale con griglia oscurata e dettagli gialli, cerchi in alluminio da 19 pollici, pinze dei freni gialle, un paraurti posteriore specifico e gli stessi doppi terminali di scarico di GR Yaris. A ben guardare, c'è anche un sottile diffusore nero. In abitacolo, ecco sedili sportivi e pedaliera in alluminio.

Doppi scarichi, lo spoiler... Che caratterino!

LISCIA O GASSATA? Lexus non ha sin qui fornito alcuna indicazione se l'auto entrerà o meno in produzione. Ricordiamo che LBX è essenzialmente una versione ''premium'' di Toyota Yaris Cross, e come Yaris Cross si muove grazie a un sistema full hybrid composto da motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri, integrato da due motori elettrici (o tre, in caso di versione con trazione integrale ''d'emergenza'') e in grado di erogare fino a 136 CV e 185 Nm di coppia. L'ibrido è il suo complemento naturale, tuttavia una LBX high performance stuzzica eccome.

La firma del ''boss''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2024