Lexus LF-ZL Concept: il futuro del super lusso sotto forma di SUV elettrico

Il Tokyo Mobility Show, lo abbiamo imparato, è una fucina di nuovi modelli e prototipi. La kermesse giapponese è un’occasione per i costruttori del Sol Levante, che giocano in casa, per svelare novità di ogni genere vicine alla produzione o che anticipano progetti futuri. Dopo una bella carrellata di sportive (quasi sempre con motore elettrico), questa volta è il turno di un prototipo che anticipa un modello super lussuoso di SUV a batterie. Si chiama Lexus LF-ZL e quando arriverà la versione di serie, si piazzerà direttamente al top della famiglia Lexus. La LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury) rappresenta un prossimo esempio del concetto di lusso inteso dal brand giapponese e che probabilmente sostituirà la brillante ma un po’ invecchiata ammiraglia LS, che potrebbe sopravvivere solo se lo stile della carrozzeria berlina fosse ancora richiesto dalla clientela benestante. Con una lunghezza di circa 5,3 metri, una larghezza di 2,02 metri e un passo di 3,35 metri, è più lungo e più largo della Lexus LX, ma ha solo due file di sedili. Ciò indica il suo scopo di crossover ultra-lussuoso in cui il comfort dei passeggeri è messo in primo piano.

Lexus LF-ZL Concpet: il SUV elettrico esprime il futuro del lusso a ruote alteUNA EXPERIENCE DI GUIDA A 360° Lexus afferma che la prestigiosa esperienza di possedere la LF-ZL di serie si estenderà oltre il semplice concetto di guidare un’auto a batterie (si, anche questo modello sarà 100% EV…) della prossima generazione di Casa Toyota. Infatti, promette più di 800 km con una ricarica di 20 minuti, ma afferma anche che sarà possibile arrivare a 1.200 km una volta che le batterie allo stato solido entreranno in scena. Detto questo, diamo per scontato che questo modello sarà particolarmente lussuoso poiché gli ingegneri hanno presto la massima attenzione ai dettagli, anticipando le esigenze dei potenziali clienti. Il brand giapponese utilizzerà il suo nuovo sistema operativo Arene per raggiungere questo ambizioso obiettivo. In sostanza, si tratta di un nuovo sistema in grado di controllare vari aspetti dell'auto, comprese le caratteristiche di guida, i suoni e le vibrazioni. Inoltre, è collegato al dispositivo steer-by-wire e ai molteplici parametri che controllano il veicolo, e potrà essere aggiornato Over-the-Air.

Lexus LF-ZL Concpet: dove si fondono guida autonoma, connettività e realtà virtuale PENSERANNO A TUTTO LORO, NON SOLO GUIDARE Insomma, ciò che Lexus ci sta comunicando in maniera esaustiva è che in futuro le sue auto diventeranno più autonome, consentendo al conducente di sedersi e guardare l'ambiente circostante. È qui che entra in gioco la Interactive Reality in Motion (Realtà interattiva in movimento). L’auto utilizzerà sensori e connettività di bordo per fornire al proprietario maggiori informazioni sull’ambiente circostante. Se la LF-ZL vede un passeggero buttare lo sguardo verso un McDonald's o l’Ikea, potrebbe fornire un feedback o approfondire la storia di quel marchio. Insomma, per i giapponesi il futuro è adesso. Il Salone di Tokyo dà una saggio di cosa ci aspetta nei prossimi anni nel segmento “premium”, cioè non solamente una realtà elettrica, a guida autonoma (o quasi) dove il comfort avrà un peso specifico dominante. Anche la connettività, la realtà aumentata e la condivisione dell'esperienza di vivere a bordo saranno nel paniere delle preferenze di chi potrà permettersi di possedere veicoli come la Lexus LF-ZL, dove il concetto di Lusso è sottolineato con la “L” maiuscola.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2023