Nuova Lexus LBX: il SUV entry level reclama spazio nel segmento B, ma a modo suo...

Il gettonatissimo segmento dei B-SUV si prepara ad accogliere una new entry che ha l’obiettivo di scalare rapidamente la classifica delle preferenze. Lexus, marchio lussuoso di Toyota, lancia la nuova LBX, il modello più piccolo della famiglia giapponese, ma non per questo meno ambizioso. Si tratta di un SUV compatto, o crossover se preferite, che reinterpreta in chiave premium uno dei modelli di maggiore successo di casa Toyota, la Yaris Cross. Attenzione, non si tratta della semplice rilettura in ottica lussuosa, ma di un modello che propone contenuti innovativi pur partendo dalla stessa piattaforma GA-B.

Nuova Lexus LBX: il B-SUV di lusso arriverà a inizio 2024

Cominciamo immediatamente dal design di LBX, che trova spunti da quello delle sorelle maggiori, ma in una forma forse meno audace anche se altrettanto moderna. Insomma, nulla a che fare con la Yaris Cross. Pur con lo stesso equilibrio di forme, qui abbiamo un frontale bello aggressivo, con la griglia che perde l’iconica forma a clessidra delle Lexus, ma si apre verso il basso per un effetto molto sportivo e che ''rompe'' con il passato. I fari full led, poi, hanno un design sofisticato e contribuiscono a rendere più aggressiva tutta la porzione anteriore. Bello anche il profilo del “suvvino” giapponese, compatto e slanciato nei 4,19 metri di lunghezza per 1,83 di larghezza (bagagliaio di 332 litri), la linea di cintura alta e il tetto che scende verso la coda, dove troviamo i giochi di luce a tutta larghezza dei fari posteriori full LED. I muscoli arrivano dai parafanghi larghi, dall’abitacolo compatto e dai grandi cerchi, fino a 19”. Quindi, un look moderno e piacevole, se vogliamo non audace come altre Lexus, ma che colpisce per le proporzioni e l’aspetto atletico del SUV.

Nuova Lexus LBX: il SUV giapponese è lungo 4,19 metri

Anche l’abitacolo mostra perfettamente la filosofia “luxury” di Lexus. Sembra di stare a bordo di una NX o una RX in formato ridotto. E questa non è una critica, anzi, il contrario. Perché lo spazio è molto buono per quattro, pur nelle misure taglia small della LBX e la percezione di qualità è pari alle sorelle maggiori quasi dappertutto. Ma andiamo con ordine. Gli interni sorprendono per la loro raffinatezza, forse perché molto raramente si vede un tale livello a bordo di una segmento B. Si tocca con mano il lavoro di fino degli ingegneri, dei designer e degli stilisti Lexus che hanno dato vita a un abitacolo dove si fondono lusso e sportività, tecnologia e soluzioni furbe per il comfort. Si trova subito una bella posizione di guida, appena rialzata ma senza esagerare. I sedili dal taglio avvolgente sono rivestiti in differenti materiali come tessuti tecnici, scamosciati o pelle, replicati sui pannelli porta. Lexus ha voluto ricreare quattro ambienti per andare incontro alla personalità stessa della clientela. Quindi si può scegliere l’atmosfera Elegant, Relax, Emotion o Cool, che mischiano sfumature e finiture per creare il giusto piacere di vivere a bordo.

Nuova Lexus LBX: abitacolo lussuoso e tanta tecnologia digitaleABITACOLO “TAILOR MADE” Ma attenzione, poiché è possibile personalizzare gli interni praticamente su misura. Un servizio Be Spoke, che consente di dar vita a un abitacolo esclusivo, miscelando le sfumature e il materiale dei rivestimenti, il colore delle cuciture e addirittura delle cinture di sicurezza. A fronte di tale possibilità, il listino optional è molto essenziale, ma eleva ancora di più lo status del compact SUV. Per esempio, troviamo l’head-up display, l’Hi-Fi Mark Levinson o i fari full LED adattivi. E la qualità a portata di mano arriva da un design ricercato – molto bella la console centrale a “ponte” che lascia libero un vano sottostante – da plastiche morbide al tatto e assemblate senza una sbavatura, si notano anche dettagli come le cuciture a contrasto e le luci soffuse. Super furba la maniglia elettrica E-Latch delle portiere: basta un tocco per aprirle e chiuderle. Solo dietro si percepisce una minore attenzione, se così possiamo chiamarla. Per esempio, i pannelli portiera sono più rigidi e non c’è una bocchetta per diffondere l’aria del climatizzatore.

Lato tecnologia di bordo, la nuova LBX sottolinea la sua appartenenza al segmento premium con una plancia full digital definita Tazuna Cockpit, con un display configurabile da 12,3” per la strumentazione e un touchscreen da 9,8” per il sistema infotainment. Tutta la modernità del progetto LBX è sottolineata dalla presenza di Apple CarPlay e Android Auto wireless, dall’assistente vocale, dal navigatore satellitare e da tutti i servizi da remoto per la gestione dell’auto, dei viaggi e del comfort per i passeggeri. Naturalmente, tutto il pacchetto multimediale è predisposto per gli aggiornamenti Over-the-Air.

VEDI ANCHE

Nuova Lexus LBX: ingombri contenuti e design piacevole

Sotto il cofano troviamo il motore tre cilindri di 1,5 litri full hybrid ereditato dalla Yaris Cross, ma evoluto in maniera sostanziale. C’è una nuova batteria NiMH del sistema ibrido, con una maggiore densità e capace di fornire più rapidamente tutta l’energia al motore elettrico per migliorare lo spunto in partenza. La potenza e coppia passano da 116 CV e 120 Nm a 136 CV e 185 Nm. Il cambio automatico a variazione continua CVT è associato alle ruote anteriori, ma la LBX arriverà anche a trazione integrale con un piccolo motore elettrico da 10 kW sistemato sull’asse posteriore. Lato prestazioni, il dato dichiarato ci dice che per lo 0-100 km/h servono 9,2 secondi. Secondo Lexus, la LBX sarà anche molto agile, sfruttando un diametro di volta di appena 10,4 metri. Un test drive ce lo confermerà o meno.

Nuova Lexus LBX: lo schema tecnico del SUV compatto giapponese

Per quanto riguarda la sicurezza, il SUV giapponese porta a bordo tutti i sistemi di assistenza alla guida più moderni, raccolti nell’ultima evoluzione del Lexus Safety System+, che tra gli altri includono la frenata automatica di emergenza, l’assistente alla sterzata di emergenza, il monitoraggio dell’attenzione guidatore e il cruise control. In optional tutti i dispositivi per la guida assistita di livello 2.

Nuova Lexus LBX: al lancio debutterà con una edizione speciale esclusiva

L’entry level di casa Lexus allarga la famiglia dei SUV, che già include UX, NX, RX e RZ. La nuova LBX sarà preordinabile da giugno e arriverà dai concessionari a inizio 2024. Per i primi 2.000 clienti è stata creata una versione speciale, che si basa sull’allestimento Cool, ma con una ricca selezione di optional aggiuntivi. Lexus prevede di vendere circa 25.000 esemplari in Europa il prossimo anno, ma i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

Motore 3 cilindri, 1,5 litri, benzina, full hybrid Potenza 136 CV Coppia 185 Nm Accelerazione 0-100 km/h 9,2 secondi Cambio a variazione continua CVT Trazione anteriore o integrale Dimensioni 4,19 x 1,83 x 1,55 m Bagagliaio 332 litri Peso 1.280 kg Prezzo n.d.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/06/2023