Nuova MG ZS Hybrid+: costa un po' di più, ma ti dà molto in più. La prova

ZS di nuova generazione è già in vendita con nuovo motore benzina full hybrid e un look rinnovato. Da 23.490 euro (ma c'è la promo)

Leghiamoci allo sport e a una competizione di massima attualità: il debutto fu da challenger, il nuovo campionato lo vede nei panni di defender. Se la prima generazione fu una autentica sorpresa (in Italia è primo tra i B-SUV, 47.000 vendite in 3 anni), il ''sequel'' è il modello che consacra MG ZS come SUV compatto ''adulto'' e pronto a conquistare il pubblico non più solo per il rapporto prezzo/qualità, ma anche grazie a un sacco di altre cose. La più interessante delle quali è anticipata sin nel nome, MG ZS Hybrid+. Già: per la best seller anglo-cinese, niente più propulsori solo benzina (almeno, al lancio), spazio a un sistema full hybrid, a maggiori dimensioni, a un nuovo look, nuove tecnologie di bordo e nuovi... prezzi. Sì, ma al lancio c'è lo sconto. Ordini aperti e caccia aperta ai SUV di Renault Group: sì, Duster, ma ora anche Captur, Symbioz... Sotto, una panoramica prodotto ultracompleta. E due impressioni (giusto due) di guida. Più la solita photo gallery.



Nuova MG ZS Hybrid+: si cambia registro

Non cambia in modo radicale, MG ZS, però cambia e lo si apprende al primo sguardo. Cresce innanzitutto la lunghezza, e nemmeno di così poco: ora fanno 4 metri e 43 (vedi anche scheda tecnica), rispetto ai precedenti 4 metri e 32 (+11 cm). Sia in larghezza, sia in altezza, cresce invece di circa +1 cm.

La lunghezza cresce di 11 cm

FAMILY FEELING Il nuovo design ripropone alcuni dei tratti stilistici nati con MG3 Hybrid+. Il frontale ad esempio è caratterizzato da una griglia di dimensioni maggiori, dal caratteristico disegno ad L capovolta, racchiusa tra i due fender verticali laterali. La fanaleria anteriore è ora dotata di un faro principale a LED (ma ancora alogeno su allestimento base) ed è impreziosita da un dettaglio cromato interno a Y che continua all’esterno, collegando i due fari. La fiancata riprende a grandi linee quella della precedente generazione. Al posteriore, infine, nuova firma luminosa a LED per tutte le versioni. Nel complesso, ancora un look ''acqua e sapone'', ma confezionato meglio.

La nuova grafica del posteriore. Piace?

Innanzitutto, c'è più spazio e te ne accorgi subito. Più spazio sia per i passeggeri anteriori, sia soprattutto per gli ospiti delle sedute posteriori grazie a passo allungato di +3 cm. Su allestimento Luxury, regolazione dei sedili anche in elettrico (ma manca la regolazione del volante in profondità: peccato). Su tutte le versioni, 30 vani portaoggetti tra cui un vano fronte passeggero e il vano portaombrelli nel tunnel centrale. Pressoché invariata la capacità del bagagliaio (443 litri). Ma i passi in avanti sono di ordine elettronico.

Gli interni: nuovi nuovi

INFOTAINMENT Sempre ereditato da MG3, nuova ZS adotta un nuovo schermo centrale touch ''incassato'' nella plancia da 12,3 pollici (o 10,25 pollici per la versione Standard) con connettività Android Auto e Apple CarPlay (via cavo). La pulsantiera sotto lo schermo offre l’accesso immediato alle principali funzioni di clima e controllo volume: provvidenziale. Tutti gli allestimenti sono inoltre equipaggiati di schermo guidatore digitale da 7 pollici personalizzabile e due schermi digitali per contagiri e tachimetro, uniti in un unico “guscio” da 12,3 pollici. Però, che upgrade. Ma andiamo al sodo...

Display touch + comandi fisici: la formula vincente

Ancora una volta, MG3 Hybrid+ docet. Nuova MG ZS 2024 è dunque equipaggiata di un sistema full hybrid (cioè auto-ricaricabile: niente prese e cavi) che consiste di un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, una batteria da 1,83 kWh e una trasmissione automatica a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). Pur mantenendo invariata, rispetto a MG3, la potenza dell’unità termica (102 CV), la potenza di picco complessiva è ora di 197 CV. Il miglioramento è dovuto a una diversa calibrazione del motore EV di trazione. Consumi medi dichiarati di 5/5,1 l/100 km ed emissioni CO2 di 113-115 g/km, coerenti con ecobonus terza fascia (61-135 g/km). Prima non era così.

VEDI ANCHE

Ibrida, ma con qualcosa in... Plus

IL MIO IBRIDO È DIFFERENTE I ''plus'' della tecnologia Hybrid+ sono molteplici, sostiene MG Motor. ''Più performance'' grazie ''al supporto continuo della trazione EV'', sia in accelerazione che in marcia, ''più efficienza'' grazie ''all’elevata capacità di carica della batteria'' ad alto voltaggio, infine ''più comfort'' di bordo mediante ''un’ottimizzazione del regime di rotazione del motore termico alle alte velocità'', a tutto vantaggio della silenziosità. Quindi, all'atto pratico?

Un full hybrid intelligente

FULL HYBRID (MINI) TEST Il feeling è in effetti lo stesso che su MG3. A seconda della modalità di guida scelta (ECO, Comfort, Sport), dello stato di carica della batteria e della pressione sul pedale dell’acceleratore, le velocità di attivazione delle differenti modalità possono essere ritardate o anticipate, ma in generale succede quanto segue. Viaggi in EV (solo il motore elettrico in trazione) a velocità fino a 50 km/h, viaggi in modalità ibrida ''in serie'' (motore elettrico in trazione e motore a benzina in generazione corrente) tra 50 e 80 km/h, viaggi in modalità ibrida ''parallela'' (motore termico in trazione con motore EV in boost) tra 80 e 120 km/h, infine, viaggi esclusivamente a benzina ma solo oltre i 120 km/h (e sempre con funzione boost dell’unità EV). Il passaggio da una modalità alla successiva (o a quella inferiore) è ''quasi'' impercettibile: una guida fluida e al tempo stesso piuttosto brillante (0-100 km/h in 8 secondi e 7). Tutto un altro registro, rispetto alle precedenti unità a benzina.

Rispetto alla precedente, una guida più confortevole (e più parca)

Un'altra buona notizia è che il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida MG Pilot viene offerto di serie già completo di ADAS di guida semi-autonoma livello 2 come cruise control adattivo con funzione intelligente (ACC + ICA), frenata di emergenza automatica (AEB), avviso di collisione anteriore (FCW), avviso di deviazione corsia (LDW), sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA), mantenimento di corsia di emergenza (ELK), monitoraggio punto cieco (BSD), avvio di collisione posteriore (RCW), guida dinamica al centro corsia (ICA), avviso di guida instabile (UDW), avviso intelligente di superamento limite di velocità (ISA). Tra le novità 2024, citiamo il sistema di avviso in caso di collisione per apertura portiera (DOW) e il sistema di assistenza al traffico posteriore di manovra con avviso (RCTA). Niente male.

ADAS a profusione

REMOTE CONTROL Come già per gli altri modelli MG completamente elettrici, e da poco anche su MG3 Hybrid+, anche ZS di nuova generazione incorpora la tecnologia di controllo remoto tramite app iSmart con funzioni di informazioni vettura, climatizzazione da remoto incluso riscaldamento sedili (se presente), chiusura/apertura da remoto e pianificazione del percorso di navigazione. Niente male (bis).

Così, un po' all'improvviso, l'ennesima buona notizia è che a ottobre 2024 nuova MG ZS Hybrid+ è già ordinabile. La notizia meno buona (e prevedibile) è che il listino prezzi cresce. Si parte da 23.490 euro per l'allestimento Standard, si prosegue coi 25.490 euro per la Comfort, si chiude in alto coi 27.490 euro della top di gamma Luxury. Niente paura: al lancio, sino a esaurimento fondi incentivi, versione Standard in promozione a 18.340 euro (o 89 euro al mese, dietro anticipo di 6.900 euro) con permuta o rottamazione. Ok, MG ZS ora costa di più. Ma ti restituisce (molto) di più.

Prezzi da 18.340 euro (in promo)

MG ZS HYBRID+

Lunghezza 4.430 mm Larghezza 1.818 mm Altezza 1.635 mm Passo 2.610 mm Bagagliaio 443 - 1.298 litri Peso o.d.m. 1.830-1890 kg Motore 4 cil. 1.498 cc benzina full hybrid Potenza di sistema 197 CV Coppia di sistema 465 Nm Cambio automatico a 3 rapporti Trazione anteriore Velocità massima 168 km/h Acc. 0-100 km/h 8,7 sec. Consumo (WTLP combinato) 5,5 l/100 km Emissioni CO2 113-115 g/km Prezzo da 23.490 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2024