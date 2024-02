Nuova MG3 Hybrid+, full hybrid con qualcosa in "Plus". Il video

Al Salone di Ginevra, world premiere di MG3 terza generazione, in vendita pure in Italia. Compatta (4,11 metri), ibrida e accessibile

Dalla ''madrepatria'' alla conquista dell'Europa. Dopo i teaser delle scorse settimane, al Salone di Ginevra 2024 fa il suo debutto definitivo MG3 di seconda generazione (la terza, se si considera la primissima edizione del 2008). Suo obiettivo, quello di creare scompiglio nel segmento delle utilitarie e di sfidare mostri sacri come Renault Clio e Toyota Yaris senza alcun complesso di inferiorità. Non è un caso che abbiamo citato due modelli (anche) a propulsione ibrida: anche MG3 fa uso dell'ibrido ed è un ibrido molto particolare. Intanto, una mini video anteprima.

PLUS HYBRID Dopo una brillante carriera sul mercato britannico, l'anglo-cinese MG3 (MG Motors è oggi un marchio del Gruppo cinese SAIC) attraversa dunque la Manica e si prepara a sbarcare per la prima volta anche sul Continente, Italia inclusa. Tra i suoi punti di forza, dunque, il primo propulsore ibrido auto-ricaricabile 100% ''made in MG''. Il cosiddetto sistema “Hybrid+” utilizza un motore a benzina a quattro cilindri di 1,5 litri da 101 CV e 128 Nm e un motore elettrico da 134 CV e 250 Nm, associato alle ruote anteriori: la potenza combinata ammonta a 192 CV e le prestazioni velocistiche sono di tutto rispetto (accelerazione 0-100 km/h in 8,0 secondi, ripresa 80-120 km/h in 5,0 secondi). Un moto-generatore separato viene invece utilizzato per fornire energia alla batteria da 1,83 kWh o, se necessario, direttamente al motore elettrico principale. A sua volta, l'unità a benzina è accoppiata a un cambio automatico a 3 marce il quale, sostiene MG, risulta più reattivo dei cambi CVT tradizionali.

Nuova MG3 e il suo particolare sistema full hybrid

ECOCAR Il vantaggio principale del propulsore Hybrid+ è l’efficienza, con nuova MG3 ufficialmente accreditata di un consumo medio di 3,7 l/100 km (o, se preferite, una percorrenza di 27 km/l) e di emissioni di CO2 di solo 100 g/km, questo anche grazie alla possibilità di guidare in modalità elettrica per brevi periodi, fino alla velocità di 80 km/h. Al conducente viene comunque offerto il consueto trio di modalità di guida: Eco, Standard e Sport.

MG3 Hybrid+, l'ibrido promette consumi molto bassi

VISTA DA FUORI Dal punto di vista del design, la parte anteriore di MG3 è definita dalla grande griglia fiancheggiata da prese d’aria e con uno splitter in fibra di carbonio sottostante. Dal look più semplicificato, invece, la parte posteriore. Sparsi ovunque, si individuano elementi condivisi con la berlina MG4 e la sportiva MG Cyberster: tipo i fari a LED arretrati, le linee del cofano pronunciate e il grande stemma MG cromato sul muso affilato.

VEDI ANCHE

Ecco come appare da dietro

VISTA DA DENTRO Detto che le foto si riferiscono alla versione per il mercato UK, quindi con sedile di guida a destra, l'interno viene farcito di due display fluttuanti, a loro volta simili a quanto si trova a bordo di MG4: un quadro strumenti digitale da 7 pollici, un touchscreen centrale da 10,25 pollici, emtrambi dalla grafica più definita e dalla migliore reattività del sistema di infotainment iSmart. Una serie di interruttori in stile pianoforte sul cruscotto fornisce alcuni controlli per il clima e il volume dei media, mentre alla base della console alloggia il familiare selettore di marcia rotativo. Tocchi come il motivo a quadri del cruscotto, il rivestimento del sedile trapuntato e le cuciture a contrasto arancione brillante distinguono in ogni caso MG3 dal resto della gamma MG.

Gli interni (specifiche UK)

MISURE Nuova MG3 è leggermente più lunga (4,11 metri) e larga (1,80 metri) rispetto alla precedente, una caratteristica che libera più spazio per i passeggeri e aumenta lo spazio del bagagliaio (293 litri).

Il vano di carico

ALLESTIMENTI MG3 sarà disponibile in due livelli di allestimento: SE e Trophy. Anche il modello base riceve doppio display, connettività Apple CarPlay e Android Auto, navigatore satellitare, aria condizionata, quattro porte di ricarica USB, sensori di parcheggio posteriori e telecamera per la retromarcia. Tra i sistemi di assistenza alla guida: cruise control adattivo, avviso di collisione anteriore e assistenza al mantenimento di corsia. Le auto con specifiche superiori aggiungono rivestimenti in pelle, accesso senza chiave, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e telecamera di parcheggio a 360 gradi. Per prezzi e tempi di uscita, dobbiamo aspettare marzo: lecito in ogni caso attendersi una soglia di ingresso piuttosto competitiva per la categoria delle ibride di segmento B, cioè una soglia nell'ordine dei 20.000 euro. Stai sintonizzato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/02/2024