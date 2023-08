MG Motor, a Monaco si scopre (letteralmente) il piacere dell’elettrico

Protagonista assoluta dello stand MG la roadster elettrica Cyberster da 544 CV, in procinto di arrivare anche in Europa: specifiche e motori

Manca ormai una manciata di giorni all’inizio del Salone IAA Mobility 2023 di Monaco: qui trovate il nostro speciale con orari, informazioni e tutto quello che le case porteranno in fiera. Tra loro anche MG Motor, ex Morris Garage, che da qualche anno è stata acquisita dal gruppo cinese SAIC e produce principalmente vetture elettriche.

MG a Monaco 2023: la Cyberster vista di 3/4 anteriore

MG CYBERSTER L’auto più attesa della line-up MG è senza dubbio la Cyberster, la roadster a batteria che segna il ritorno della casa anglo-cinese alla produzione di auto sportive, e proprio in occasione del 100esimo anniversario di MG. Annunciata due anni fa e presentata dal vivo per la prima volta nello showroom MG di Londra, la Cyberster è stata anche protagonista anche del Chengdu Motor Show che si è tenuto in Cina nei giorni scorsi.

MG a Monaco 2023: la Cyberster, sportiva elettrica da 544 CV

DUE VERSIONI La roadster sarà disponibile in due versioni, con uno o due propulsori e trazione rispettivamente posteriore oppure integrale. La più potente monterà un motore da 150 kW (204 CV) all’anteriore e uno da 250 kW (340 CV) al posteriore, per una potenza complessiva di 400 kW, pari a 544 CV. Davvero niente male, per una sportiva che dovrebbe scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,2 secondi. La batteria sotto il pianale ha una capacità di 77 kWh, con un’autonomia di circa 580 km (secondo gli standard di omologazione del mercato cinese: da noi saranno un po’ meno). La versione RWD avrà il solo motore da 250 kW e una batteria da 64 kWh, per un’autonomia di circa 500 km (sempre secondo i cicli di omologazione per la Cina).

MG a Monaco 2023: gli interni della Cyberster

DIMENSIONI E PESO Per quanto appaia compatta, la MG Cyberster è tutt’altro che piccola: lunga 4,53 metri, larga 1,91 e alta poco meno di 1,33 metri, ha un passo di 2,69 metri e pesa poco meno di due tonnellate, 1.985 kg. Originali le portiere che si aprono verso l’alto, mentre i freni saranno Brembo con pinze a quattro pistoncini. L’assetto è stato messo a punto con la collaborazione dell’ingegnere di Formula 1 Marco Fainello, che ha lavorato in Ferrari negli anni d’oro di Schumacher.

Nuova MG4 XPower

GLI ALTRI MODELLI Oltre alla sportiva a due posti, nello stand MG nel padiglione B2 della fiera sarà possibile ammirare anche il SUV Marvel R Electric in allestimento Performance e la nuova MG4 Electric Xpower, modello ad alte prestazioni della gamma MG4: trazione integrale, doppio propulsore, potenza complessiva di 320 kW (435 CV).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/08/2023