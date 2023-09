MG3: nel Regno Unito si pensa al restyling e in Italia?

La 2 volumi compatta è venduta in UK con motori termici e a prezzi abbordabili. In Italia come se la vedrebbe con Dacia Sandero?

Era il 2013 quando la risorta Morris Garage lanciava nel Regno Unito la MG3. Una compatta 2 volumi economica con motore termico che in Italia non è mai arrivata. A 10 anni dal debutto, il magazine britannico Autocar ha pubblicato i brevetti del restyling 2024. Con la progressiva espansione del marchio MG nella Stivale sarebbe davvero interessante se questa versione sbarcasse anche nel nostro Paese. Ciò amplierebbe l'offerta in un segmento che va sempre più a contrarsi, mettendosi in aperta competizione con Dacia Sandero. Indubbiamente, se queste fosse il design definitivo dell’auto, l’influenza stilistica di MG4 e della sportiva MG Cyberster sarebbe davvero molto evidente.

MG3: laterale

SOLO A BENZINA? Secondo le primissime indiscrezioni in arrivo da oltremanica, nuova MG3 dovrebbe mantenere un prezzo abbordabile e competitivo. Difficile pensare a un abbandono del motore a benzina a favore dell’elettrico - una scelta apparentemente giustificata da sbalzi anteriori piuttosto marcati, dall'ampia griglia di ventilazione sul frontale e da uno sportello del carburante troppo piccolo per ospitare una presa di ricarica CCS Combo2. Voci suggeriscono l’arrivo di un ibrido leggero (mild-hybrid 48V?) per soddisfare le stringenti limitazioni sugli inquinanti.

MG3: posteriore

SANDERO NEL MIRINO? ''Lo sviluppo di un’auto elettrica compatta è solo di poco più economico rispetto alla creazione di un veicolo a batterie di grandi dimensioni. Metà del prezzo del veicolo è costituito dalla batteria, il che fa schizzare il listino decisamente in alto, rendendolo inaccessibile'', ha commentato Guy Pigounakis, Direttore commerciale MG UK. Attualmente, nel Regno Unito MG3 viene proposta a un prezzo di partenza di 13.820 sterline (circa 16.000 euro, poco più di una Dacia Sandero Stepway). Voi cosa ne pensate? Nel caso arrivasse da noi, sarebbe lei la rivale perfetta della bestseller Dacia?

