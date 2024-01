Nuova MG3: la compatta cinese è pronta al debutto in Europa (video)

La entry level del costruttore asiatico ha uno stile piacevole e moderno con interni tecnologici e motori ibridi. Per ora le BEV non c'è

La nuova MG3 farà il debutto sul palcoscenico il prossimo 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024. La compatta cinese non è mai arrivata in Italia nelle sue precedenti generazioni, ma sappiamo che questo modello ha ottime possibilità di sbarcare anche sul nostro mercato. Infatti, la divisione europea di MG ha confermato la notizia del debutto alla rassegna elvetica sui loro account, sui social media, oltre a rivelare le foto teaser della due volumi. La berlina, lunga circa quattro metri, andrà a inserirsi in un segmento combattuto e presidiato da mostri sacri come la Renault Clio, la Peugeot 208 e la Toyota Yaris e per adesso non sarà elettrica ma avrà motori ibridi. Si presenta con un design molto attuale e piacevole, che riprende il linguaggio stilistico della famiglia GM di ultima generazione.

STILE SPORTIVO E MODERNO Il frontale sfoggia un muso affilato e fari a LED dal profilo aggressivo. La grande presa d'aria del paraurti è molto ampia ed è affiancata da piccole appendici aerodinamiche. Il profilo è piuttosto scolpito, con linee curve che le regalano una bella presenza scenica. Nella parte posteriore troviamo luci a LED montate orizzontalmente e un paraurti sportivo. Insomma, i designer hanno tirato fuori dal cilindro un bel look, che soddisferà il gusto del pubblico. Peccato che MG non abbia ancora mostrato le foto degli interni, ma si prevede che l'abitacolo aggiornato includa tutti i comfort più moderni, con una bella plancia digitale e rivestimenti di buona qualità.

Nuova MG3: pronta al debutto la compatta cinese, qui un dettaglio deli fari posteriori MOTORI IBRIDI, PER ORA NIENTE ELETTRICO Secondo gli ultimi report, la MG3 sarà equipaggiata con un propulsore full-hybrid, composto da un quattro cilindri a benzina di 1,5 litri da 109 CV, un singolo motore elettrico da circa 95 CV per una potenza di sistema di 130 CV e un pacco batterie agli ioni di litio. La trasmissione sarebbe di tipo E-CVT. Sviluppata e nata per altri mercati la MG3 aveva bisogno di una bella rinfrescata al design, ormai un po' invecchiato sulla precedente versione e oggi ha tutte le carte in regola per essere gradita a un pubblico trasversale. Dopo il suo debutto a Ginevra dovrebbe arrivare nei concessionari la prossima primavera. Versioni e prezzi saranno resi noti sotto data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/01/2024