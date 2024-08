Presentata la MG ZS Hybrid+ (ed è proprio come ce l'aspettavamo)

MG Motor UK ha aperto gli ordini per la nuovissima MG ZS Hybrid+ ed è proprio come l'avevamo anticipata. Al netto delle differenze che potrebbero esserci nella gamma e nelle dotazioni previste per il mercato italiano, ecco che cosa ci aspetta.

MG ZS Hybrid+, 3/4 posteriore

Il propulsore è lo stesso che già abbiamo apprezzato sulla MG3, un sistema full hybrid che integra un motore a benzina da 1,5 litri e 102 CV con un elettrico da 136 CV e 250 Nm per una potenza combinata di 196 CV. Questa combinazione garantisce un’esperienza di guida molto vicina a quella di un'auto elettrica al 100%, con buone doti di sprint tanto da consentire uno 0-100 km/h in 8,7 secondi. La batteria ad alta tensione da 1,83 kWh si ricarica da sé, sfruttando l'energia recuperata in frenata o con l'aiuto del motore termico, tramite un generatore ad alta efficienza da 45 kW per tagliare consumi ed emissioni. In particolare, con questo powertrain si può viaggiare in elettrico fino a 50 km/h; poi, da 50 a 80 km/h, il motore termico entra in scena ma solo come generatore di corrente, per alimentare la trazione elettrica. Oltre gli 80 km/h un gioco di frizioni automatiche collega il motore termico alle ruote attraverso un cambio automatico a tre velocità: anche Honda adotta questa strategia di collegare il termico alle ruote solo in velocità, ma lo fa senza alcun cambio nel mezzo.

MG ZS Hybrid+, gli interni

Se gli allestimenti per l'Italia della MG ZS Hybrid+ saranno i medesimi previsti per il mercato UK (l'unico per i quali sono stati già annunciati), il SUV compatto ibrido sarà proposto in due versioni: SE e Trophy, entrambe equipaggiate di serie con illuminazione full LED, infotainment da 12,3 pollici con navigatore, strumentazione digitale con schermo da 7'' davanti al guidatore, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, fari e tergicristalli automatici, sistema keyless e la suite di aiuti alla guida MG Pilot. Questa comprende cruise control adattivo, frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, assistenza al mantenimento della corsia, avviso di deviazione dalla corsia, monitoraggio del traffico trasversale posteriore, rilevamento angolo cieco, avviso di collisione frontale e guida assistita nel traffico. Troppo presto parlare di prezzi, visto che quelli annunciati sono per il mercato UK: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2024