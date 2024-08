Nuova MG ZS (EV), fuga di foto online. Ma sorge un dubbio

Si accennava giusto qualche settimana fa, su questi stessi schermi, di nuova MG ZS. E si scriveva che di MG ZS seconda generazione, SUV compatto di grande successo anche in Italia (il 1.2 benzina...), dovremmo sapere tutto entro fine 2024. C'è persino chi sospetta che la world premiere sia a calendario entro la fine dell'estate, staremo a vedere. Ora, ecco le foto ''leaked'' in anteprima. Sorge un altro piccolo grande dubbio, tuttavia: le immagini si riferiscono alla EV e ''solo'' alla EV? Nel senso che MG ZS termica, o ibrida come da rumor, sarà un modello a parte? Un'altra cosa: la full electric si chiamerà ancora MG ZS EV?

Nuova MG ZS EV, sfuggono alcune foto online. Ecco il frontale (fonte: Auto Express / MIIT)

FAMILY FEELING Le immagini, insieme ad alcuni dati tecnici, sono state pubblicate dal Ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) e rilanciate dal magazine Auto Express. Non passa inosservata una netta somiglianza sia con MG4, della quale nuova MG ZS EV riprende la piattaforma modulare scalabile (MSP) di matrice Gruppo cinese SAIC, quindi con ogni probabilità anche la combinazione di motori/batterie, sia - in parte - con MG Cyberster, benché il musetto con stemma ottagonale MG cromato e grande presa d'aria non sia così affilato come quello dell'auto sportiva, e benché i fari siano ancora più sottili. Similitudini anche con MG3 Hybrid+, probabile base di partenza di nuova ZS Hybrid (forse un modello a parte, come dicevamo). Stiamo sulla EV: a sottolinearne la natura di SUV contribuiscono passaruota e rivestimenti laterali in plastica nera e un set di mancorrenti sul tettuccio. Al posteriore, barra luminosa a tutta larghezza e gruppi ottici principali a forma di Y. Come MG4 (con le dovute differenze).

MG ZS EV, il lato B dell'erede sarà fatto così (fonte: Auto Express / MIIT)

IL MIO NOME È NESSUNO Secondo il documento MIIT, nuova MG ZS elettrica misura 4.476 mm di lunghezza e 2.730 di interasse, rispettivamente +162 mm e +149 mm rispetto alla ZS EV uscente. Con una larghezza di 1.849 mm e un'altezza di 1.621 mm, il nuovo modello è anche più largo e più basso. Insomma, più atletico. Un dettaglio non secondario ancora incerto è dunque il nome. Ad Auto Express, che in passato aveva interpellato a riguardo il responsabile di prodotto di MG Motor UK David Allison, sono quasi sicuri che non si chiamerà ZS EV. Ma un altro possibile nome, per adesso, non viene azzardato. Come sempre, la strada verso il reveal di un'auto nuova è una caccia al tesoro appassionante.

Fonte: Auto Express

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2024