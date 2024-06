Nuova MG ZS (2025), da anti-Duster a blockbuster. Anche ibrida?

Silenziosa, laboriosa, sostanziosa. Non ne parla quasi mai, mamma MG, del proprio SUV compatto MG ZS. Non lo spinge, per un semplice motivo: non ce n'è bisogno, MG ZS si vende da solo. Nel primo semestre del 2024 è in cima alle classifiche non solo dei SUV di piccole dimensioni: è in cima alla classifica italiana delle auto più vendute in assoluto, conquistando a maggio il nono posto in graduatoria generale. Chiave del suo successo è un vantaggioso rapporto qualità-prezzo: la versione a benzina parte da 17.540 euro. La nuova generazione dovrà migliorare sotto ogni punto di vista, conservando tuttavia un listino popolare. Mica semplice. A proposito: a che punto stiamo con nuova MG ZS? A buon punto, stiamo.

MG ZS, SUV che piace... si cambia (prima che sia troppo tardi)

HORIZON 2025 Pur generando ancora una forte attrazione, il modello attualmente in commercio inizia a mostrare i segni del tempo. La ''muta'' della pelle e il trapianto di organi interni sembra sia in agenda per fine 2024, con le vendite che inizieranno nel 2025. Per ricostruirne le sembianze, possiamo affidarci alle immagini dei brevetti trapelate online alcuni mesi fa (vedi sotto e anche in gallery).

Nuova MG ZS, i brevetti ''leaked''

CASE HISTORY Molto probabilmente, nuova MG ZS nasce sulla piattaforma modulare scalabile che è alla base di MG4 Electric, un pianale dalle migliori proprietà di packaging e sicurezza. Il registro stilistico, invece, rispecchierà quasi certamente quello inaugurato da nuova MG3. Muso anteriore completamente riprogettato, con una griglia ridisegnata e un paraurti più sportivo. Inoltre fari a LED più slanciati e cofano più lungo, per un aspetto più moderno e più robusto che non oggi. Lateralmente, il profilo risulta più verticale, favorendo la visibilità e l'abitabilità interna. Una linea di cintura che si inclina verso l'alto al posteriore accentua la postura ''dinamica'' (mai termine fu più abusato, ma i sinonimi ad un certo punto te li sei già spesi tutti...), trasmettendo un maggiore senso di agilità ed... azione. Sempre dai brevetti, si prenda nota infine di un ''lato B'' più affilato, con luci a LED avvolgenti, un portellone ridisegnato e un paraurti a sua volta più sportiveggiante.

Nuova MG ZS, interni in stile MG3?

TECNOLOGIA I dettagli sugli interni di MG ZS 2025 rimangono nascosti, ma si prevede che rispecchieranno a loro volta gli interni della più piccina MG3. Che per comodità, mostriamo nella foto sopra. Quindi: materiali di qualità superiore, quadro strumenti digitale e un generoso sistema di infotainment da 10,25 pollici con navigazione integrata e - ovviamente - compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. Il pacchetto di funzionalità avanzate di assistenza alla guida si arricchirà infine di ADAS attualmente sconosciuti a ZS ''termica'': tipo l’assistenza al mantenimento di corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento segnali stradali, oggi a disposizione solo su ZS EV. E già che siamo in tema motorizzazioni...

MG ZS Hybrid: stesso schema di MG3 Hybrid+?

MG3 DOCET Sebbene MG Motors non abbia ancora affermato nulla a riguardo, ci sentiamo di sbilanciarci e di associare nuova ZS sia - come avviene adesso - a varianti a benzina (che ora consistono nell'1,5 litri aspirato da 106 cv e nell'1,0 litri turbo da 111 cv) e full electric (oggi due varianti: 177 cv e batteria da 50,3 kWh o 156 cv e batteria da 70 kWh), sia anche al propulsore full hybrid tenuto a battesimo su MG3 Hybrid+ (vedi infografica sopra). Cioè lo stesso quattro cilindri a ciclo Atkinson da 1,5 litri con 106 cv, accoppiato a un motore elettrico da 100 kW e a un singolare cambio automatico a 3 rapporti, per una potenza di sistema di 194 cv e una discreta quota di percorrenza intermittente in modalità elettrica (senza la necessità della ricarica da esterno). Sarebbe la ciliegina sulla torta: MG ZS Hybrid+ (se si chiamerà così) la versione che consacrerebbe ZS come alternativa a tutto campo dei crossover europei di taglia piccola, Dacia Duster in primis. Presto, ci auguriamo, condivideremo altri dettagli su specifiche e tempistiche. Intanto, buon fine carriera al SUV- rivelazione degli ultimi anni.

Nuova MG ZS: coming soon

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/06/2024