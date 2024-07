Nuova MG HS: che non sia la volta buona per il "boom". Ecco perché

Soffre la competizione del suo fratellino MG ZS, cioè uno dei crossover tra i più amati del segmento ''compact''. A differenza di mercati come il Regno Unito, dove è in cima alle classifiche, in Italia MG HS non ha mai realmente oltrepassato la soglia di sbarramento tra l'anonimato e un seggio tra i SUV medio-grandi dimensioni di successo. Questo è ciò che è capitato a MG HS sino a ieri, visto che HS di nuova edizione appare sin dal primo sguardo un prodotto di appeal assai maggiore. Il marchio british di proprietà SAIC (cioè Cina) festeggia al Goodwood Festival of Speed 2024 il centenario dalla fondazione: l'attrazione appariscente è MG Cyber ​​GTS Concept, leggasi MG Cyberster carrozzeria coupé, ma il prodotto interessante dal punto di vista commerciale è proprio nuova MG HS. Che promette bene. Molto, bene. E per più di un motivo.

Nuova MG HS, anteprima al Goodwood Festival of Speed

ULTRA PLUG-IN HYBRID Nuova MG HS sarà innanzitutto offerta con due nuovi propulsori: un turbo benzina di “nuova generazione” e un altrettanto nuovo ibrido plug-in (EHS). Il benzina è un'unità sempre da 1,5 litri, ma con 167 CV (+5 CV rispetto a prima) e 275 Nm di coppia, valori che si traducono in un tempo da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. In attesa dei dati sui consumi, è assai probabile che pure l'efficienza crescerà. Sarà inoltre sempre possibile scegliere tra il cambio manuale a 6 marce o un automatico a doppia frizione a 7 marce. Dal canto suo, il modello ibrido plug-in abbina la stessa unità a benzina da 1,5 litri (qui con 141 CV) a un motore elettrico da 206 CV: accelerazione 0-100 km/h in 6,8 secondi e, ancora più importante, un'autonomia esclusivamente elettrica di 125 km (“la migliore della categoria”, sostiene MG) grazie alla nuova batteria da 24,7 kWh. Così sì, una plug-in ha la sua ragion d'essere.

Sempre due motorizzazioni, ma assai più moderne

GOOD LOOKING In termini di design, nuova MG HS riprende alcuni spunti dalla vecchia auto, ma aggiunge anche numerosi squisiti dettagli. Tipo l'ampia griglia che ricorda vagamente quella di MG3, la barra luminosa posteriore a tutta larghezza, fari più eleganti e molte finiture cromate. Più lungo di 45 mm (4.655 mm), il nuovo modello è anche di 14 mm più largo e di 30 mm più basso: silhouette più atletica. Più spazio interno grazie alla maggiore larghezza, ma anche grazie al passo più lungo (proprio quei 45 mm). La praticità migliora anche grazie a un bagagliaio da 507 litri, 44 litri in più rispetto a prima. Vani portaoggetti aggiuntivi, infine, in ​​tutta la cabina. Tutto quanto suona bene.

Frontale MG3 style

HI-TECH In UK, i livelli di allestimento SE e Trophy sono ripresi dalla vecchia auto ed entrambi sono disponibili sia col benzina, sia con l'ibrido plug-in. Di serie, la SE è dotata di due schermi da 12,3 pollici sul cruscotto con touchscreen centrale che incorpora navigatore integrato e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. C'è anche un caricabatterie wireless per smartphone e una nuova videocamera esterna a 360 gradi. MG afferma inoltre che la qualità dei materiali interni è migliorata con particolare attenzione ai punti di contatto chiave. Per la Trophy, anche cerchi in lega da 19 pollici con taglio a diamante, fendinebbia, specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente, sedile del conducente elettrico a sei vie con regolazione lombare, portellone elettrico, un sistema audio a otto altoparlanti.

Nuova MG HS, gli interni

COMING SOON In Gran Bretagna, MG HS è già ordinabile a un prezzo che parte da 24.995 sterline, ovvero circa 945 sterline in più rispetto all'auto uscente. In Italia, ci aspettiamo che le vendite inizieranno tra fine 2024 e inizio 2025: se anche alle nostre latitudini il listino non riceverà eccessive correzioni verso l'alto (oggi si parte da 27.490 euro), non è escluso sia la volta buona per il salto di popolarità.

Nuova MG HS: la volta buona?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/07/2024