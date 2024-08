MG ZS Hybrid: il nuovo SUV compatto si svela il 28 agosto. Le foto

Poche settimane fa il Ministero dell'Industra cinese aveva fatto trapelare le prime immagini ''leaked'' della nuova MG ZS 2025. Ora nuove foto teaser rimbalzano tra Australia, India e Regno Unito, con aggiornamenti sulle motorizzazioni e sulla data di presentazione del nuovo SUV compatto, destinato a competere con auto come la Dacia Duster e la Citroen C3 Aircross. Ecco che cosa sappiamo in anteprima rispetto alla data della premiére europea, che sarebbe fissata per il prossimo 28 agosto (mentre in India la mostreranno già il 26, pare).

MG ZS 2025, la targa indica la versione ibrida HEV

LO STILE La griglia anteriore prominente e ampia richiama quella già vista sulla MG3, così come i fari angolari che si fondono nel muso. C'è una sezione del paraurti inferiore progettata per sembrare una piastra paramotore, per sottolineare lo stile SUV, oltre a ulteriori prese d'aria laterali per dare alla ZS un frontale più imponente. La targa ZS HEV corrobora la recente ammissione di David Allison di MG UK, secondo cui la nuova ZS monterà lo stesso propulsore ibrido della compatta MG3 Hybrid+, che nella nostra prova ha dimostrato di combinare molto bene efficienza e vérve. Una versione a benzina pura si unirà all'ibrida all'inizio del prossimo anno, mentre la versione 100% elettrica potrebbe non presentarsi più con il nome di ZS EV, come nel modello della generazione precedente, ma venire presentata come variante della famiglia MG4.

Nuova MG ZS Hybrid 2025: la foto teaser

IL MOTORE Per tornare alla MG ZS, il powertrain ibrido mutuato dalla MG3 Hybrid+ è costituito da un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri, un motore elettrico e una batteria da 1,83 kWh, per 192 CV di potenza e 425 Nm di coppia complessiva, con un feeling di guida che ricorda le auto full electric. ''Devo dire, mettendo da parte la Cyberster, di tutte le auto che stiamo lanciando o che lanceremo quest'anno, come pacchetto complessivo penso che la nuova ZS sia in realtà la migliore di tutte'', aveva detto Allison in un'intervista raccolta dalla testata inglese Auto Express: ''È ben confezionata, l'interno è adorabile e si guida estremamente bene''. I primi esemplari della ZS Hybrid+ potrebbero arrivare nei concessionari entro ottobre sul mercato inglese e se così fosse il debutto in quelle italiane non dovrebbe tardare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/08/2024