Le BEV di MG pronte al salto nell'iperspazio: batterie allo stato solido già nel 2025?

La MG4 elettrica è un modello che si è ritagliato una discreta fetta di estimatori grazie al suo prezzo conveniente e al piacere di guida garantito da buone prestazioni e valido comfort. Oggi la gamma MG è anche piuttosto articolata fra esemplari a ruote basse e ruote alte, con motori ibridi e 100% a batterie; tuttavia, proprio i veicoli elettrici del brand cinese tra poco offriranno un vantaggio decisivo che i modelli rivali non potranno eguagliare a partire dall'anno prossimo: la tecnologia delle batterie allo stato solido. Il marchio gemello di MG di proprietà del colosso SAIC, IM, ha già presentato una berlina dotata di batterie semi-solide, la L6, che metterà in produzione entro l’autunno 2024.

Batterie allo stato solido: la MG4 XPOWER, sportiva elettrica di MG con batterie convenzionaliINDISCREZIONI DAL MANAGER CINESE Detto questo, circolano sui media web alcune voci attribuite a un alto funzionario della SAIC, che avrebbe confermato alla stampa anglosassone come anche MG sia in lizza per ricevere tale tecnologia ''entro i prossimi 12 mesi''. E questo sarebbe un vero scoop, visto che le case automobilistiche di tutto il mondo si stanno preparando a questa rivoluzione per i BEV, ma la maggior parte di loro non riuscirà a metterle in produzione prima della seconda metà del decennio. Per esempio, BMW ha recentemente suggerito una loro introduzione nel 2030, Toyota punta al 2027 e persino MG aveva affermato che i suoi pacchi batteria allo stato solido non sarebbero stati pronti prima del 2026. Ma adesso quella data sembra essere stata spostata indietro in modo significativo se le affermazioni fatte da Yu Jingmin, vicepresidente esecutivo delle operazioni di veicoli passeggeri di SAIC, sono corrette. Sebbene non abbia voluto rivelare ai media inglesi quale modello MG sarebbe stato il primo a ricevere le nuove batterie, Yu Jingmin ha affermato che la casa cinese avrebbe messo in agenda il suo arrivo nel corso del secondo trimestre 2025 e sarebbe stato in vendita prima della fine di quell'anno.

Batterie allo stato solido: la IM L6 del colosso SAIC (come MG) con batterie semi-solideACCELERATA ALLA MOBILITÀ ELETTRICA Ricordiamo che l’avvento delle batterie allo stato solido sarà una svolta epocale per la mobilità elettrica poiché hanno una densità energetica doppia rispetto alle attuali batterie equivalenti, il che significa che possono offrire un'autonomia decisamente superiore o consentire alle case automobilistiche di creare veicoli elettrici che offrono la stessa autonomia dei modelli esistenti, ma con accumulatori più piccoli e leggeri, il che comporta costi di produzione inferiori. La berlina L6 della SAIC, la cui batteria sarà probabilmente condivisa con la futura MG, offre un'autonomia di 1.000 km grazie ai suoi 133 kWh di capacità e può aggiungere 400 km di carica in soli 12 minuti. Vedremo come si evolverà questa rincorsa all’efficienza delle batterie, ma la strada è aperta e il tempo corre. Se MG manterrà la parola, non dovremmo attendere molto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/09/2024