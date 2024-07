Ho visto dal vivo la Fiat Grande Panda: ecco che effetto fa

Torino, svelata in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni del Marchio, ho visto dal vivo l'inedita Fiat Grande Panda: una nuova Panda che intende incarnare in chiave contemporanea i valori di semplicità, praticità e accessibilità dell'originale degli anni 80. Di seguito le impressioni.

Fiat Grande Panda su strada, vista laterale

Mancorrenti sul tetto, protezioni cromate sotto ai paraurti, passaruota allargati e fianchi sciancrati, con il nome del modello stampato in bassorilievo sulle portiere: anche la nuova Fiat Grande Panda (che non sostituisce la vecchia Panda, ancora in listino) è ora cresciuta e si trasforma in un urban SUV. Al netto di un parabrezza decisamente più inclinato, comunque, qualche somiglianza con la Panda originale disegnata da Giugiaro e con la seconda serie firmata da Giuliano Biasio per Bertone si può cogliere nelle forme squadrate ed essenziali, nonché nell'andamento del tetto. Al frontale, i fari quadrati degli anni 80 sono richiamati dai pixel che compongono le luci e che vengono ripresi come motivo grafico sulla calandra. La nuova Grande Panda fa il salto di classe, andando a occupare quello che in gergo si chiama segmento B in luogo del segmento A a cui appartiene la Panda normale. Lunga 3,99 metri (che sono comunque pochi rispetto alla media del nuovo segmento di appartenenza), la ''Pandona'' è larga 1,76 m e alta 1,56 m: sembra quasi la custodia del modello anni 80!

Nuova Fiat Grande Panda, il vano portaoggetti

A bordo, la Grande Panda ospita fino a 5 persone e offre un bagagliaio da 361 litri di capacità. Ma numeri a parte, è lo stile degli interni a colpire con decisione. Linee e superfici semplici richiamano la Panda anni 80, ma il bel gioco dei materiali e alcuni dettagli suscitano autentica meraviglia. Che bella la plancia a effetto legno rivestita in Bamboox, una fibra tessile ricavata dal bambù. Cela un vano davanti al guidatore dal sapore di uno scrigno. Nudi, ma non spogli, grazie alla scritta Fiat incisa, sono i pannelli porta del tutto lisci e pure la trapuntatura a quadri dei sedili contribuisce a un'impressione di essenzialità. Di questi ultimi, l'andamento piatto di seduta e schienale suggerisce un tocco rétro, mentre i fianchetti ben profilati e il poggiatesta integrato degli anteriori hanno un che di moderno e sportivo. Comodi, comunque, tanto per non perdere di vista la loro funzione principale.

Nuova Fiat Grande Panda, i sedili anteriori

LA TECNOLOGIA Osservo la plancia e l'occhio mi cade su una piccola Panda che si arrampica sul margine destro dell'infotainment: un ''easter egg'' che omaggia la pista ovale sul tetto del Lingotto. Carino! L'ovale è una cornice che raccoglie un quadro strumenti da 10'' e la radio digitale con schermo touch da 10,25'': soluzione moderna a cui la finitura color legno della plancia dà un sapore quasi ispirato alla nautica. Ma contemporaneamente vuole ricordare ''l'intramontabile cruscotto 'tascabile' della Panda anni 80'', dice Fiat. Altro richiamo alla pista del Lingotto, sempre di forma ovale, è la console tra i sedili dove trovo la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e i comandi per la trasmissione: comandi che non riescono a nascondere la sinergia con altri modelli del gruppo Stellantis di derivazione francese. C'est la vie!

Nuova Fiat Grande Panda, ricarica cellulare e leva della trasmissione

DOVE METTO LE DITA Decisamente apprezzabile che Fiat abbia previsto due tasti dedicati per spegnere l'avviso di superamento dei limiti di velocità e l'assistente al mantenimento di corsia: due aiuti alla guida che sono utili a fasi alterne e che in certi casi, come insegnano altri modelli della concorrenza, diventano fin troppo molesti per lasciarli accesi. Manca un comando fisico per la regolazione del volume dell'audio (se non quello sulla razza del volante), rimpiazzato da un cursore touch sulla parte destra dell'infotainment, mentre per il climatizzatore ci sono levette e tasti dedicati. Strizza l'occhio alla praticità la capienza totale dei vani portaoggetti, pari a 13 litri, 3 dei quali nel solo vano davanti al passeggero. Altro easter egg è la scritta ''ciao'' all'interno del portellone posteriore e chissà quanti altri ne scopriremo avendo più tempo per cercarli.

Nuova Fiat Grande Panda, il bagagliaio

La Fiat Grande Panda sarà disponibile sia in versione elettrica sia ibrida. E se sull'ibrida i dati sono per ora pochi, dell'elettrica sappiamo che avrà un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh per un'autonomia (non ancora omologata) superiore a 320 km nel ciclo combinato WLTP. Interessante e innovativa la soluzione del cavo di ricarica integrato nell'auto e avvolto a spirale nell'apposito alloggiamento sotto al cofano: quindi facile e veloce da estrarre e riporre con la sua funzione quasi autoavvolgente. Inoltre non ruba spazio alle valigie nel bagagliaio. L'obiettivo era semplificare al massimo l'esperienza di ricarica, con il cavo che accetta una potenza fino a 7 kW in corrente alternata, per tempi di rifornimento che possiamo stimare in circa 6h30', vista la capacità dell'accumulatore. Per la Grande Panda sono disponibili sette livree: rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo, in linea con l'iniziativa “No Grey” di Fiat che intende mettere al bando le auto grigie.

Modello Ibrida Elettrica Motore a benzina mild hybrid elettrico Potenza n.d. 113 CV Coppia n.d. n.d. Velocità massima n.d. n.d. 0-100 km/h n.d. n.d. Batteria - 44 kWh Autonomia - 320 km Ricarica - 7 kW in CA Trazione anteriore anteriore Cambio monomarcia monomarcia Dimensioni 3,99 x 1,76 x 1,57 m 3,99 x 1,76 x 1,57 m Bagagliaio da 361 litri da 361 litri Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. n.d. Prezzo indicativo n.d. n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/07/2024