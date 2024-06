Fiat Grande Panda: svelate le prime foto

Sono passati solo quattro mesi dalla presentazione della Pandina, sostanzialmente l'allestimento più completo della Fiat Panda, ed ecco che il marchio torinese ha svelato le prime immagini della nuova Grande Panda. Si tratta del primo modello di una gamma globale basata sulla piattaforma multienergy Smart Car Platform (in comune con Citroen e:C3). Significa che con questo modello inizia il passaggio del marchio Fiat da una produzione locale a una vera “world car” sviluppata su una piattaforma comune.

Fiat Grande Panda, vista laterale

LE DIMENSIONI Il Centro Stile di Torino ha creato una vettura compatta del segmento B sotto i 4 metri di lunghezza, con una media del segmento di 4,06 m. Secondo Stellantis: “Gli esterni presentano una speciale combinazione di linee strutturate e superfici morbide ma decise, che mettono in risalto i passaruota robusti”. Ma a ben guardare pare cogliere nelle forme della Grande Panda dei riferimenti alla richiestissima Jeep Avenger, forse alla ricerca di un altrettanto fortunato riscontro da parte del pubblico.

IL TEMA SONO I PIXEL Il frontale, per quello che si è visto finora, sembra essere il lato più distintivo, con la punteggiatura di pixel sempre più fitti che si estende dal centro della mascherina superiore nera lucida fino ai fari. Il fascione è completato da una piastra paramotore nella parte centrale inferiore e dai fari composti da “cubi opalini”, come li chiama Fiat, che prendono ispirazione dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto a Torino. Il tema viene ripreso dalle luci diurne (Daytime Running Lights), anch’esse disegnate a colpi di pixel.

Fiat Grande Panda, 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Robusti passaruota caratterizzano le fiancate e non mancano richiami ai fasti del passato. Sul tetto sono presenti le barre portatutto della Panda degli anni 80, mentre le lettere in bassorilievo impresse nelle portiere sono un omaggio alla classica - amatissima - Panda 4x4. E i riferimenti non finiscono qui. La vettura arriverà l’11 luglio 2024 per festeggiare il 125° compleanno di Fiat e sarà il primo modello della nuova famiglia che si allargherà con il lancio di un veicolo inedito, ogni anno, fino al 2027. Ancora non si sa nulla di motori e prezzi, ma è ipotizzabile una gamma versatile, con unità 100% elettriche e mild hybrid a benzina. Stay tuned!

Pubblicato da Francesco Gorni, 14/06/2024