Nuova Fiat Panda 2024 sarà anche SUV e camper: il video

Nuova Fiat Panda 2024 sarà più di un'auto: sarà la capostipite - o per meglio dire l'ispirazione - di una nuova famiglia di auto globali. Non più modelli specifici per questo o quel mercato, che da noi non arrivano per piattaforme diverse e non adeguate alle normaltive, ma veicoli ad alto tasso di personalità costruiti su una piattaforma comune: adatta per ospitare motori tradizionali, ibridi ed elettrici, così da accontentare le richieste di ogni specifico mercato. Olivier Francois, Amministratore Delegato di Fiat e Direttore Marketing di Stellantis, ci parla del futuro del Marchio, anticipandolo in video da un inedito ''Salone di Ginevra''. Un nuovo modello all’anno fino al 2027: questa è la promessa di Fiat, che apre le danze con la nuova Panda a luglio 2024, in occasione del 125° anniversario della nascita del Marchio. L'anticipa il concept Panda City Car, a cui seguiranno Panda Pick-Up, Panda Fastback (la nuova fiat Tipo), Panda SUV e la fighissima Panda Camper. Eccole.

Uso efficiente dello spazio a bordo e un concetto di sostenibilità che passa per l'eliminazione delle parti ridondanti: così da ridurre i materiali inquinanti come cromature, leghe, pelle e schiume nei sedili. Ma anche aerodinamica più curata e fino all’80% di parti in comune tra i vari modelli, a vantaggio di costi ed emissioni. Così nasceranno le nuove Fiat, a partire dalla prossima Panda, ispirata al concept City Car (foto di copertina). Più grande dell’attuale, è una sorta di “Mega Panda”, che negli interni ripropone in vari modi la forma ovale ispirata alla pista prove sul tetto del Lingotto, storica sede della Fiat a Torino: citata nella plancia, nello schermo e nei sedili. Non mancano materiali che strizzano l'occhio alla sostenibilità, come plastiche riciclate e tessuti di bambù, e soluzioni che rendono l'uso dell'auto più semplice come il cavo di ricarica autoavvolgente: utile anche per chi abbia qualche difficoltà motoria (un passo necessario e dovuto come abbiamo scritto più volte).

Fiat Pick-Up Concept, la Nuova Panda con il cassone

Fiat è leader in Sud America dove il pick-up Strada è il veicolo più venduto nel mercato brasiliano, ma non arriva in Italia perché non rispetta le normative europee in fatto di sicurezza. In futuro, però, Fiat ritiene che questo tipo di veicolo possa conquistare anche i clienti europei e anticipa un concept derivato dalla Panda (foto sopra) che si rivolge agli amanti del tempo libero. La promessa è combinare la funzionalità di un mezzo commerciale leggero con il comfort di un SUV, e con dimensioni adatte non solo agli spazi sterminati del Sud America, ma anche alle strade più anguste delle città di tutto il mondo. Come si vede, il linguaggio stilistico ha molto in comune con la City Car: Panda, come 500, si avvia a diventare un brand nel brand.

Fiat (Panda?) Fastback: l'erede della Fiat Tipo

Erede di due dei maggiori successi del Brand - la Fiat Fastback in Brasile e la Fiat Tipo in Medio Oriente e Africa - la versione a due volumi e mezzo derivata dalla concept Panda City Car mira a seguirne le orme e ad affermarsi in Europa, confermando la leadership negli altri Paesi. Il design sportiveggiante - dai quarti posteriori molto massicci, così privi di vetrature - è realizzato sulla stessa piattaforma modulare e grazie a un'aerodinamica particolarmente curata intende abbassare i consumi, senza rinunciare a uno stile più moderno e giovane rispetto a molti SUV.

Fiat Panda SUV Concept

Il quarto concept del video è uno spazioso SUV familiare, una sorta di “Giga-Panda”. Muso alto, piatto e orizzontale, linee muscolose e tese si armonizzano con parafanghi ottagonali e con le luci a pixel che caratterizzano il frontale di tutte le concept Panda. Sicurezza, versatilità, robustezza e design sono i valori che intende incarnare, per rivolgersi alle famiglie di tutto il mondo. Anche qui il terzo montante molto esteso e privo di vetrature sembra destinato a limitare la luce a bordo, che probabilmente verrà recuperata tramite un ampio tetto panoramico. Gli ormai irrinunciabili dispositivi di aiuto alla guida per il monitoraggio dell'angolo cieco e le telecamere di manovra potrebbero sopperire a una visuale posteriore risicata.

Fiat Panda Camper Concept

L'ultimo concept ''rende omaggio alla ''Fun-ctionality'' della Panda degli anni '80'', dice Francois, proponendo un mini camper attrezzato di tutto punto per ampliare le possibilità della futura Panda SUV. Alto da terra per dare vere caratteristiche da fuoristrada, ha una tenda sul tetto e un micro generatore eolico ad alimentare la batteria. Qui il terzo montante ha una sua vetratura, mentre il posteriore è praticamente cieco: facile indovinare la soluzione, con l'adozione di uno specchietto retrovisore elettronico. Non bisogna dimenticare che, al momento, parliamo di concept e che i modelli veri che ne deriveranno potranno essere anche molto diversi dalle showcar virtuali. Ma certo è che Fiat non è mai sembrata così creativa e vivace. Nei prossimi tre anni ne vedremo delle belle.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/02/2024