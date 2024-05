Jeep Avenger 4xe: l'erede della Panda 4x4 in diretta video

Dopo la versione e-Hybrid si prepara per il debutto la nuova Jeep Avenger 4xe con trazione integrale elettrica. Come sarà fatta? Per scoprirlo non vi resta che guardare voi stessi il reveal in live streaming nel riquadro qui sotto. La diretta video inizia giovedì 22 maggio 2024 alle 16:30 e dopo l'evento rimarrà disponibile il filmato da vedere in differita.

COSA CI ASPETTIAMO Della Avenger 4xe sono già state diffuse alcune informazioni. Per esempio sappiamo che la base tecnica è simile a quella della Avenger e-Hybrid, con un sistema mild-hybrid a 48 V in cui il motore endotermico 1,2 litri e 136 CV è però in grado di fungere da generatore di corrente per alimentare due motori elettrici da 29 CV ciascuno - uno davanti e uno dietro - a dare una trazione integrale elettrica sempre disponibile grazie alla tecnologia ''power looping''. Gli ordini per la nuova Avenger 4xe dovrebbero aprirsi dopo l'estate, prezzi non ancora comunicati, ma di certo superiori a quelli della e-Hybrid che attacca a 26.000 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/05/2024