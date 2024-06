Grande Panda, world premiere l'11 luglio ma gli interni non aspettano

La notizia istituzionale è che sapremo tutto di nuova Fiat Grande Panda entro la sera dell'11 luglio, una data già nota, in via ufficiosa, ormai da tempo, come data della world premiere di Panda di nuova generazione. Data della quale, tuttavia, giunge ora anche l'ufficialità. La cerimonia di unveiling si svolgerà a Torino e si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 125 anni di Fiat. Nel frattempo, dopo le prime foto degli esterni, fuggono senza autorizzazione anche alcuni scatti degli interni. Li hai già visti su altri siti web? Beh, allora riguardali. E fatti un'idea ancor più precisa.

Fiat Grande Panda, interni leaked (foto: Instagram / au_tospotter)

OVAL PANDA Gli scatti che ritraggono, almeno in parte, l'abitacolo di nuova Fiat Panda sono apparse sul profilo Instagram au_tospotter e pare siano stati raccolti durante un servizio fotografico promozionale. Dalle immagini, benché sgranate, sembra dunque che gli interni definitivi della Grande Panda si ispireranno agli interni visti a bordo della concept Mega Panda. Numerosi, ad esempio, i riferimenti alla pista ovale sul tetto del Lingotto, vedi la forma del cruscotto, della cornice del doppio display per infotainment e strumenti digitali, vedi infine il tunnel centrale che integra mini-leva del cambio e freno di stazionamento elettrico. Ovalizzato, in parte, anche il volante. Molto particolari anche i sedili imbottiti con sottile poggiatesta integrato.

(foto: Instagram / au_tospotter)

COUNTDOWN Lato passeggero, prendiamo nota di un ripiano portaoggetti sormontato da un secondo vano richiudibile. Originali le bocchette di ventilazione, di forma rettangolare, tridimensionali e con cornice colorata. Questo è un assaggio: ancora un poco di pazienza, e nuova Grande Panda - fuori e dentro - ve la mostreremo noi. Con dovizia di particolari e in... alta definizione. Cioè molto meglio di così.

(foto: Instagram / au_tospotter)

