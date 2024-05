Fiat 500e: via alla de-elettrificazione con l'ibrida made in Italy

Secondo quanto riporta l'agenzia stampa Reuters, per far fronte al mercato stagnante delle auto a batterie, è confermato quanto già vi avevamo anticipato: Stellantis costruirà una versione mild hybrid della Fiat 500, non più elettrificando il modello a motore tradizionale, ma piuttosto de-elettrificando l'elettrica 500e. Secondo le fonti, il nuovo modello troverà casa nello stabilimento Mirafiori di Torino. L'intervento a cuore aperto, o meglio la produzione della Nuova 500 Hybrid (il nome non è stato ufficializzato), inizierà nel primo trimestre del 2026.

La ''vecchia'' Nuova Fiat 500 Hybrid

SCHIVERÀ LE POLEMICHE? Questa volta non dovrebbero più esserci discussioni sul fatto che si tratterà di un modello made in Italy. E se anche il nome dell'ultimo Cinquino non pare destinato a suscitare contestazioni - il riferimento è all'Alfa Romeo Milano ribattezzata Junior dopo una polemica con il ministro Adolfo Urso - sembra scontato il via libera anche a eventuali bandierine tricolore applicate qui e là, per una maggiore caratterizzazione estetica. Insomma, non dovrebbe ripetersi neppure l'imbarazzo delle Fiat Topolino sequestrate nel porto di Livorno, perché recanti il Tricolore ma costruite all'estero. La rimozione delle bandierine è poi toccata anche alle Fiat 600 prodotte in Polonia, per prevenire problemi analoghi.

Fiat Nuova 500e Cabrio Icon, il logo sul portellone

RILANCIA MIRAFIORI L'annuncio della nuova 500 mild hybrid è arrivato dopo che l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha incontrato a Torino i rappresentanti sindacali che da tempo chiedevano all'azienda di incrementare la produzione nella storica sede della Fiat, con un nuovo modello più economico e ad alto volume. La fabbrica, infatti, produce il modello 500e, ma il basso gradimento delle auto elettriche ha costretto a una riduzione dei volumi di produzione e al ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello stabilimento. Una situazione che l'arrivo della 500 ibrida intende risolvere.

