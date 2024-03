Il caso di Fiat 500e "a benzina": aria di de-elettrificazione?

Avanti tutta con la transizione, anzi no, alt!, indietro tutta, o meglio, due passetti avanti e un passo indietro. Che si fa con Nuova Fiat 500, alias Fiat 500e? Perché d'accordo gli ambiziosi piani Dare Forward 2030, ma il mercato nel 2024 ancora nicchia. Soluzione: un'auto elettrica con la benzina che le scorre nelle vene. O un'auto con motore a scoppio dentro il corpo di un'elettrica. Scoppia il caso nuova 500e ''mild hybrid'', e chiariamo subito le cose: ancora per un po', di informazioni da fonti ufficiali non ne avremo. Il caso si risolverà forse a ridosso dell'estate. Ma intanto parliamone.

Fiat 500e: trapianto di cuore in vista?

INGEGNERIA INVERSA Di modelli dal telaio particolarmente ''elastico'', cioè in grado di ospitare sia un motore termico o elettrificato solo in parte (ibrido), sia un powertrain 100% elettrico, il catalogo Stellantis si arrichisce giorno dopo giorno di nuove proposte, vedi i casi di nuova Peugeot 5008 e nuova Lancia Ypsilon (solo per citare gli ultimi due in ordine cronologico). Ma la mossa della quale si vocifera da alcuni giorni è invece di natura differente, quanto inedita. Cioè quella di gettare in pasto un propulsore termico a un modello elettrico ''nativo''. Fiat 500 elettrica verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico di de-elettrificazione. In anestesia totale, è ovvio.

Fiat 500 Hybrid (2020): fine della corsa, almeno in Europa

IN SCADENZA DI CONTRATTO Un riassunto delle puntate precedenti. In vendita da fine 2020, nuova Fiat 500 ''EV'' non ha mai sostituito Fiat 500 ''ICE'', accettando una convivenza per alcuni aspetti insolita, dal momento che la più anziana Fiat 500 a combustione è costruita attorno a una piattaforma completamente diversa. Il contratto di coabitazione sta in ogni caso per scadere, poiché a partire da luglio 2024, in tutta Europa, Fiat 500 termica non sarà più in regola coi documenti, essendo sprovvista di sistemi di assistenza alla guida in procinto di diventare obbligatori su tutte le auto di nuova immatricolazione. Indi non sarà più omologabile. Riferisce Automotive News Europe che ''vecchia'' Fiat 500 si farà una seconda vita in Africa, dove le regole di ingaggio sono ancora favorevoli. In Unione Europea, Italia inclusa, a meno di un (improbabile) aggiornamento dell'ultima ora, porte chiuse.

Fiat Panda: coi nuovi ADAS, qualche altro anno di carriera

DIFETTI DI CRESCITA Fiat avrebbe scelto di non spendere i soldi necessari per adeguare vecchia 500 alle più recenti norme europee in materia di sicurezza, destinando semmai quei soldi a un aggiornamento 2024 di Fiat Panda – inclusa la serie speciale Pandina, così chiamata per distinguerla dalla futura Panda EV – e quindi a prolungare la sopravvivenza, in primis, di best seller Panda. In linea con numerosi altri veicoli 100% elettrici, le vendite di 500 elettrica non sono tuttavia nel frattempo cresciute come previsto: cifre Data Force alla mano, riporta Automotive News, nel 2023 Fiat avrebbe venduto in tutta Europa circa 104.000 esemplari con motore termico e solo 62.000 in edizione elettrica. Un rapporto, quasi, di 2:1.

Fiat 500 elettrica non sfonda

TRAPIANTO DI ORGANI A spargere la voce è stato per primo il Corriere della Sera, a seguire ha confermato anche Automotive News: anche alla luce dei trend di mercato, Fiat avrebbe in previsione di estrarre il 3 cilindri 1.0 benzina ''Firefly'', già elettrificato nel 2020 con tecnologia mild hybrid 12 volt, e di fargli posto dentro 500e. La nuova ''creatura'' (buona notizia) continuerebbe ad essere costruita nello stabilimento Fiat di Mirafiori a Torino, fianco a fianco con 500e ''pura''. Contemporaneamente, la produzione dell'attuale 500 a combustione si sposterebbe da Tychy, in Polonia, a uno stabilimento Stellantis in Nord Africa, uno tra Algeria o Marocco.

Fiat 500 ''elettrica-ma-ibrida'' a Mirafiori?

TRA IL DIRE E IL FARE Convertire un veicolo elettrico che non è mai stato progettato per ospitare un motore termico non solo è molto strano, ma è anche un processo che richiede tempo. Da un punto di vista ingegneristico, così come sotto il profilo burocratico (iter di omologazione). Morale: qualora l'idea ricevesse luce verde, la variante ibrida leggera di 500e non sarerebbe pronta per la vendita almeno fino a fine 2025 o inizio 2026. Morale-bis: a partire da luglio 2024 e per almeno un anno e mezzo, Fiat 500 si potrà acquistare solo in configurazione ''e''. Non proprio un piccolo dettaglio, in tempi in cui l'elettrico fatica a farsi largo e 500 (ibrida) è un modello stabile in Top 10. That's All Folks. Per ora.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2024