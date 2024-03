500 Tributo Trepiuno, omaggio alla "madre" del Cinquino odierno. Video

Correva l'anno 2004 e al Salone dell’auto di Ginevra il marchio Fiat stregava pubblico e addetti ai lavori con la concept di quella che, di lì a poco, si sarebbe trasformata in un'operazione commerciale straordinaria. Fiat Trepiuno reinterpretava in chiave moderna la leggendaria Fiat 500 del 1957 e al tempo stesso anticipava forme e volumi che tre anni più tardi (2007) avrebbero dato vita alla terza generazione del “Cinquino”. Per celebrare il 20° anniversario (4 marzo 2024 - 4 marzo 2024) da quel giorno così imbevuto di significati, dal team di Stellantis Heritage ecco 500 Tributo Trepiuno, serie speciale destinata ai collezionisti prodotta, certificata e venduta dal dipartimento che tutela e conserva il patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo. In video Roberto Giolito, allora a capo dell’Advanced Design Studio del Gruppo Fiat, oggi Head of Stellantis Heritage, spiega i dettagli del progetto e ripercorre la sua genesi.

TREPIUNO PERCHÈ Fiat 500 Tributo Trepiuno nasce sulla base di Fiat 500 Hybrid e appartiene al programma “Reloaded By Creators”. Non intende replicare in modo asettico forme e contenuti del concept originale, bensì realizzare una 500 tutta speciale che, attraverso interventi mirati su colori e materiali, riporti in superficie l’atmosfera di quel giorno di 20 anni fa.

Roberto Giolito posa con le sue due ''bimbe''

TOUR VIRTUALE All’esterno, quindi, livrea bianca, fari posteriori con inserto rosso e loghi con la scritta “FIAT” su sfondo blu come il logo del 1999, creato per celebrare il 100° anniversario del marchio. A completare la silhouette, i cerchi Sport a cinque razze sdoppiate con coppetta dedicata. Anche l’abitacolo è tutto un rimando a Trepiuno Concept, vedi il sofisticato abbinamento bicolore per i sedili anteriori, rivestiti in pelle pieno fiore bicolore bianco / rosso bruno con sellatura specifica, e per i sedili posteriori, dove il rivestimento in pelle pieno fiore è di colore bianco nella seduta, mentre è rosso bruno per lo schienale. Per tutti e quattro i sedili, infine, il logo “Trepiuno XX” ricamato. In rosso bruno sono anche i rivestimenti dei pannelli interni e la plancia ricamata con preziosa fascia istoriata coi disegni originali della concept.

Interni... molto Trepiuno

UFFICIO INFORMAZIONI Ogni esemplare sarà un pezzo da collezione e ciascuna vettura sarà corredata da Certificazione di Autenticità rilasciata da Stellantis Heritage. Prezzi, tiratura e altri dettagli sono riservati: Fiat invita chi fosse interessato a scrivere all'indirizzo e-mail heritage@stellantis.com , o a visitare il sito web ufficiale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/03/2024