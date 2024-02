Mirafiori, elettriche low cost cinesi per il post Fiat 500? I rumor

La notizia circola da alcuni giorni e conta su fonti autorevoli. A solidificare le voci secondo le quali il sito di Mirafiori è in pole position per ospitare, in futuro, la produzione di uno o più modelli a marchio Leapmotor, brand cinese col quale Stellantis, lo scorso autunno, ha stipulato una partnership strategica e del quale ha intenzione di rilevare il 20% del capitale azionario, è ora anche la testata Automotive News Europe. Una volta chiuso il ciclo di Fiat 500 elettrica, e l'orizzonte più probabile è il 2026, al glorioso sito torinese verrebbe assegnato l'assemblaggio di veicoli elettrici di origine molto più... ''esotica''. Si parla di un ritmo di 150 mila unità l'anno: volumi importanti. Come stanno le cose, per davvero?

Leapmotor ''colonizza'' Mirafiori?

SILENZIO RADIO Al momento, da Stellantis non pervengono dichiarazioni ufficiali in tal senso. L'indiscrezione di Automotive News si fonda sulle affermazioni di Carlos Tavares durante una tavola rotonda con la stampa, a margine della conferenza di bilancio della settimana scorsa. Incontro nel corso del quale il boss Stellantis avrebbe aperto all'eventualità di produrre modelli Leapmotor in Italia, ma avrebbe anche chiarito che una decisione in tal senso verrebbe subordinata a studi sulla sostenibilità economica. Né Tavares ha esplicitamente fatto riferimento a Mirafiori, fabbrica il cui destino resta al momento piuttosto incerto. Il 31 marzo 2024 si interromperà la linea di montaggio di Maserati Levante (il SUV elettrico Maserati nascerà a Cassino), mentre a medio termine anche l'odierna Fiat 500 dovrebbe concludere la propria carriera, con l'erede diretta che migrerà sulla più moderna e flessibile piattaforma STLA Small e che con ogni probabilità prenderà residenza in un altro stabilimento del Gruppo, verosimilmente uno stabilimento in un altro Paese europeo. L'ipotesi Leapmotor sembra insomma un'ipotesi percorribile. Ma occorrono conferme dai diretti interessati.

VEDI ANCHE

Leapmotor C10 all'IAA di Monaco 2023

LEAPMOTOR CHI? Leapmotor è un Costruttore di auto elettriche economiche con sede ad Hangzhou, vicino a Shanghai, che al Salone di Monaco 2023 ha manifestato l'intenzione di accedere ai mercati europei con una intera gamma di vetture, dal SUV C10 alla berlina C01, passando per l'utilitaria T03 (vedi foto di copertina), già in vendita in Francia da primavera 2023. A ottobre 2023 Stellantis e Leapmotor hanno siglato una partnership strategica internazionale per creare ''un polo di eccellenza per la mobilità elettrica altamente competitivo ed efficiente in Cina e nel resto del mondo''. Stellantis intende in particolare investire in Leapmotor 1,5 miliardi di euro, acquisirne circa il 20% e ottenere - tramite la join venture Leapmotor International - i diritti esclusivi per ''l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina''. Mirafiori una possibile, futura, ''exclave'' cinese?

Stellantis-Leapmotor: come si esprimerà la joint venture?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/02/2024