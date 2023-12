Servizi connessi by Stellantis: la soluzione per viaggiare tranquilli e sicuri

My Alert: avvisa e supporta i clienti in caso di furto. Le prime otto ore dalla sottrazione sono le più importanti per il rintracciamento e se viene rilevata una possibile violazione - come un traino non autorizzato o uno scollegamento della batteria - o se scatta l'allarme, My Alert invia una notifica per avvisare il proprietario del veicolo e, se il furto viene confermato, fornisce assistenza per il suo recupero.