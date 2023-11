Stellantis: siglato accordo con CATL per le batterie

Stellantis e Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) hanno ufficialmente annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa non vincolante riguardo la fornitura locale di celle e moduli batterie LFP, fondamentali per l'alimentazione dei veicoli elettrici prodotti in Europa. Inoltre, le due aziende stanno esplorando l'opzione di creare una joint venture, con partecipazioni equivalenti, per consolidare ulteriormente la loro collaborazione. L'accordo, presentato come parte integrante della strategia di elettrificazione di Stellantis (qui l'altro accordo siglato per il riciclo delle batterie), prevede una sinergia a lungo termine su due fronti chiave. Prima di tutto, CATL e Stellantis lavoreranno congiuntamente per sviluppare una roadmap tecnologica per supportare i veicoli elettrici a batteria dell'azienda europea. In secondo luogo, le due aziende si impegneranno nella ricerca di opportunità per rafforzare la catena del valore delle batterie, un elemento cruciale nella transizione verso la mobilità a besse emissioni.

Stellantis produrrà batterie LFP con CATL

LE DICHIARAZIONI DI TAVARES Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: ''Questo accordo con CATL sulle batterie LFP è un ulteriore elemento della nostra strategia di lungo termine per garantire la libertà di movimento della classe media europea. CATL è un’azienda leader in questo settore e, tramite i nostri marchi iconici, offriremo ai nostri clienti una tecnologia di batterie innovativa e accessibile, che ci aiuterà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038.'' Robin Zeng, Presidente e Direttore Generale di CATL, ha condiviso l'entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando che la partnership rappresenta un passo cruciale per entrambe le aziende nel raggiungere gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio. ''Continueremo a impegnarci per offrire ai nostri partner soluzioni sempre più competitive e sostenibili, al fine di promuovere la transizione energetica globale'', ha affermato Zeng.

L'obiettivo è di costruire automobili elettriche affidabili ed accessibili

VERSO UN FUTURO A ZERO EMISSIONI Grazie alla tecnologia LFP (Litio-Ferro-Fosfato, una variante a basso costo che si sta diffondendo tra i veicoli elettrici), caratterizzata da una lunga durata ed elevata stabilità termica, Stellantis potrà produrre autovetture, crossover e SUV elettrici durevoli, economici e di alta qualità nei segmenti B e C. Questa mossa strategica è in linea con il piano Dare Forward 2030, che mira a raggiungere il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa entro il 2030 e il 50% negli Stati Uniti. Con l'obiettivo di diventare un'azienda a zero emissioni nette entro il 2038, Stellantis sta creando una rete di partnership per garantire una fornitura stabile e a basse emissioni di carbonio di materiali fondamentali per il suo futuro elettrificato.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/11/2023