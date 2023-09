Monaco 2023, con il SUV C10 Leapmotor si prepara ad arrivare in Europa

Fondata nel 2015, Leapmotor è un costruttore cinese di veicoli elettrici che, come altri (BYD in primis) sviluppa internamente le tecnologie che ne stanno alla base, dal pianale ai powertrain. Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi al Salone dell’Auto di Monaco, il CEO di Leapmotor Zhu Jiangming ha presentato il SUV elettrico C10, prossimo al debutto nei mercati europei, il primo mosso dalla nuova architettura Leap 3.0.

Leapmotor a Monaco 2023, il SUV C10 allo stand

IL PIANALE Sviluppata negli ultimi anni con la collaborazione di partner come Nvidia, Bosch e Qualcomm, la piattaforma Leap 3.0 presenta un’architettura integrata per l’elettronica, le batterie e il telaio, con la tecnologia Cell-to-Chassis che rende le batterie parte della struttura stessa dell’auto. Il sistema è gestito da un chip Qualcomm Snapdragon 8295 e supporta gli aggiornamenti over-the-air. Il pianale consente modelli a trazione posteriore o integrale con due motori, mentre le potenze di ricarica ammesse vanno da 170 kW a 250 kW.

Leapmotor a Monaco 2023, il pianale Leap 3.0 allo stand

ADAS Per quanto riguarda la tecnologia che assiste il conducente durante la guida, la piattaforma Leap 3.0 monta ben 30 sensori, tra cui LiDAR e telecamere HD a 8 megapixel, gestiti da un chip di Nvidia.

LEAPMOTOR C10 Il nuovo SUV di Leapmotor (realizzato su architettura Leap 3.0) sarà il primo modello commercializzato in tutta Europa, e per questo di importanza strategica per il lancio globale del brand cinese. Al momento non abbiamo informazioni, schede tecniche o dati ufficiali. Speriamo di poterlo vedere più da vicino quanto prima!

Leapmotor a Monaco 2023, la berlina C01

TUTTO IL RESTO A Monaco Leapmotor ha presentato gli altri suoi nuovi modelli, tra cui la berlina cui il SUV C11 (e la variante REEV ad alte prestazioni), la berlina C01 e l’utilitaria T03, già lanciata in Francia la scorsa primavera 2023. Nel corso dei prossimi cinque anni la casa cinese punta a presentare altri cinque modelli, tutti basati sulla piattaforma Leap 3.0.

Leapmotor a Monaco 2023, il CEO Zhu Jiangming

LE DICHIARAZIONI “L’apertura, la co-creazione e la collaborazione internazionale sono la chiave per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici intelligenti”, ha dichiarato Zhu Jiangming, CEO di Leapmotor. “Guardando al futuro, Leapmotor non sarà solo una casa automobilistica, ma un provider a tutto tondo di soluzioni per veicoli elettrici intelligenti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/09/2023