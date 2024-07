Buon compleanno Fiat! Le novità in diretta video. C'è la Grande Panda?

In diretta video all'evento per i 125 anni di Fiat potrebbero svelare l'annunciata Grande Panda. La premiére in live streaming

Buon compleanno Fiat! Il marchio torinese compie 125 anni e per l'occasione trasmette in direttta una conferenza stampa in cui annuncia le novità in arrivo. Occhi puntati sul video qui sotto, dunque, con il live streaming che inizia alle 16:45 di oggi 11 luglio 2024: data che coincide con quella già annunciata in precedenza per il debutto della Fiat Grande Panda. Chissà che proprio alla presentazione non ne svelino le caratteristiche.

GLI ONORI DI CASA A darci uno sguardo sui progetti futuri e inaugurare la nuova Casa Fiat alla Pinacoteca Agnelli sarà Olivier Francois, amministratore delegato del Marchio, che per l'occasione condurrà l'evento battezzato Smiling to the future. La kermesse si tiene presso lo storico edificio del Lingotto, con l'intervento di John Elkann, Presidente di Stellantis, e Carlos Tavares, CEO di Stellantis, a tenere i discorsi principali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/07/2024