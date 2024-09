Da Milano a Spalato (e oltre) con CX-30 e skyactiv-X, il crossover "furbo" di Mazda

Dobrodošli: benvenuti in lingua croata. La Dalmazia, appunto l’attuale Croazia, è una terra capace di stupirti regalando scorci da mille e una notte, sfumature avvolgenti per colori e profumi e un’ospitalità che non ti aspetti. È una terra che mostra i suoi spigoli e le sue cicatrici senza imbarazzo, che è tornata a nuova vita dopo un assurdo conflitto e oggi svela i suoi angoli incontaminati, paesi e villaggi arroccati sulle colline tutti da scoprire, ma anche città ben organizzate, servizi eccellenti e un’accoglienza di prima classe. In effetti, mi ero fatto un’idea sbagliata nei suoi confronti, perlopiù legata a pregiudizi generati dai soliti “sentito dire” e da informazioni superficiali o incomplete. Mi sono ricreduto e l’ho fatto visitandola. Ma andiamo con ordine.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: nessun problema sulle sterrate sull'isola di BracLONTANO DALLA ROUTINE Dopo anni di comfort zone “famigliare” nelle consuete località turistiche agostane, la scelta è caduta su un on the road vecchia maniera, ossia raggiungendo l’isola di Brač, a sud del Paese, via terra. L’appoggio della mia famiglia e il supporto del nostro gruppo di amici, sempre pronto all’avventura, sono stati fondamentali per questa scelta alternativa. In questo tour estivo ci ha accompagnato una Mazda CX-30 e-skyactiv X, crossover compatto che fa del look, della qualità e della tecnologia di bordo i suoi punti di forza. Insomma, un’esperienza a tutto tondo: dai “millemila” chilometri su ogni tipo di strada, alle esplorazioni, alle nuove conoscenze, ai dettagli della macchina. Il tutto per confezionare uno dei viaggi più riusciti che ricordo.

Dopo una puntata a Verbania, vivace cittadina sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, più che altro per questioni logistiche, la partenza è avvenuta da Milano verso Trieste. Sono 400 km abbondanti no-stop, ma che la “nostra” CX-30 ha digerito senza batter ciglio. E questi primi chilometri sono stati utili per prenderle un po’ le misure. Inutile parlare del suo look, che è lo stesso di altre CX-30 provate in passato da Motorbox, però mi piace sottolineare il suo profilo smussato, quasi sportivo e audace. La versione Nagisa di questo diario di viaggio ne sottolinea lo spirito dinamico. Look “total black” con carrozzeria, finiture e cerchi neri come la notte mettono in evidenza una silhouette levigata e moderna. I parafanghi e le minigonne in plastica grezza (caratteristica di questo modello), che valorizzano la sua vaga ispirazione off-road, praticamente scompaiono alla vista. Ma non è un male, anzi, il nero snellisce e la rende più elegante e aggressiva.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: plancia hi-tech e rivestimenti in scamosciato ed ecopellePORTA LA QUALITÀ A BORDO Fatta un po’ di strada in direzione Friuli Venezia Giulia, prima tappa del nostro avvicinamento al confine sloveno, posso soffermarmi anche sulla qualità dell’abitacolo. Mazda ne ha fatto una filosofia e ricordo perfettamente l’attenzione ai dettagli trovata su tutti i suoi modelli. Anche questo crossover compatto, siamo a 4,4 metri di lunghezza, non delude. Quasi mai passano sotto gli occhi e le mani elementi in plastica rigida, tuttalpiù rivestimenti morbidi al tatto, finiture pregiate e tessuti impreziositi dallo scamosciato che copre la plancia e i sedili insieme a ecopelle color tabacco. Niente male questa versione Nagisa, che miscela per bene lo stile classico e sportivo. A proposito, con questo allestimento la ''nostra'' CX-30 attacca il listino a 34.250 euro, ma con la vernice metallizzata tocca i 35.000 euro.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: dietro si sta bene in due, per il terzo c'è meno spazioSI STA BENE IN QUATTRO Lato misure, l’auto non fa miracoli, diciamo che è quasi perfetta in quattro. Davanti ci sono centimetri a sufficienza per sopportare viaggi lunghi, dietro c’è meno “aria” per gambe e testa visto il taglio inclinato del tetto. Insomma, qui comanda un po’ il look e due ragazzi più o meno maggiorenni ci stanno, ma non andate oltre. Anche lato bagagli la Mazda fa il possibile e con un volume da 430 a 1.406 litri ospita una valigia morbida per ciascuno, la borsa con maschere e calzari per nuotare, oltre a due o tre sacchi per le prime esigenze. Se volete recuperare un po’ di spazio potete piazzare tra i due passeggeri posteriori, per esempio, la borsa frigo per lo spuntino di metà viaggio o un’altra valigia poco ingombrante.

Insomma, i primi 400 km dalla metropoli lombarda a Trieste sono passati quasi sotto traccia, ma utili per analizzare ancora un po’ gli interni. Per esempio, è piaciuto a tutti il sistema infotainment, che non segue le mode più attuali dei mega schermi digitali e si comanda ancora con la rotellona a centro tunnel (il display da 10,25” non è touch), ma offre tanta semplicità di utilizzo grazie a menù razionali e intuitivi da comandare. Personalmente ho trovato comoda anche la compatibilità wireless con Apple CarPlay (e Android Auto) e la ricarica a induzione per lo smartphone, che non è molto potente, ma consente perlomeno di mantenere il livello della batteria.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: il display infotainment da 10,25'' non è di tipo touch

Sconfinando in Slovenia, arriva un primo dato oggettivo ed è quello del consumo autostradale. Premesso che la velocità è stata sempre entro i limiti di legge, il quattro cilindri duemila della CX-30 ha consumato 5,9 litri/100 km. Un dato che ritengo abbastanza buono e che, tutto sommato, mi aspettavo. Ma l’autostrada ci ha permesso di valutare meglio anche il comfort del crossover Mazda che, a parte lo spazio interno sacrificato da armi e bagagli, si è rivelato buono. Il motore non è rumoroso se non indugiando sull’acceleratore e l’impianto hi-fi BOSE di serie è servito per tenerci compagnia con la playlist preferita, senza alzare troppo il volume. Le sospensioni copiano bene le imperfezioni della strada (questo vale anche su asfalto cittadino o extraurbano) e lo sterzo offre una buona direzionalità ad andature più elevate, così come su tratti più guidati. Ma la misura del consumo autostradale offre lo spunto per soffermarsi proprio sul motore di questa CX-30 e-skyactiv X. Nel frattempo, ci siamo lasciati alle spalle Trieste e la sua magnifica Piazza Unità d’Italia in direzione Otočac, entroterra croato, destinazione della nostra giornata di viaggio.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: passaggio davanti a Piazza Unità d'Italia a TriesteUN MOTORE “SPECIALE”… Ne abbiamo già parlato abbondantemente in altre occasioni, ma definirlo “speciale” mi sembra corretto. In estrema sintesi, è un motore a benzina aspirato, ma che funziona come un diesel. Nel senso che la combustione della miscela avviene per compressione per ridurre i consumi mantenendo delle buone prestazioni complessive. E il quattro cilindri giapponese, infatti, ha una potenza di 186 CV per 240 Nm di coppia massima. Numeri che significano uno zero-cento in 8,3 secondi e una punta di 204 km/h, ma con un consumo medio dichiarato di 5,7 litri/100 km per 128 g/km di CO 2 emessi. Ok, bando alla scheda tecnica e torniamo al nostro viaggio.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: colori caldi al tramonto e strade deserte in Croazia… SENSIBILE ALLO STILE E ALLE STRADE Il tratto extraurbano in Slovenia è stato affrontato principalmente per risparmiare i 32 euro mensili (117,5 euro annuali e 16 euro settimanali) della “vignetta” (come in Svizzera) necessaria per percorrere quella quarantina di chilometri che ci separano dal confine croato. Però, chilometri utili per fare una prima valutazione, poi confermata, che con un piede leggero servono 6,2 litri di benzina per coprire 100 km. Qui mi aspettavo qualcosa di meglio, ma inizio a rendermi conto che i consumi sono influenzati dallo stile di guida e dalle strade percorse. Poco male, mi adatto per risparmiare qualche spicciolo e, magari, fare una sosta in meno. E non ci è voluto molto per abituarmi anche al cambio manuale a sei marce che agisce sulle ruote anteriori. Senza dubbio vorrei il cambio automatico anche in bicicletta, ma in questo caso devo fare un – piccolo – passo indietro. So perfettamente che i manuali Mazda sono dei piccoli gioielli di precisione e piacere di utilizzo, l’ho imparato guidando tante volte la “spiderina” MX-5 e altri modelli, ma poi sono sempre tornato sulle mie idee. E invece, dopo un primo momento di “rodaggio”, non ho potuto che godere di quel piacevole contrasto, di quegli innesti precisi e di quella corsa della leva così corta da farmi riassaporare gli esordi da giovincello alla guida. Voto più al cambio meccanico della CX-30, per questa volta senza rimpianti.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: la Croazia regala paesaggi di montagna splendidi

Nel frattempo, siamo accolti dalla natura incontaminata delle colline croate proprio al calar del sole. Il piccolo paese di Otočac ci riceve nel silenzio e nel fresco delle sue foreste, quasi a contrasto col caloroso benvenuto del nostro host locale, che usa Google Translator per comunicare, visto che non parla nemmeno l’inglese, poesia pura… Un giorno intero in auto, oltre 800 km e quasi 10 ore di viaggio ripagati da una doccia e una abbondante(issima) cena a base di carne e pesce grigliati, innaffiati dalla locale birra nell’unico ristorante del luogo. Prezzo? 15 euro a testa. Il letto ci aspetta, buonanotte.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: crossover compatto che non teme i lunghi viaggiROTTA VERSO IL MARE Il day 2 del nostro viaggio di avvicinamento a Spalato (Split in croato), dove ci imbarcheremo per l’isola di Brač, inizia con la rugiada sul tetto della Mazda e un’aria frizzante, che stride un po’ con un qualsiasi giorno di agosto… all’italiana. Ma siamo pronti per affrontare i restanti 300 km scarsi che ci separano dal traghetto. Per la verità, due ore e mezza un po’ noiose, ma allietate dai panorami sulle coste frastagliate di questa zona, ben visibili scendendo verso il litorale. Dopo il biglietto da 52,10 euro per macchina e quattro adulti, ci aspettano un’ora di coda e un’altra ora circa per attraversare lo stretto che separa il continente dalla nostra destinazione finale. L’aria di mare è più famigliare, ma quello che stupisce sono i colori dell’acqua, così limpidi anche in una zona portuale come questa. Quasi ad anticipare cosa ci aspetterà nelle calette e sulle spiagge dal giorno dopo e per il resto di questo viaggio. E con noi, la Mazda non ha perso un colpo, ha consumato il giusto, ci ha fatto cantare i tormentoni estivi e ci ha… protetto. Esatto, in oltre 1.000 km di strada, non ho potuto che apprezzare i numerosi sistemi di assistenza alla guida come cruise control adattivo (anche con il cambio manuale), mantenimento attivo della carreggiata, monitoraggio angolo cieco, frenata automatica di emergenza e riconoscimento segnali stradali. Una sorta di “angelo custode” di livello 2 che mi ha tolto le castagne dal fuoco (insieme alle urla della moglie) in un paio di momenti dove la stanchezza stava prendendo il sopravvento. Benvenuta tecnologia!

Mazda CX-30 e-skyactiv X: cartoline dalla Croazia e dall'Isola di BracSCOPERTA DI UN TERRITORIO AFFASCINANTE Dal terzo giorno e per altri dieci giorni la scoperta di Otok Brač (Isola di Brač) è stata la missione del nostro gruppo. Fatta base a Milna, ridente paesino di pescatori dove ogni angolo sembra fatto apposta per un selfie, una cartolina o un quadro, ogni levata del sole è stata buona per andare alla scoperta di una spiaggetta, di un’insenatura o una caletta nascoste. Ma anche di aree più attrezzate, magari con turisti, ma tanto spazio aggiuntivo in riva al mare. Ce ne è per tutti i gusti e l’organizzazione è una parola d’ordine. Non importa se la meta è facilmente raggiungibile oppure il desiderato traguardo dopo un percorso off-road: una doccia con acqua dolce e, magari, un baretto per ristorarsi sono quasi la norma. Se preferite fare gli eremiti sulle rocce, perfino in costume adamitico, niente paura trovate anche quello… Ma ciò che lascia impressionati è la natura selvaggia di questa zona. Niente sabbia, tuttalpiù ciottoli dove sdraiarsi a prendere il sole.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: alla scoperta di acque cristalline e natura incontaminataNATURA SELVAGGIA Alle vostre spalle chilometri quadrati di pinete, davanti a voi un’acqua subito profonda e che più cristallina e ricca di fauna è difficile scorgere. In tanta natura, la CX-30 si è trovata perfettamente a suo agio. Chiaro, non è un SUV, ma è alta abbastanza per superare agevolmente qualche strada bianca e non si è sentita la mancanza della trazione integrale. Inoltre, le statali un po’ malconce dell’isola non l’hanno messa in crisi, anzi. Bello godere del suo allungo tra una curva e l’altra, bello ancora il cambio manuale rapido e contrastato, niente male la precisione dello sterzo. La giapponese è agile e sicura, anche nel traffico di piccole città come Supetar, destinazione preferita dai ragazzi per la movida serale e dalle mogli per la presenza di localini più tranquilli, ma anche supermercati ben più forniti rispetto ai piccoli market locali.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: le cave di marmo bianco sull'isola di Brac

A proposito, confermo che la vita costa meno che in Italia. Dalla spesa, al ristorante, all’autostrada, al carburante (prezzo fisso a 1,52 euro/litro). Vi porto l’esempio dei pedaggi autostradali. Scontrino alla mano, per coprire i circa 430 km da Milano a Trieste si spendono 31,10 euro, mentre da Otočac, a nord, fin giù a Spalato il prezzo è di 16,70 euro. Vero è che in Italia abbiamo percorso oltre 100 km in più; tuttavia, nessuno mi convincerà che valgano quasi il doppio del prezzo rispetto alla Croazia. Insomma, è sufficiente organizzarsi un po’ per non restare al verde senza farsi mancare nulla, ma acqua e caffè costano di più. E a proposito di carburante, in città la CX-30 ha mostrato di più il fianco ai consumi, visto che non sono riuscito a fare meglio di 8,5 litri/100 km. Un risultato che conferma come lo stile di guida e il traffico possano influenzare il rendimento e l’efficienza del suo motore e-skyactiv X.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: le lunghe code ai traghetti da e per Spalato

Nei dieci giorni di visita, grazie anche all’abilità d’instancabile navigatore di Stefano, capofamiglia dei nostri compagni di viaggio, abbiamo percorso in lungo e in largo Brač arrivando fin sul tetto dell’isola ai 780 metri s.l.m. di Vidova Gora, che è il monte più alto. Oppure raggiungendo le cave di marmo bianco di Gornji Humac, nell’entroterra. E ancora, andando alla ricerca di un locale dove trovare ristoro all’ultimo momento, con l’oste felice di ospitarci nella locanda sulla strada servendo Ćevapčići (polpettine di carne mista grigliata) o Ražniči, spiedini di tacchino e verdure, serviti con la rinomata salsa a base di peperoni Hajvar. Oppure, scoprendo i vigneti e gli uliveti di Škrip (celebre l’olio extra vergine nativo) e i paesini come Ložišće o le spiaggette di Povlja e Pučišća, con gradazioni che passano dal verde della foresta marittima, al bianco abbagliante del bagnasciuga, al turchese dell’acqua, all’azzurro del cielo. E se preferite più compagnia, una tappa è d’obbligo alla famosa Zlatni Rat, il Corno d’Oro, tra le più ricercate e attrezzate spiagge per trascorrere una giornata di mare senza farsi mancare nulla, compresa mezz’oretta di parasailing (avete presente il paracadute trainato dal motoscafo?) o un bel piatto di spaghetti allo scoglio nei ristoranti della pineta. Il nostro viaggio si conclude con il ritorno verso Milano, fermandoci a Delnice, cittadina incastonata nella natura al confine con la Slovenia e rinomata per il suo clima, il festival della musica autoctona di fine agosto e la presenza di una colonia di orsi allo stato brado. Lo stufato con la carne del plantigrado è una specialità del luogo.

Mazda CX-30 e-skyactiv X: con il crossover in visita ai tanti paesi di pescatoriARRIVEDERCI CROAZIA Un totale di circa 3.400 km, per una media complessiva di 6,3 litri/100 km (15,9 km/litro) e una spesa carburante di circa 320 euro. Un’esperienza che non facevo da tanto tempo. Un ritorno alla gioventù, quando sacca in spalla e con gli amici di sempre, mi avventuravo al mare o in montagna appena le scuole chiudevano i battenti. Questa volta, un viaggio condiviso con gli affetti più cari. E la Mazda CX-30 ci ha mostrato tutta la sua versatilità, senza chiedere nulla in cambio che non fosse il rifornimento. Ma sulle sue qualità non avevo dubbi. Quindi, dovicenja Hrvatska, arrivederci Croazia. Chissà, le nostre strade si incroceranno di nuovo, prima o poi…

Mazda CX-30 e-skyactiv X: perdersi fra vigneti e uliveti autoctoni, cosa volere di più?

Motore 4 cilindri, benzina, 1.998 cc, MHEV, Euro 6D Potenza max 186 CV/6.000 giri Coppia max 240 Nm/4.000 giri Prestazioni v. max 204 km/h - accel. 0-100 km/h 8,3 sec. Cambio - Trazione manuale 6 marce - anteriore Dimensioni - bagagliaio 4,40 x 1,80 x 1,54 m - 430/1.406 litri Peso 1.404/1.437 kg Prezzo di listino da 34.250 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/09/2024