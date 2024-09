Salone Auto Torino 2024: l'AD di Mazda Italia Roberto Pietrantonio ci parla del nuovo SUV CX-80

Scambio di battute con Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia, per capire i programmi della casa giapponese e analizzare il nuovo sport utility

Quattro chicchiere con Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, che direttamente dallo stand della casa giapponese al Salone dell'Auto di Torino 2024 ci racconta quale è la visione di Mazda in ottica transizione verso l'elettrificazione. Ma abbiamo anche dato un'occhiata in anteprima al nuovo maxi SUV CX-80, equipaggiato con efficienti motori plug-in hybrid e diesel, che arriverà tra poco sui mercati e presto proveremo per ricavare le nostre impressioni di guida.

VEDI ANCHE

Salone Auto Torino 2024: la nuova Mazda CX-80

Pubblicato da redazione, 13/09/2024