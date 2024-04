Nuova Mazda CX-80: non chiamarla CX-60 a 7 posti. Il prezzo

Dopo la presentazione - e la prova - del SUV CX-60, Mazda presenta al grande pubblica la nuovissima CX-80. Si tratta dell'ammiraglia SUV della Casa giapponese. Ma non chiamatela ''CX-60 +2'', perché sebbene il progetto sia in comune, lo stile è stato completamente rinnovato e le dimensioni sono più generose per accogliere anche una terza fila di sedili. Sotto il cofano, resta la tanto apprezzata libertà di scelta: un motore ibrido plug-in benzina che vi permette di viaggiare per oltre 50 km in modalità completamente elettrica, o un possente Diesel sei cilindri da 3.3 litri e 249 CV per gli amanti del ''naftone'' dai bassi consumi. In termini di dimensioni, la CX-80 si mostra più imponente della CX-60 con un aumento di 25 cm in lunghezza, 24 cm in altezza e un passo allungato di 25 cm. Altro da dire? Sì, tanto.

Nuova Mazda CX-80: lo stile è elegante ma imponente

Il frontale resta imponente e dominato da una griglia massiccia che converge elegantemente verso i fari full LED. Il cofano lungo e l'abitacolo arretrato sottolineano un profilo elegante ma anche dinamico, con una chiara evocazione dell'architettura tradizionale con motore anteriore e trazione posteriore. In perfetto stile Mazda. Profilo slanciato e lunotto bombato danno vita a una silhouette che non passa inosservata. I cerchi, fino a 20'', sembrano quasi timidi davanti all'imponenza della vettura. Il posteriore, più classico, vede i fari estendersi verso il logo centrale Mazda. Elegante, senza dubbio, soprattutto con la scelta di eliminare il terminale di scarico per una linea più pulita ed uniforme.

Nuova Mazda CX-80: come configurazione è disponibile anche un 6 posti

All'interno, l'abbondante spazio non delude. Il bagagliaio vanta una capacità di 687 litri, che scende a 250 litri con la terza fila di sedili alzata. Materiali di alta qualità, come ecopelle, tessuto, alluminio e legno, rendono l'abitacolo un luogo di comfort e lusso. La tecnologia non è da meno: due schermi da oltre 12'', compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa, e una gamma completa di ADAS all'avanguardia rendono la CX-80 un gioiello tecnologico. Diciamo che l'aspetto nel complesso è molto, molto simile a quello di CX-60. Però ci sta, anzi, è un pregio vista la qualità che il SUV di Mazda ha saputo presentare ed esprimere in questi anni.

Nuova Mazda CX-80: in modalità elettrica si percorrono fino a 50 km

Sotto il cofano, due motorizzazioni che già conosciamo decisamente bene: la PHEV ibrida con un totale di 327 CV e un'autonomia elettrica di oltre 50 km, e il diesel sei cilindri con prestazioni di tutto rispetto. Per l'Italia la potenza è stata ridotta a 249 CV per evitare il superbollo. Quest'ultimo è probabilmente il propulsore più in linea con le aspettative di utilizzo del veicolo, considerando quanto abbia convinto gli addetti ai lavori - noi inclusi - per la sua efficienza. Per chi è già impaziente di metterla alla prova, la CX-80 è disponibile nei concessionari a partire da 61.235 euro. Gli allestimenti? Cinque opzioni, da Exclusive-line a Takumi Plus, tutte configurabili per sette passeggeri, con la possibilità di scegliere anche un'opzione a sei posti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/04/2024