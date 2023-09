Mazda2 Hybrid 2024, con la plastica facciale è meno Yaris

Da un caso di perfetta omozigosi, all'eterozigosi col passare dell'età. Se nel genere umano è un fenomeno sconosciuto, nel mondo auto tutto può succedere. E così, a due anni da uno dei più classici rebadging (e anche dei più... spudorati), Mazda2 Hybrid si smarca dall'ombra di Toyota Yaris Hybrid. Quantomeno, nei tratti del volto. Prezzi a parte, ora il pubblico ha un motivo più concreto per scegliere l'una piuttosto che l'altra. Mazda2 Hybrid 2024 è nuovo stile esterno, ma anche più tecnologia.

Mazda2 Hybrid 2024, il nuovo frontale

FACCIA A FACCIA Il debutto di nuova Mazda2 Hybrid arriva pochi giorni dopo l'introduzione in Giappone del restyling di Mazda2 ''non hybrid'', un modello totalmente indipendente. Per differenziare la propria bambina da Toyota Yaris (con la quale condivide ancora porte, paraurti, gruppi ottici, cofano e tetto, insomma quasi tutto), il team dello European Design Studio di Mazda è essenzialmente intervenuto sul frontale. La nuova griglia e le nuove prese d'aria sono un tocco Mazda più marcato, idem dicasi per la decorazione del portellone posteriore in tinta con la carrozzeria. La domanda ora sorge spontanea: perché soltanto adesso e non già dal debutto? Mancanza di tempo?

Mazda2 Hybrid, il ''didietro''

PIÙ HI-TECH All'interno, Mazda2 Hybrid facelift beneficia degli stessi aggiornamenti di Toyota Yaris MY23. Nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, head-up display e un più grande touchscreen per l'infotainment da 10,5 pollici, di serie nell'allestimento top di gamma Homura Plus, insieme a tetto apribile panoramico e clima bizona.

I nuovi interni

PER QUEST'HYBRID, NON CAMBIARE Mazda2 Hybrid MY24 non ha ancora accesso alla versione più potente del sistema ibrido ''a ricarica automatica'' Toyota, ovvero l'edizione da 130 CV e 141 Nm di coppia. Ciò significa che il suo sistema composto da un tre cilindri 1,5 litri full hybrid produce sempre gli stessi 116 CV e 169 Nm di coppia, trasmessi all'asse anteriore tramite un cambio CVT.

IL LANCIO Mazda non ha ancora annunciato i prezzi, né i tempi di uscita sul mercato Italia, tuttavia ma non saremmo sorpresi se Mazda2 Hybrid 2024 costasse un pelo più di prima, risucchiata in una sorta di spirale ascensionale che coinvolge l'intero segmento B. Oggi, Mazda2 Hybrid parte da 24.670 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2023