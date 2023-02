Mazda2, ecco come cambia per il 2023 la citycar jap

Le anticipazioni di qualche settimana fa sono state prevedibilmente confermate: il leggero restyling di Mazda2 per il 2023 arriverà anche nel Vecchio Continente. Ecco come cambia, e quali novità ci aspettano.

Mazda2 2023: visuale frontale e posteriore

I cambiamenti per il 2023 si concentrano principalmente nel frontale, dove debutta una nuova finitura della calandra che aiuta a distinguere i vari allestimenti (quello Homura è a nido d’ape e si caratterizza per un inserto rosso) e una fascia frontale in tinta con la carrozzeria che, in alternativa, può essere anche nera. Cambia il disegno del paraurti, e nella griglia nera che avvolge la griglia troviamo due sottili baffi cromati che riprendono lo stile dei gruppi ottici della sorella maggiore CX-60. Disponibili anche due nuove tinte per la carrozzeria, Aero Grey e Air Stream Blue, che portano a undici i colori totali.

Mazda2 2023: visuale degli interni

La novità più evidente della nuova citycar giapponese è l’ampliamento dello schermo dell’infotainment, che ora è di 8”, e supporta nativamente la connettività con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Di serie a che i rivestimenti in pelle per cambio e volante. Migliorati i materiali dell’abitacolo, e maggiormente curati gli accostamenti cromatici, che combinano tessuti in tinta unita con inserti in bianco, nero o verde menta a seconda delle versioni. L’allestimento base Centre Line prevede dettagli in tinta con la carrozzeria per la griglia anteriore, i cerchi e alcune finiture della plancia.

Mazda2 2023: i sedili con i nuovi materiali

VEDI ANCHE

PIATTO RICCO Il Convenience Pack (1.000 euro), disponibile solo per la versione di attacco, prevede i sensori posteriori di parcheggio, i sedili riscaldati, i sensori pioggia, il climatizzatore automatico, la frenata d’emergenza in città e il monitoraggio dell’angolo cieco. Tutte cose che fanno parte della dotazione di serie degli altri allestimenti, a conferma della ricchezza della dotazione di Mazda2. La versione Exclusive Line aggiunge i vetri posteriori scuri, i cerchi in lega da 16”, la chiave intelligente, il volante riscaldabile e la telecamera posteriore. Per questa versione è disponibile il pacchetto Driver Assistance (1.550 euro) che aggiunge i fari a matrice di LED, la visuale a 360°, il cruise control adattivo e il rilevamento dei limiti di velocità.

Mazda2 2023: visuale di 3/4 anteriore

Per il 2023 Mazda2 si arricchisce della versione speciale Homura AKA, che affianca la Homura “standard” già disponibile: entrambe si caratterizzano per la griglia a nido d’ape di colore nero con dettagli rossi, le calotte degli specchietti in nero lucido e l’antenna tipo “shark” sul tetto. La versione Homura AKA aggiunge cerchi inediti da 16” e il tetto di colore nero. All’interno i rivestimenti dei sedili e della plancia mischiano pelle e tessuto, con impunture rosse e contorni delle bocchette di ventilazione color canna di fucile e rosso scuro. La Homura AKA si distingue per la fascia della plancia centrale rivestita in tessuto scamosciato con cuciture rosse in vista.

Invariata la gamma dei propulsori di Mazda2, che prevede il quattro cilindri Skyactiv G da 1,5 litri con tecnologia Mazda Diagonal Vortex Combustion, che riduce sensibilmente le emissioni di CO2. Il motore è disponibile con potenza da 75 CV (adatta ai neopatentati) e 90 CV con sistema mild hybrid.

Mazda2 2023: visuale laterale

Gli ordini sono già aperti, ma le consegne di Mazda2 2023 inizieranno a maggio. Prezzi a partire da 19.000 Euro per la 75 CV Centre Line fino ai 23.450 Euro per la Homura Aka con motore da 90 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/02/2023