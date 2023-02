Mazda CX-60 e-Skyactiv D, tutto il coraggio di "Big Diesel". Prova

Tutte, o quasi tutte, le Case stanno affrontando investimenti incredibili per dare vita a intere famiglie di auto elettriche che, con tutta probabilità, in molti Paesi come l’Italia rimarranno invendute o quasi. Anche Mazda ha un modello totalmente elettrico ma è più realista del re e ha investito in un nuovo motore a gasolio mild hybrid ottimizzato per consumi ed emissioni. È la Mazda CX-60 e-Skyactiv D a rompere il ghiaccio.



Mazda CX-60 e-Skyactiv D, tocca al super diesel

In questo momento in cui il diesel, invece di venir considerato il motore più efficiente, viene considerato al pari dell’uomo nero, ci vuole coraggio a proporre un nuovo motore a gasolio. È vero che questa volontà elettrica esiste soltanto in Europa, ma quella di Mazda per la CX-60 è una scelta doppiamente controcorrente: non soltanto è un diesel ma, in un momento in cui il downsizing è la parola d’ordine, il nuovo motore Mazda è un sei cilindri da 3.3 litri. Una parte del coraggio di Mazda è spiegato da logiche di marketing, con gli Stati Uniti come primo mercato, dove spaventa di più un 2.2 rispetto al 3.3 e dove hanno capito che l’elettrificazione di massa, almeno per il momento, è una utopia.

CX-60 e-Skyactiv D, motore diesel 6 cilindri in linea

UN MOTORE, UN PERCHÈ Perché un diesel sei cilindri tremilatre per spingere un SUV medio grande come la Mazda CX-60, lungo 474 centimetri? Perché, spiegano i tecnici Mazda, con questa cubatura sono riusciti a raggiungere il massimo dell’efficienza, ovvero meno consumi e meno emissioni. Il blocco motore è tutto nuovo: in chiave efficienza è ottimizzata anche la forma stessa dei pistoni, mentre il peso è paragonabile - dicono - a quello di un quattro cilindri. Vediamo alcuni dati. Il 3.3 e-Skyactiv D eroga 200 cavalli tra 3.600 e 4.200 giri e 450 Nm di coppia massima tra 1.400 e 3.000 giri. Con un peso di 1.900 kg la Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200 cv accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge i 217 km/h di velocità massima. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono pari a 5 litri/100 km, con emissioni pari a 128-130 g/km. La scheda tecnica sembra dare ragione ai tecnici Mazda.

e-Skyactiv D, ovvero: diesel + mild hybrid

AIUTINO ELETTRICO Il sei cilindri a gasolio della Mazda CX-60 ha anche un’anima elettrica, come lascia intuire la “e” anteposta a Skyactiv D, un aiuto mild hybrid, con una batteria da 0,33 kWh in cui viene accumulata l’energia rigenerata in frenata che alimenta un motore elettrico da 17 cavalli e 153 Nm. Il motore è collegato direttamente all’albero di trasmissione grazie a una frizione principale, mentre una seconda frizione multidisco sostituisce il classico convertitore di coppia per il cambio automatico a otto marce, strada seguita, dicono sempre i tecnici, per limitare gli ingombri a ottenere risposte rapide. Sotto, una breve video animazione aiuterà a capire il meccanismo. La trazione è alle ruote posteriori, in arrivo anche una versione AWD abbinata a una versione più potente del sei cilindri, con 249 cv, giusto sotto la soglia del superbollo, e 550 Nm di coppia massima, in arrivo nei prossimi mesi.

Il sei cilindri in linea disposto longitudinalmente non fatica a trovare posto nel muso lungo della Mazda CX-60. Il muso lungo e diritto come la prua di un moderno motoscafo, abbinato alla coda corta, quasi accucciata, donano alla CX-60 belle proporzioni e una silhouette originale. Mi piace, non copia nessuno e si distingue, si fa notare senza ostentazione.

Mazda CX-60, un pezzo di SUV

L’interno è moderno e minimal, con dettagli dall’aspetto pregiato che cozzano un po’ con la plastica dura di tutta la parte bassa della plancia, evidente nella sua crudezza soprattutto se si sceglie il colore chiaro per gli interni.

Ottimi gli interni, anche se non dappertutto

A TUTTO SCHERMO Davanti al pilota la strumentazione digitale è offerta da un display da 12,3 pollici e medesime dimensioni ha il display al centro della plancia per infotainment e servizi di bordo. Lo schermo non è touch per le normali funzioni di controllo, ma consente il tocco soltanto quando si utilizzano Android Auto e Apple CarPlay (wireless). Non è l’ultimo grido in tema di infotainment, con il navigatore dalla grafica un po’ datata come le sue mappe in cui mancano alcune rotonde incontrate durante il drive test. Se l’head-up display fa parte della dotazione di bordo, a seconda dell’allestimento, è grande e mostra chiaramente tante informazioni, da quelle essenziali alle indicazioni del navigatore agli alert dei sistemi di sicurezza.

Mazda CX-60 e il suo abitacolo moderno e tecnologico

OPEN SPACE Lo spazio a bordo non manca. Sedili ben dimensionati ai posti anteriori, non molto avvolgenti ma confortevoli. I posti posteriori ospitano tranquillamente anche adulti di buona stazza con sedute profonde e comode e spazio a sufficienza per le gambe anche dei più alti. Il bagagliaio offre 570 litri in configurazione 5 posti, 1.726 litri con un vano di carico dal fondo piatto se si ripiegano i sedili posteriori, divisi nella funzionale combinazione 40:20:40. Il piano di carico è al livello della soglia, facilitando le operazioni di carico e scarico. Sotto il piano non c’è un vano nascosto, c’è posto per la ruota di scorta e gli attrezzi.

Mazda CX-60, il bagagliaio

METTETEVI COMODI La posizione di guida è alta ma non altissima ed è ben distesa, con il volante verticale che si avvicina bene alle spalle consentendo di distendere bene le gambe ed avere un buon controllo per i normo proporzionati. Vorrei abbassare ancora un poco la seduta, ma questa è una mia fissazione, comunque non si guida in piedi come capita ancora su alcuni SUV, ma si guida con una posizione da auto normale.

Ok il posto guida

Veniamo al pezzo forte della Mazda CX-60 e-Skyactiv D, il suo sei cilindri. All’avviamento si sente il suo frazionamento nel rumore, meno quando si spinge a fondo sull’acceleratore, momento in cui una rombosità da diesel un po’ eccessiva si fa sentire nell’abitacolo. Nelle altre condizioni di guida, ovvero il 90% dei casi nella vita reale, la CX-60 è un’auto con un buon comfort acustico, ben isolata meccanicamente dalla strada ma non troppo imbottita, non ovattata. Si capisce anche da fermi bussando sulle portiere che suonano piuttosto libere. Nel complesso è un buon compromesso tra comfort e risparmio di peso.

Bene il grado di silenziosità, nonostante il ''big diesel''

SCALATRICE Dell’aiuto elettrico fatico ad accorgermi in partenza, il diesel si avvia e spinge dal primo metro, ma il suo frazionamento fa sentire una spinta generosa e morbida ai bassi regimi, con i sei cilindri che girano sempre fluidi anche quando li si forzano a girare sottocoppia, a regimi bassissimi. Cercando le prestazioni, l’accelerazione è pronta e abbastanza generosa e il cambio forma una squadra affiatata con il motore, snocciolando rapidamente le otto marce. Difficile trovare il cambio in difficoltà con la marcia sbagliata, alcuni passaggi ricordano quasi un doppia frizione, meno fluidi che un cambio con il convertitore idraulico, ma efficaci. Soltanto l’i-stop, lo start e stop intelligente che spegne il motore e fa veleggiare a motore spento la CX-60 diesel, a volte anche in salita approfittando dell’aiuto elettrico (non è uno start/stop convenzionale, è qualcosa di più), riavvia il motore termico con una scossa e con qualche ritardo.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, il mild hybrid è un'arma in più

PRO E CONTRO L’ho detto un po’ tra le righe, ma la CX-60 è una bella trazione posteriore, con il controllo di trazione che lascia anche accennare il sovrasterzo di potenza. Con un buon telaio la CX-60 è sempre molto sincera in curva e rimane sempre ben parallela alla strada, senza rollio e beccheggio anche quando sono costretto a frenare con decisione alla fine di una curva percorsa in piega. Per scomporla bisogna impegnarsi. Trovo lo sterzo un po’ lento e poco diretto, con più di tre giri per sterzare le ruote da un estremo all’altro: vorrei uno sterzo più veloce, renderebbe la CX-60 più divertente e anche più rilassante, dovendo muovere meno le mani sul volante.

Lo so, sono una brutta persona e dei consumi ne parlo soltanto alla fine. Per la presentazione della versione diesel della CX-60, Mazda ha organizzato un test di consumo sulle strade spagnole intorno a Tarragona. 200 chilometri tra autostrada, strade di collina e brevi tratti urbani. Secondo il computer di bordo il mio miglior consumo è stato di 4 litri/100 chilometri, ma alcuni colleghi sono scesi sotto la soglia dei 4 litri, il record è stato di 3,2 l/100km. Un buon risultato, ma ancora migliore mi sembra il risultato ottenuto nella prova di guida normale, con risultati tra i 4,5 e i 5 l/100 km, un ottimo traguardo pensando al peso e alle dimensioni della Mazda CX-60.

Consumi tranquillamente inferiori a questi...

Il prezzo d’attacco della Mazda CX60 e-Skyactive D è appena sotto i 50mila euro (49.900 euro per la precisione) con una già buona dotazione di serie. Il passaggio al livello Executive costa 2.000 euro e porta in dote tra l’altro l’Head-Up display, i cerchi da 20”, la firma luminosa LED, i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera posteriore, la Smart Key, i sedili, il volante e il parabrezza riscaldabili e il sedile di guida con 8 regolazioni.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D: ce li hai 50.000 euro?

PACCHETTI E VERSIONI SPECIALI Non esistono veri e propri optional singoli, ma quattro pacchetti di optional: Panoramic Sunroof (1.550 euro), che in realtà include il solo tetto apribile panoramico, Driver Assistance Pack (1.750 euro), che non mi farei mancare con fari LED a matrice attiva, cruise control adattativo, tre specchi fotocromatici e una serie di ADAS interessanti, Comfort Pack (3.000 euro), sedili in pelle con gli anteriori ventilati e con 10 regolazioni elettriche, sedili posteriori riscaldabili e memoria per le regolazioni interne memorizzate con Face Recognition, Convenience Sound Pack (2.650 euro), con impianto Bose a 12 altoparlanti, portellone hands free, vetri posteriori oscurati e carica wireless per lo smartphone. Sono disponibili anche due serie speciali, entrambe con interni n pelle e cerchi da 20” che sono soprattutto caratterizzazioni estetiche. La Homura da 56.050 euro con finiture scure, e la Takumi da 57.550 euro, con finiture cromate e interni in pelle nappa White.

Pubblicato da Mario Cornicchia, 09/02/2023