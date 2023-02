Mazda CX-90, il maxi-SUV a sette posti (ma solo per gli USA)

Anticipato da alcuni furbi teaser sui social nei giorni scorsi, Mazda CX-90 è stato finalmente presentato ufficialmente: il nuovo SUV di grandi dimensioni e tre file di sedili è destinato per ora al solo mercato americano, e prenderà il posto del più anzianotto (e spartano) CX-9, anch’esso commercializzato solo negli USA.

Nuovo Mazda CX-90, visuale di 3/4 anteriore

ARIA DI FAMIGLIA Il design di CX-90 riprende e amplifica quello già muscoloso e massiccio del più recente CX-60 (qui il nostro primo contatto): muso lungo e frontale aggressivo, abitacolo arretrato a conferire una sensazione di dinamismo, linea di cintura molto alta e gruppi ottici posteriori sottili. Abbondanti le cromature: ne troviamo nella enorme calandra anteriore, lungo tutta la base della vettura, nella cornice superiore dei finestrini e nei mancorrenti sul tetto.

Nuovo Mazda CX-90, il muso aggressivo

INTERNO RICCO MI CI FICCO All’interno si respira un’aria da vettura premium, in un abitacolo che riprende lo stile essenziale e moderno del CX-60, con il display widescreen dell’infotainment a centro plancia: come tradizione Mazda, i controlli avvengono tramite la rotella nella console centrale, ma volendo lo schermo è anche touch. I rivestimenti hanno materiali curati e finiture di pregio, con la peculiare cucitura artigianale che corre lungo la plancia.

Nuovo Mazda CX-90, interni raffinati e curati

OTTO POSTI Rispetto al CX-9 di cui prende il posto, CX-90 ha più spazio per i passeggeri: la terza fila, in particolare, riesce ad accogliere tre persone (che hanno bocchette del climatizzatore apposta per loro), portando a otto il numero di occupanti complessivo.

DUE MOTORI Mazda CX-90 sarà disponibile con due motorizzazioni: un nuovo sei cilindri turbo benzina da 3,3 litri abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt, e un ibrido plug-in con motore benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri. Per entrambe le versioni, la trazione è integrale con prevalenza sull’asse posteriore.

Nuovo Mazda CX-90, visuale posteriore

E DA NOI? Mazda CX-90 arriverà nelle concessionarie USA a primavera, e rappresenta il secondo dei quattro modelli della gamma Large Product che la casa di Hiroshima conta di presentare entro la fine del 2023. Il SUV a sette posti non arriverà in Europa, dove è invece atteso il modello CX-80 che verrà presentato in autunno, posizionato sopra il nuovo CX-60.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/02/2023