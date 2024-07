Cinque modelli plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia

La promessa è sempre quella: unire il meglio dei due mondi. Ecco l'ambizione delle auto plug-in hybrid, le ibride ricaricabili, che con batterie sempre più grandi, fanno la parte delle elettriche pure quando si tratta di gestire il casa-ufficio e i piccoli spostamenti del weekend, potendo però contare sull'autonomia e i tempi ridotti di rifornimento dei carburanti tradizionali quando si devono affrontare i lunghi viaggi. Certo sono in genere le versioni più costose dopo le elettriche pure, ma le migliori, oggi, percorrono anche più di 100 km contando solo sull'energia contenuta nelle batterie. E se avete a casa l'impianto fotovoltaico o un contratto per la corrente a basso costo, vi aiutano a tagliare i costi per il carburante. Ecco le migliori cinque sul mercato.

BMW X5, vista di 3/4 anteriore

Nella versione X5 xDrive50e il maxi SUV plug-in hybrid di Monaco ha un'autonomia di tutto rispetto: fino a 102 chilometri concessi dalla sua batteria da 25,7 kWh netti, che si ricarica in 4,5 ore da una presa a 7,4 kW in corrente alternata. Lunga 4,94 metri e caratterizzata da un design elaborato, di grande impatto, la BMW X5 ha nel bagagliaio un punto forte. La versione plug-in hybrid perde 150 litri di capacità rispetto alle motorizzazioni più tradizionali (come la Diesel, che abbiamo provato nella comparativa dei SUV di lusso), ma si parte comunque da 500 litri, per arrivare a 1.720 litri reclinando i sedili posteriori. Prezzi a partire da 94.500 euro.

Jaecoo J7

Nella mischia dei SUV plug-in hybrid si butta pure Jaecoo, brand di lusso creato dalla cinese Chery per conquistare l'esigente mercato europeo. E se anche per ora l'aspettativa principale della clientela italiana nei confronti delle auto cinesi è che costino poco, il costruttore non rinuncia a stupire dichiarando numeri al vertice della categoria. In primis quello dell'autonomia elettrica della sua Jaecoo J7 Super Hybrid, che annuncia di poter percorrere fino a 106 km con un pieno di elettroni. Quanto sia realistica questa previsione è presto per dirlo, visto che la Casa non ha ancora svelato la capacità e la tecnologia del pacco batteria. E pure il prezzo rimane per ora un mistero. In compenso sappiamo che non si tratta di un modello troppo ingombrante: 4,5 metri. Se però il bagagliaio manterrà la volumetria fin qui dichiarata per le motorizzazioni tradizionali - a partire da 412 litri - non è ancora chiaro. Staremo a vedere.

Mercedes GLE 350 de, il test drive

Mercedes-Benz è l'unica casa automobilistica a credere nel matrimonio tra la tecnologia plug-in hybrid e i motori Diesel. La Mercedes GLE 350 de (qui il confronto con gli altri super SUV) è una chiara dimostrazione che fa molto bene a crederci. Forte della sua batteria da 31,2 kWh di capacità, che si ricarica in tre ore circa, da una presa a 11 kW, il SUV della Stellla raggiunge un'autonomia di 109 km omologati e soprattutto mantiene consumi contenuti anche una volta che il contributo delle batterie si esaurisce. Lunga 4,92 metri, ha un bagagliaio di soli 10 litri più piccolo di quello della BMW. Il prezzo parte da 112.254 euro.

Al volante della Range Rover Sport plug-in hybrid

Con una batteria come la sua ci potrebbe costruire un'utilitaria 100% elettrica: la capacità netta dell'accumulatore della Range Rover Sport P460e è pari a 31,8 kWh, che battono nettamente i 26,8 kWh della nuova Dacia Spring (qui la prova). Forte di tutto ciò, nelle prove di omologazione il SUV inglese dichiara fino a 123 km di autonomia, senza consumare una sola goccia di benzina. La ricarica richiede 5 ore da una wallbox a 7 kW di potenza: una dotazione necessaria con batterie di queste dimensioni, visto che da una presa domestica standard a 2,3 kW il tempo aumenta fino a 15 ore: troppo per fare il pieno in una notte. Non manca, come in tanti altri modelli di questa rassegna, la possibilità di una ricarica veloce in corrente continua, che però pare meno utile sulle plug-in hybrid che sulle elettriche pure, visto che le plug-in nascono per gestire a batterie i piccoli spostamenti e non dovrebbero richiedere ricariche ''di emergenza'' nei lunghi viaggi. Tanto più che dalle colonnine in corrente continua ad alta potenza il costo dell'elettricità è di solito meno conveniente rispetto a un contratto domestico. I prezzi per questa versione plug-in hybrid della Range Rover Sport partono da 106.100 euro.

Nuova Volkswagen Passat 2024 plug-in hybrid, un momento del test

Dovessi sceglierla, personalmente la preferirei Diesel, non di meno anche la versione plug-in hybrid della nuova Volkswagen Passat Variant (qui la prova) ha tante doti che la pongono al vertice dell'offerta: tanto delle station wagon quanto delle auto ricaricabili. Due le varianti: con 204 o 272 CV, entrambe basate sul 4 cilindri benzina TSI da 1,5 litri di cilindrata, accoppiate di serie al cambio automatico DSG a doppia frizione e 6 rapporti. L'autonomia elettrica arriva fino a 133 km, che non sono frutto di una batteria enorme - parliamo di 19,7 kWh - ma di un'efficienza dell'auto fuori dal comune (che anche nel caso delle versioni termiche permette consumi molto contenuti). La ricarica si completa in un paio d'ore da una presa a 11 kW: meno da una presa in corrente continua ad alta potenza. In 4,92 m di lunghezza, la Passat plug-in propone un abitacolo spaziosissimo che si accompagna a un bagagliaio di capacità compresa tra 510 e 1.770 litri. Il prezzo parte da 54.700 euro. The winner is...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/07/2024