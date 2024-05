Andiamo al sodo: quanto costa ora un'elettrica con gli incentivi? La Top 20

Per descrivere il concetto di ''malaburocrazia'', nessun esempio calza meglio di quello degli incentivi auto. Annunciati in pieno inverno, in standby sino quasi all'estate. Quale che sia la ragione di un ritardo tanto clamoroso, sta di fatto che a partire dal 3 giugno l'ecobonus di nuova edizione è in vigore. È l'ecobonus grazie al quale l'auto elettrica decollerà: questo è ciò che si augurano, almeno, Costruttori e istituzioni. Senza dubbio, l'auto elettrica con l'ecobonus venderà un po' meglio che non i mesi invernali e primaverili, mesi in cui il comparto ha registrato il segno negativo (-18,8% da gennaio ad aprile 2024, fonte Unrae), ritornando sotto la miseria del 3% di quota totale (2,8%). Si vendono più elettriche, con l'ecobonus, a causa di una legge di mercato elementare: costano di meno. Molto, meno. E meno quanto, di preciso? Calma. Prima, un ripassino del regolamento.

A seconda che l'acquisto venga o meno accompagnato da rottamazione, ma anche in base alla classe antinquinamento del veicolo da rottamare e alla fascia di reddito del cliente, l'ecobonus in vigore da giugno 2024 oscilla da un minimo di 6.000 euro (no rottamazione) a un massimo di 13.750 euro (Rottamazione Euro 2 + ISEE < 30.000 euro). Prezzo di listino massimo: 35.000 euro IVA esclusa, ovvero 42.700 euro IVA inclusa. Come prima. Sotto, uno specchietto riepilogativo.

ECOBONUS 2024 - AUTO ELETTRICA (0-20 g/km CO2) SCONTO Senza rottamazione 6.000 euro Senza rottamazione + ISEE < 30.000 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 2 11.000 euro Rottamazione Euro 2 + ISEE < 30.000 euro 13.750 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro Rottamazione Euro 3 + ISEE < 30.000 euro 12.500 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro Rottamazione Euro 4 + ISEE < 30.000 euro 11.250 euro Rottamazione Euro 5 + ISEE < 30.000 euro 8.000 euro

In alcuni casi, nel tentativo di compensare una campagna vendite generalmente deludente e di rafforzare l'impressione di un acquisto ultraconveniente, al contributo statale si aggiunge lo sconto della Casa e si intrecciano invitanti formule finanziarie. Della serie: ora o mai più. Si apre così uno scenario a tutti gli effetti molto più favorevole all'utente, di quanto non fosse in epoca pre-incentivi (o meglio, in epoca ''vecchi'' incentivi). Pescando tra i modelli a propulsione 100% elettrica più venduti nel primo quadrimestre 2024 (e che rispecchiano i requisiti per accedere all'ecobonus), sia tra i modelli solo di recente sbarcati sul mercato (ma destinati a recitare un ruolo da protagonisti, almeno nel comparto), di seguito riportiamo, in ordine di prezzo decrescente (ma in ordine crescente di convenienza) la Top 20 delle migliori elettro-occasioni. Alcune delle quali, veramente sorprendenti. Alla voce ''prezzo con incentivo massimo'', calcoliamo la cifra più bassa possibile (rottamazione Euro 2 + ISEE < 30.000 euro). Sono tutte full-electric, tranne un'ibrida plug-in. Che registra emissioni CO2 inferiori a 20 g/km, quindi è equiparata a una 100% elettrica. Scopri da solo qual'è.

20. TESLA MODEL Y

Tesla Model Y

Versione: Tesla Model Y RWD Standard Range

Prezzo di listino: 42.690 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 36.690 euro

Prezzo con incentivo massimo: 28.940 euro



19. CUPRA BORN

Cupra Born

Versione: Cupra Born 58 kWh

Prezzo di listino: 41.100 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 35.100 euro

Prezzo con incentivo massimo: 27.350 euro



18. VOLKSWAGEN ID.3

Volkswagen ID.3

Versione: Volkswagen ID. 3 Pro Performance

Prezzo di listino: 40.990 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 34.990 euro

Prezzo con incentivo massimo: 27.240 euro



17. TESLA MODEL 3

Tesla Model 3 2024

Versione: Tesla Model 3 RWD Standard Range

Prezzo di listino: 40.490 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 34.490 euro

Prezzo con incentivo massimo: 26.740 euro



16. ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA

Alfa Romeo Junior (fu Milano)

Versione: Alfa Romeo Junior Elettrica 156 CV

Prezzo di listino: 39.999 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 34.999 euro

Prezzo con incentivo massimo: 26.249 euro



15. JEEP AVENGER EV

Jeep Avenger Electric

Versione: Jeep Avenger Full-Electric Longitude

Prezzo di listino: 39.400 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 33.400 euro

Prezzo con incentivo massimo + sconto: 24.700 euro (con leasing Stellantis)



14. SMART #1

Smart #1

Versione: Smart #1 Pro

Prezzo di listino: 37.548 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 31.548 euro

Prezzo con incentivo massimo: 23.798 euro



13. TOYOTA C-HR PHEV

Nuova Toyota C-HR Plug-in

Versione: Toyota C-HR Plug-in Hybrid Trendo Eco

Prezzo di listino: 37.200 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 29.950 euro (con finanziamento)

Prezzo con incentivo massimo: 23.450 euro



12. OPEL CORSA ELECTRIC

Opel Corsa Electric 2024

Versione: Opel Corsa Electric

Prezzo di listino: 36.500 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 30.500 euro

Prezzo con incentivo massimo: 22.750 euro



11. FIAT 600e

Fiat 600 elettrica

Versione: Fiat 600e RED

Prezzo di listino: 35.950 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 29.950 euro

Prezzo con incentivo massimo + sconto: 22.200 euro



10. VOLVO EX30

Volvo EX30

Versione: Volvo EX30 Core

Prezzo di listino: 35.900 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 29.900 euro

Prezzo con incentivo massimo: 22.150 euro



9. PEUGEOT e-208

Peugeot e-208

Versione: Peugeot e-208 Active

Prezzo di listino: 35.530 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 29.530 euro

Prezzo con incentivo massimo: 21.780 euro



8. LANCIA YPSILON 100% ELETTRICA

Nuova Lancia Ypsilon EV

Versione: Lancia Ypsilon 100% Elettrica

Prezzo di listino: 35.399 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 29.399 euro

Prezzo con incentivo massimo: 21.649 euro



7. RENAULT 5

Nuova Renault 5 E-Tech

Versione: Renault 5 E Techno 150 CV Comfort Range

Prezzo di listino: 32.900 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 26.900 euro

Prezzo con incentivo massimo: 19.150 euro



6. MINI COOPER ELECTRIC

Nuova Mini Cooper Electric

Versione: Mini Cooper E Essential

Prezzo di listino: 32.300 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 26.300 euro

Prezzo con incentivo massimo: 18.550 euro



5. MG 4 ELECTRIC

MG4 Electric

Versione: MG 4 51 kWh Standard

Prezzo di listino: 30.790 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 24.790 euro

Prezzo con incentivo massimo: 17.040 euro



4. FIAT 500e

Fiat 500 elettrica

Versione: Fiat 500e 23 kWh

Prezzo di listino: 29.950 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 23.950 euro

Prezzo con incentivo massimo + sconto: 16.200 euro (con Social Leasing by Fiat)



3. DR 1.0 EV

DR 1.0 EV

Versione: DR 1.0 EV

Prezzo di listino: 24.900 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 18.900 euro

Prezzo con incentivo massimo: 11.150 euro



2. CITROEN e-C3

Citroen e-C3

Versione: Citroen e-C3 YOU

Prezzo di listino: 23.900 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 17.900 euro

Prezzo con incentivo massimo: 10.150 euro



1. DACIA SPRING

Dacia Spring 2024

Versione: Dacia Spring Expression 45 CV

Prezzo di listino: 17.900 euro

Prezzo con incentivo senza rottamazione: 11.700 euro

Prezzo con incentivo massimo: 4.150 euro





FACT CHECKING

Il nostro contenuto riporta le cifre che risultano da un semplice calcolo algebrico e non tengono conto (salvo i casi di Fiat 500e e di Jeep Avenger EV) delle eventuali promozioni della Casa, sempre in costante aggiornamento. Una volta battezzato il proprio modello preferito, l'invito è perciò quello di approfondire l'argomento sul sito internet ufficiale del marchio, o (ancora meglio) in concessionaria.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/05/2024