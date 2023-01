DR 1 EV, cosa sappiamo della citycar elettrica 2023. Video preview

Un 2022 da incorniciare, per DR Automobiles. 25.000 unità vendute in Italia e all'estero, una performance commerciale quasi tripla nei confronti del 2021, una quota di mercato che in 12 mesi cresce dallo 0,57% all’1,86%. Anno nuovo, nuove sfide. Il 2023 coinciderà con una super offensiva di prodotto, sia a marchio DR ed EVO, sia attraverso i nuovi brand Ickx e Sportequipe, per un listino complessivo di 17 modelli. Focus, manco a dirlo, l'alimentazione elettrica. A cominciare dal segmento delle piccole. Quale identikit per nuova DR 1 EV? Una prima idea stilitica la offre il breve video che DR pubblica sui propri social media. L'auto la riconosci subito: è quella col numero 1 sulla fiancata.

COINCIDENZE Da non confondere con DR 1 prima maniera, modello in vendita dal 2009 al 2013, anche nuova DR 1 EV (o DR 1 Electric) appartiene alla categoria delle citycar, così come anche nuova DR 1 EV condivide il progetto con il suo alterego a marchio Chery Automobile (il partner cinese della società fondata da Massimo Di Risio). Più precisamente, con l'utilitaria elettrica Chery eQ1, in commercio in patria dal 2017 e sottoposta ad ultimo aggiornamento nel 2019. E come è fatta Chery eQ1?

Questa è Chery eQ1

TECH SPECS Presto guadagnatasi il nomignolo - viste le somiglianze - di ''Smart cinese'', Chery eQ1 è una citycar segmento A lunga 3,2 metri, con scocca in alluminio e materiali compositi, abitacolo a quattro posti, con due posti posteriori di fortuna. É alimentata da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 40 cv e 120 Nm di coppia. La velocità massima è limitata elettronicamente a 100 km/h, mentre la batteria agli ioni di litio da 38 kWh garantisce un'autonomia pari a 301 km (nel ciclo NEDC). La ricarica richiede dalle 5 alle 7 ore utilizzando un caricabatterie da 6,6 kW in corrente alternata, mentre per la ricarica rapida in corrente continua occorrono dai 30 ai 50 minuti per passare dal 30% all'80%.

MISTERIOSA I fugaci fotogrammi del video promozionale lasciano intuire come DR 1 Electric (vedi anche le due foto in gallery), dalla gemella asiatica, mutuerà il design esterno per intero. Molto probabile che anche le specifiche di motore e batteria restino identiche: l'unico dato che conosciamo è quello dei consumi di energia, che una breve descrizione fa ammontare a 15,6 kWh/100 km, oltre all'omologazione Euro 6d. Idem per la configurazione degli interni, che su Chery eQ1 appaiono così.

Chery eQ1, gli interni

IN VENDITA DA Nuova DR 1 EV dovrebbe debuttare indicativamente entro marzo 2023. Non si conosce ancora il prezzo: probabile che questo oscilli tra i 20.000 e i 25.000 euro ante-incentivi, ma ci riserviamo di attendere cifre ufficiali.