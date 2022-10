I cinesi di Chery sbarcano in Italia con il SUV elettrico Omoda. Li riconoscete?

ARRIVA UN NUOVO COSTRUTTORE CINESE, E… Se vi diciamo Chery, probabilmente, molti di voi non riconosceranno il nome. Adesso vi diciamo DR Automobiles, cioè quelli della DR 3, DR 4, DR 5, DR 6, ecc. Ebbene, Chery è il costruttore cinese che da diversi anni rifornisce con i propri modelli e i propri componenti la Casa molisana. Ebbene, è di qualche giorno fa la notizia che Chery vuole scendere in campo direttamente e non a caso ha scelto il nostro Paese, insieme alla Spagna, per presentarsi in forma ufficiale ed espandere il proprio marchio sul Vecchio Continente. La Chery è un colosso che oggi ha messo radici in 80 paesi del mondo e ha già commercializzato oltre dieci milioni di veicoli. Si tratta di uno dei costruttori cinesi dalla filosofia più evoluta a livello commerciale poiché ha adottato un approccio di vendite dinamico e globale. E oggi l’obiettivo degli asiatici è quello di creare una rete di vendita e di assistenza anche in Italia.

Chery sbarca in Italia: i cinesi fanno debuttare il SUV elettrico OmodaESORDIO CON IL SUV A BATTERIE Per farlo, il primo modello che sbarcherà in Europa sarà il SUV elettrico Omoda, che potrebbe debuttare in occasione dell’imminente Salone dell’Auto di Parigi. Uno sport utility che misura 4,4 metri di lunghezza e che è equipaggiato con un motore da 204 CV. Questo modello adotta uno stile del tutto inedito, che il costruttore cinese chiama “Art in Motion”. Il design si distingue per una linea sportiva, ma con tratti eleganti, dove una grande calandra si estende per quasi tutto il frontale. Il SUV elettrico è riconoscibile anche per il lunotto posteriore molto inclinato al di sopra del quale trova posto uno spoiler, a simulare il profilo di una coupé.

Chery sbarca in Italia: il raffinato abitacolo del BEV asiaticoELEGANZA E SPORTIVITÀ CONIUGATI NEGLI INTERNI Anche in abitacolo troviamo un approccio attuale, grazie a sedili sportivi bicolore, a una plancia digitale e dal design minimal, oltre all’illuminazione ambientale con 64 colori, e al doppio schermo digitale da 10,25”. La commercializzazione del SUV Omoda non è ancora stata definita, ma se il tappeto rosso è quello della rassegna parigina, siamo certi che non passerà molto prima di vederlo in strada, magari già dall’inizio del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/10/2022