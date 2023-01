Da DR 3 a DR 3.0: come cambia il SUV coupé compatto nel 2023

Promette un'offensiva di prodotto senza precedenti, e se il buongiorno si vede dal mattino, nel 2023 il marchio DR farà capolino nelle news del giorno spesso e volentieri. Dopo le immagini e le prime informazioni di DR 1 EV, la citycar elettrica che così tanta curiosità sta suscitando, è la volta di DR 3.0, evoluzione anagrafica e stilistica di DR 3. Nuovo nome a parte, uniformato ora alla gamma dei SUV di misura superiore, ciò che cambia sono solo piccoli particolari. Piccoli, ma degni di menzione.

DR 3.0, la nuova calandra

ESTERNI Invariate dimensioni (4 metri e 17 di lunghezza) e forme complessive da crossover con inclinazioni da coupé. A ricevere un aggiornamento, di DR 3.0 (alterego della cinese Chery Tiggo 3x) è soprattutto il frontale, ora dalla calandra più imponente rispetto alla precedente DR 3. Nuovi anche i fari anteriori a LED, più affusolati e personali. Tecnologia LED anche per i gruppi ottici posteriori, fanno infine la loro comparsa le barre sul tetto.

DR 3.0, fari posteriori a LED

INTERNI In linea con la filosofia del brand di Macchia d'Isernia, nuova DR 3.0 è un’auto full optional di serie: dal tetto apribile all’infotainment, ora con display da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, passando per i cerchi in lega da 17 pollici (optional da 18 pollici), il climatizzatore soft touch, i sedili in ecopelle con inserti in tessuto, i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera, infine anche accensione automatica dei fari, funzione ''follow me'', apertura da remoto del bagagliaio.

VEDI ANCHE

DR 3.0, gli interni

SAFETY Passi avanti anche sul fronte sicurezza, attiva e passiva: di serie ABS con ripartitore elettronico di frenata EBD, controllo della trazione ASR, assistenza alle partenze in salita HHC, frenata assistita EBA, controllo dinamico del veicolo ESP disinseribile, sistema di monitoraggio automatico pressione pneumatici TPMS.

DR 3.0 in vendita anche in edizione benzina-GPL

MOTORE E PREZZI Sotto il cofano, sempre il 4 cilindri da 1.5 litri a benzina da 116 cv e 135 Nm, o 114 cv e 131 Nm in edizione Thermohybrid benzina-GPL. DR 3.0 ordinabile da gennaio 2023, prezzo di listino rispettivamente di 18.900 euro (benzina) e 20.400 euro (benzina/GPL). Emissioni CO2 superiori a 135 g/km: niente incentivi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2023