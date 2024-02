Nuova Dacia Spring: più stile, più tecnologia. Com'è dal vivo? Video

Di solito, compri una Dacia per spendere pochi soldi e per portarti a casa un'automobilina che è ugualmente gradevole da guardare e soprattutto funzionale da abitare (tanto) e da guidare (almeno un po'). Se vuoi spendere poco denaro, l'auto elettrica non è la prima opzione che ti balza in mente. Tuttavia, vista la piega che ha preso la società, conviene rassegnars... pardon, abituarsi al nuovo corso della mobilità individuale e - perché no - iniziare sempre più seriamente a considerare l'acquisto di un veicolo che sia, allo stesso tempo, un'auto elettrica e una Dacia. La combinazione esiste già, si chiama Dacia Spring Electric, è su piazza dal 2021 e nel 2024, come da pronostico, riceve un aggiornamento di sostanza. Nuovo look esterno, interni tutti nuovi, più tecnologia. Più cara, anche? Ancora non si sa, forse un po' sì, ma resterà un'elettrica value for money. Anzi, l'elettrica più conveniente che ci sia. L'ho vista dal vivo, clicca Play sulla foto di cover per una video anteprima ''live''. Sfoglia anche la ricca fotogallery.



Welcome, nuova Spring!

Sgomberiamo il campo dagli equivoci. Dacia Spring 2024 non è una Dacia Spring nuova generazione: è un restyling del modello già in commercio, sottopelle è sempre la solita Spring, sempre costruita sull'agile piattaforma CMF-A EV del Gruppo Renault-Nissan, sempre prodotta in Cina in join venture con Dongfeng, sempre lunga 3 metri e 70 esatti. Sotto sotto insomma è sempre lei, tuttavia l'effetto scenico e l'aspetto pratico risultano migliori sin da primo approccio. Di tipo visivo, tattile e (mi assicurano, in attesa di provarla) dinamico.

Nuovo il look del frontale

DUSTER STYLE Complessivamente, nuova Spring adotta ora un design più simile a quello inaugurato con Duster di nuova generazione. Stile ancora semplice, essenziale, ma allo stesso tempo più robusto, più moderno e meglio definito. All'esterno, tutti gli elementi sono stati ridisegnati, tanto che l’unico componente della carrozzeria a essere stato mantenuto dal modello precedente è il tetto. La nuova identità Dacia si vede chiaramente nelle due fasce nere, una all’anteriore e l’altra al posteriore, che rimandano una all’altra nella finitura lucida, con striature opache specifiche nella parte posteriore. Le due strisce sono incorniciate dalla caratteristica firma luminosa a “Y” propria del brand, che si ritrova sia sulle luci diurne anteriori, sia per le luci di posizione posteriori, sempre a LED.

I nuovi gruppi ottici di coda

A PROVA DI GRAFFIO La contemporaneità di Spring 2024 è sottolineata anche dagli sticker che rivestono i paraurti anteriore e posteriore, ma soltanto sull’allestimento Extreme. Altro richiamo a Duster: le protezioni tinte all’origine che avvolgono la carrozzeria, in particolare a livello di paraurti e passaruota, consentono ora a Spring di resistere ai graffi quotidiani senza perdere il colore. Sulla motorizzazione da 65 CV, i cerchi da 15 pollici sono ora di serie. Sostenibilità prima di ogni altra cosa: come su tutti i nuovi modelli Dacia, le cromature decorative sono state eliminate. Idem le barre da tetto, considerate superflue per un’auto da città. Nuova Spring sarà infine disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui due inedite: il Beige Safari e il Rosso Mattone.

Per Spring Extreme, grafiche speciali

La plancia è stata completamente reinventata. Dietro il nuovo volante, ora finalmente regolabile in altezza, un nuovo quadro strumenti digitale personalizzabile con display da 7 pollici è di serie su tutte le versioni, mentre sull'allestimento superiore il precedente schermo incastonato nella plancia lascia il posto a un nuovo display multimediale a sbalzo da 10 pollici. Schermi a parte e osservando i pannelli che decorano il cruscotto e gli interni porta, oltre ai gradevoli rivestimenti dei sedili, l'impressione è quella di un ambiente più fresco, più vivace, meglio dettagliato e ancor più facile da organizzare.

Interni tutti nuovi

LOW COST, OPEN SPACE Si apprende con favore che il precedente comando ''a rotella'', dalle logiche non sempre immediate, viene sostituito da una nuova mini-leva del cambio che - ne siamo certi - risulterà di più semplice utilizzo. Per gli occupanti di prima fila lo spazio è più che soddisfacente, idem in seconda fila, dove due adulti - parliamo sempre di una citycar - alloggiano in relativa comodità. E a proposito di volumetrie: con 308 litri (cioè il +6% rispetto al precedente modello), che diventano 1.004 litri con i sedili posteriori ripiegati, il bagagliaio è un bagagliaio quasi da vettura di segmento B. A sua volta, il vano situato sotto al cofano anteriore aggiunge altri 35 litri di volume utile. Anche il set di vani portaoggetti supplementari, con un volume complessivo di circa 33 litri, supera gli standard di categoria. Per non parlare del kit di ingegnosi accessori: come il portabevande stampato in 3D e i geniali punti di fissaggio ''YouClip'', un brevetto Dacia, ai quali puoi fissare una borsa, un supporto per smartphone, una lampada portatile e tutto quello che ti balza in mente (vedi anche in gallery).

YouClip: nomen, omen

MEDIA CONTROL Un passo indietro ai nuovi display multimediali. Di serie sul livello Expression, il sistema cosiddetto Media Control è un sistema gestibile con i comandi al volante che - come prima - permette di visualizzare le informazioni e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale, oppure - connettendosi all’app dedicata - di gestire le funzioni radio/media e accedere ad altre funzionalità, come la navigazione, direttamente dal display dello smartphone, che ora puoi ''incastrare'' in un apposito vano ricavato sulla sommità della plancia. Sembra comodo.

Il cellulare come display di bordo

MEDIA NAV LIVE Come già accennato, il sistema Media Nav Live (di serie su Extreme e in opzione su Expression) prevede invece un touchscreen centrale da 10 pollici che comprende due porte USB, navigazione connessa per 8 anni, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. What else.

Il nuovo display touch da 10''

Come in precedenza, Dacia Spring viene proposta in due livelli di potenza, cioè con singolo motore elettrico da 45 CV o da 65 CV, sempre associato a trazione anteriore. La novità consiste nella possibilità di abbinare la motorizzazione più potente anche al primo livello di equipaggiamento, non solo al top di gamma. Le performance sono deboli: nonostante il caso più unico che raro di un'elettrica dal peso inferiore alla tonnellata (984 kg di massa a vuoto), accelerazione 0-100 km/h in ''meno di 14 secondi'' col 65 CV e in ''meno di 20 secondi'' col 45 CV. Finché si guida in città, poco male. In autostrada... beh.

Motore elettrico da 45 o 65 cavalli

SHORT RANGE Nessuna modifica nemmeno per la batteria: volume energetico di 26,8 kWh e autonomia attorno ai 220 km. Idem come sopra: per un impiego a breve raggio, e con possibilità di ricarica domestica, puoi anche farteli bastare. Per prolungare l'autonomia di qualche chilometro, ora inoltre Spring è equipaggiata di funzione di frenata rigenerativa, attivabile o escludibile a piacimento. A proposito, invece, di ricarica: di base, Spring è dotata di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW che permette di rpristinare la batteria dal 20 al 100% in 11 ore da presa domestica o in 4 ore da wallbox. Il caricabatterie in corrente continua da 30 kW, per ricaricare dal 20 all’80% in circa 45 minuti, è invece disponibile solo in opzione.

Di serie, solo la ricarica di tipo ''slow''

CENTRALE ELETTRICA Una simpatica funzionalità aggiuntiva è semmai la funzione di ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load), per trasformare Spring in un maxi caricabatterie portatile per alimentare dispositivi elettrici come una macchina da caffè o addirittura un barbecue. Basta inserire nel connettore di ricarica, situato sotto la calandra, uno specifico adattatore.

Per soddisfare le ultime norme europee in materia di sicurezza (ma anche per soddisfare le necessità di sicurezza dei propri stessi clienti...), compongono l’equipaggiamento di nuova Spring un dignitoso set di sistemi di assistenza alla guida. Come frenata automatica d’emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto), riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità, rear parking assist per le manovre di parcheggio in retromarcia, avviso di superamento della corsia (LDWS), assistenza al mantenimento di corsia (LKA), sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente e chiamata d’emergenza (eCall). Per accedere velocemente alla configurazione degli ADAS preferiti, fa la sua comparsa lo specifico pulsante “My Safety”.

Numerosi assistenti elettronici ala guida

In linea con gli altri modelli del brand, anche su Dacia Spring viene dunque introdotto l’allestimento Expression, che per il mercato italiano coincide con l'allestimento entry level (non viene importata la variante Essential, la più ''basic''). Rapido riepilogo dei principali equipaggiamenti di serie: quadro strumenti digitale da 7 pollici, volante a 3 razze regolabile in altezza, servosterzo, sistema Media Control con presa USB, limitatore di velocità, climatizzatore manuale, comandi radio al volante, cerchi da 15 pollici (con motorizzazione 65 CV), chiusura centralizzata delle porte con comando da remoto, alzacristalli elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori, presa da 12V. Dal canto suo, la più completa Spring Extreme aggiunge: finiture interne / esterne color rame, retrovisori ed alzacristalli posteriori elettrici, sistema multimediale Media Nav Live con display centrale da 10 pollici, 2 prese USB e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, caricabatterie bidirezionale.

Gli ordini di nuova Dacia Spring verranno aperti in Italia in primavera 2024, mentre le prime consegne sono previste per l'estate 2024. A breve, i prezzi (che oggi, al netto di incentivi, partono da 21.450 euro) e un calendario più preciso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/02/2024