Garanzia estesa fino a 7 anni, a costo zero. Dacia e la formula magica

Sapere di poter contare su sette anni di garanzia, ovvero cinque in più rispetto ai due anni di garanzia prevista dalla legge, fa piacere. specie quando si acquista un’automobile, un acquisto che viene considerato al secondo posto, per impegno economico e importanza, dopo l’acquisto della casa. Specie, poi, se la possibilità di estendere la garanzia è a costo zero, o quasi. È quanto offre il programma Dacia Zen, disponibile per nuova Dacia Duster (qui per la nostra video anteprima). Vediamo come funziona.

Nuova Dacia Duster 2024

COMPITI A CASA Non sarebbe la prima, Dacia, a offrire sette anni di garanzia: alcune Case già offrono una garanzia estesa, ma Dacia Zen adotta una formula nuova, una formula revolving. Finito il secondo anno di garanzia, si conquista anno per anno l’estensione fino al settimo anno di vita della Dacia acquistata, o al raggiungimento dei 150.000 chilometri percorsi. Come? Effettuando la manutenzione programmata presso la rete Dacia, ovvero tutti i tagliandi programmati ogni 30.000 km o almeno una volta all’anno.

Su nuova Duster, 7 anni di garanzia a costo zero. Se fai i compiti...

VALORE AGGIUNTO Una vera estensione di garanzia, con le uniche limitazioni rispetto alla garanzia iniziale che riguardano l’infotainment e l’assistenza stradale. Forse costerà un poco di più rispetto al tagliando dal meccanico sotto casa o al cambio d’olio dal benzinaio, ma avrete la garanzia che tutto sia eseguito a regola d’arte da meccanici che hanno seguito corsi di formazione per mettere le mani sulla vostra Dacia, e che eseguono tutti i controlli e gli aggiornamenti necessari. Alla fine la vostra Dacia sarà in perfetta forma e con chilometraggio certificato e, al momento di rivenderla, avrà sicuramente più valore rispetto a una Dacia senza una storia altrettanto trasparente.

VEDI ANCHE

Nuova Duster, gli interni

FATTI, NON... Dacia Zen è coerente con il pragmatismo dei prodotti Dacia. Un pragmatismo che si fonda sulla essenzialità di quanto offrono le Dacia, in termini di allestimenti, finiture e materiali utilizzati. Una filosofia no frills che confeziona la sua essenzialità in un pacchetto decisamente gradevole e funzionale.

Nuova Duster essenziale ed ecosostenibile (materiali riciclati)

IDEE A COSTO ZERO La concept Manifesto è, nomen omen, un vero e proprio manifesto di questo pragmatismo, di quanto offriranno le prossime Dacia, a partire dalla nuova Dacia Duster. Uno stile personale e fatto di proporzioni azzeccate più che da fregi inutili e cromature. Uno stile funzionale, fatto di piccole grandi idee che non costano nulla di più se non l’impegno di pensarle, molte già presenti dalla nuova Duster. Come YouClip, un attacco multifunzione presente in sei punti dell’abitacolo che può servire da supporto per lo smartphone, per borse, tablet, torce, borracce o lattine grazie ad accessori dedicati. E uno stile attento all’ambiente, fatto di materiali ecosostenibili, come la plastica Starkle, realizzata utilizzando il 20% di materiali riciclati, o il tessuto lavabile MicroCloud al posto della pelle. Tutte le cose belle finiscono. Ma non per Dacia.

YouClip: così semplice, così geniale, così... Dacia

Pubblicato da M.A. Corniche, 08/12/2023