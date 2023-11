Anche ibrida, ancora unica. Nuova Dacia Duster vista da vicino. Video

Nessun'altra automobile, negli ultimi decenni, ha rivoltato il mercato come un calzino, quanto lei. Pochi altri fenomeni industriali hanno influenzato la società e capovolto la definizione stessa di status symbol, quanto il suo ingresso in scena. Questa è la favola di Dacia Duster, il brutto anatroccolo che si trasforma in cigno, l'umile operaio che diventa imperatore, il SUV low cost che fa tendenza come un SUV di lusso. Si chiude il secondo ciclo (2017-2023), si apre il terzo. Due parole chiave: ''tradizione'' - leggasi anche 4x4 e GPL - ed ''elettrificazione''. E no, tranquilli: niente Duster full electric. L'ho vista dal vivo e ho maturato alcune riflessioni. Clicca Play sulla foto di cover per una video anteprima. Sfoglia anche la ricca fotogallery ambientata. Se vuoi leggere l'articolo, siediti comodo...



Nuova Dacia Duster 2024, novità ''oceanica''

La tradizione, si diceva. È quel valore che Duster di terza generazione, la più Renault di tutte le Duster sin qui conosciute, essendo ora costruita sulla piattaforma CMF-B già Clio e Captur, esprime sia nel suo aspetto ancora semplice e robusto, sia soprattutto nel suo storico concetto di automobile value for money. Quindi dall'equipaggiamento non troppo abbondante, ma nemmeno misero. Dalle funzionalità non troppo ricercate da incidere sul prezzo, ma nemmeno troppo ''cheap'' da svilirne la qualità. Insomma, affinché capiscano tutti: Duster non è, non è mai stata e mai sarà, l'app per smartphone dai contenuti premium dietro pagamento. Ma è un po' di più dell'app gratuita con funzioni basic. Come Duster, solo Duster.

Duster, una saga di successo clamoroso

Puntare all’essenziale, eliminare qualsiasi artificio stilistico, conservare infine una precisa identità visiva: la tradizionale filosofia Dacia trova espressione pure in Duster atto terzo, un SUV che mantiene grossomodo le misure esterne della generazione precedente (4 metri e 34 di lunghezza, unica cifra nota; una larghezza e un'altezza, rispettivamente, attorno a 1 metro e 80 e 1 metro e 70) e riformula le proporzioni tra i volumi quel tanto che basta a maturare un'immagine più fresca. Frontale sempre molto verticalizzante, passaruota con bordi smussati, ampio portellone posteriore, finestrini laterali che si estendono in maniera armoniosa dall’anteriore al posteriore e nel bordo dei quali si integrano ora le maniglie delle porte posteriori.

Vista di tre quarti, ricorda qualche altro SUV?

INFLUENCE...D Prima ancora di parlare dei dettagli: a un primo colpo d'occhio, nuova Duster mi ricorda un poco poco una Jeep Compass o una Jeep Avenger se vista dal di fronte (quella griglia...), o di tre quarti. E una Nissan Qashqai se la guardo di lato, o di tre quarti posteriore. Forse a causa del profilo più inclinato ed appuntito della coda. O per il taglio della linea di cintura che risale verso l'alto in corrispondenza del terzo cristallo fisso posteriore. Inizialmente, individuavo anche accenti Land Rover: sino a quando non ho approfondito la ricerca, e mi sono in parte ricreduto. Insomma, in generale nuova Duster è una Duster che, dalle correnti di design più in voga, si lascia influenzare un pochetto. Ma ci mette anche del suo e il risultato, a mio giudizio, è buono.

E di tre quarti posteriore? Viene in mente niente?

PESCA UNA LETTERA Uno dei biglietti da visita di nuova Duster è la firma luminosa a forma di Y sia nei fari anteriori, sia nei gruppi ottici posteriori, sia inoltre nelle ruote in lega (il cui effetto lucido è ottenuto senza cromatura, semplicemente lavorando sul materiale grezzo). In realtà è il motivo della D di Dacia, ma col... gambo, leggi Y.

Fari anteriori a ''ypsilon''

ROCKY Nuova Duster è protetta da una vera e propria cintura che circonda tutto il veicolo, senza soluzione di continuità. Due curiosità: le piastre di protezione anteriore e posteriore sono colorate all’origine. L’assenza di vernici è un vantaggio per l’ambiente, ma anche per il cliente: se graffiati o rigati, non perdono il colore originario. A loro volta le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, i triangoli del paraurti anteriore e la grembialatura del paraurti posteriore sono realizzati con un nuovo materiale, detto Starkle, progettato dagli ingegneri Dacia e dall’azienda chimica LyondellBasell. Svelato sulla concept Manifesto, lo speciale Starkle è composto fino al 20% da materiali riciclati, composizione che traspare dalle particelle bianche che creano un effetto maculato. Idem come sopra: non è verniciato e, pertanto, non rimane segnato in caso di graffi o rigature.

La piastra frontale non è verniciata

Ancor più che all'esterno, il salto generazionale è percepibile salendo a bordo. Ho l'opportunità di esplorare dal di dentro un esemplare in configurazione Extreme e un esemplare in configurazione Journey: certo, qui si parla delle top della gamma, tuttavia credo che pure la versione base Essential mi avrebbe trasmesso un feeling di maggiore qualità rispetto a prima, di maggiore cura dei dettagli, inoltre - in questo sono tutte uguali - di maggior spazio per chi siede sul divano posteriore. A proposito, cresce anche il bagagliaio: dai precedenti 445 litri agli attuali 472 litri a filo cappelliera, un upgrade del +6% (almeno, in configurazione 4x2).

Il bagagliaio cresce di volume, più ampio anche il portellone

IN MEDIA STAT VIRTUS Un cruscotto di disegno completamente nuovo integra il nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici (novità assoluta per Duster, benché di serie solo dal secondo livello di allestimento in su) e il nuovo display touchscreen dell'infotainment da 10,1 pollici, incernierato a sbalzo e orientato di 10° verso il conducente, a sua volta però non presente sulla entry level. Due offerte multimediali: Media Display (Expression ed Extreme) per audio a 4 altoparlanti e connettività Apple CarPlay e Android Auto di tipo wirelss, sistema Media Nav Live di serie invece sull’allestimento Journey (e in opzione su Extreme) con navigazione connessa e sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti.

Gli interni di Duster Extreme

SCARICA L'APP Sull'allestimento di ingresso Essential, la centrale multimediale si chiama Media Control e di base dialoga, tramite i comandi al volante, col mini display da 3,5 pollici del quadro strumenti analogico digitale. Ai proprietari Dacia, il sistema è familiare: comprende 4 altoparlanti, connessione Bluetooth, porta USB e supporto per smartphone integrato nella plancia. Una volta connesso il sistema all'app Dacia Media Control, si può in sostanza impiegare il proprio smartphone come display di bordo multifunzionale. Semplice, ma intelligente.

Sulla Essential, niente Navi: solo il porta-smartphone (che funziona come Navi)

MI GUARDO INTORNO Nuove le quattro bocchette di ventilazione (con design interno a Y, of course), nuovo il volante con corona appiattita sopra e sotto, nuovo infine il bracciolo centrale, dove alloggiano il caricabatterie a induzione per lo smartphone (di serie su Journey, in opzione su Extreme) e la nuova leva del cambio, sia esso di tipo manuale o automatico. Introduco così il capitolo motori (tenetevi forte).

Ricarica wireless per lo smartphone

A malincuore, Dacia Duster dice addio al motore diesel e imposta la rotta verso l'universo dell'elettrificazione. Due varianti ibride, l'una più ''soft'' (mild hybrid 48 volt), l'altra di stampo ibrido più serio (full hybrid). Rimane a listino, infine, la versione a duplice alimentazione benzina-GPL (felici, vero?).

Duster si ''arrende'': Hybrid

DUSTER TCe 130 Rappresenta il primo livello di elettrificazione edè una novità assoluta per l'intero marchio Dacia. Come su Renault Austral, abbina un motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller a una rete mild hybrid 48 volt che supporta il motore termico in fase di avviamento e accelerazione, consentendo così di ridurre il consumo medio e le emissioni di CO2 di circa il -10%. Il motore TCe 130 è disponibile solo con cambio manuale a 6 rapporti, ma nelle versioni sia a trazione anteriore, sia a trazione integrale.

Mild hybrid il motore, manuale a 6 rapporti il cambio

DUSTER HYBRID 140 Si tratta della stessa identica motorizzazione adottata anche da Dacia Jogger Hybrid 140 (e prima ancora, da Renault Clio E-Tech e Captur E-Tech), vedi anche schemino sotto, ed è composta da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri da 94 CV, due motori elettrici (un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e un cambio automatico elettrificato a 4+2 rapporti (4 rapporti per il motore termico e altri 2 per quello elettrico) sprovvisto di frizione. Le caratteristiche, oramai le conosciamo: il motore si avvia sempre in modalità 100% elettrica, la frenata rigenerativa - associata alla forte capacità di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh e 230V - permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, di ridurre i consumi del -20% in ciclo misto e fino al -40% in ciclo urbano.

Il sistema full hybrid di nuova Dacia Duster Hybrid 140

DUSTER ECO-G 100 Dacia è il leader europeo del GPL, nuova Duster al bi-fuel non può e non vuole rinunciare. Come suggerisce il nome, nuova Duster ECO-G 100 si basa sulla stessa motorizzazione della sua antenata, ovvero il turbo benzina 3 cilindri di 1,0 litri da 100 CV. Che quando ''beve'' GPL emette in media il -10% di CO2. Due serbatoi dalla capacità utile di 50 litri ciascuno, 1.300 km di autonomia complessiva. Farà strage di cuori.

Fedele al GPL, fedele anche a un'immagine di SUV di ottime proprietà fuoristradistiche. Nuovo Duster sempre disponibile anche con trazione 4x4, senza marce ridotte ma con Terrain Control con 5 modalità di guida: Auto (gestisce automaticamente la potenza tra avantreno e retrotreno), Snow (ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità e di trazione), Mud/Sand (per circolare su superfici instabili, come i sentieri fangosi o sabbiosi), Off-Road (simile alla modalità 4x4 Lock dell’attuale Duster), infine Eco (ottimizza i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del motore).

Nuova Duster 4x4, la natura è il suo ''ufficio''

TOUT TERRAIN TOUT COURT Quattro ruote motrici, programmi elettronici evoluti (non manca il sistema di controllo della velocità in discesa), ma non solo. In fuoristrada, nuova Duster 4x4 promette acrobazie anche grazie a un'altezza da terra di 217 mm (best in class) e ad angoli di attacco (31°) e di uscita (36°) da esploratore provetto.

Il regolatore/limitatore di velocità è ora disponibile di serie a partire dall’allestimento Expression A seconda della versione, l’equipaggiamento di nuova Duster 2024 si arricchisce di nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Tra i quali:

frenata automatica di emergenza (urbana / periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto);

riconoscimento dei cartelli stradali con alert di eccesso di velocità;

assistenza al parcheggio posteriore;

segnale di arresto di emergenza ;

avviso di superamento della linea di carreggiata ;

assistenza al mantenimento nella corsia ;

sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente;

chiamata di emergenza (eCall).



Cruise control e tanti altri assistenti di guida



ATTACCATI: GLI ACCESSORI

Una delle trovate più curiose si chiama YouClip ed è un sistema tanto semplice, quanto ingegnoso, per fissare in modo pratico e sicuro molti accessori in punti chiave (cerca altre foto in gallery). A seconda dell'allestimento, in abitacolo sono dislocati da 4 a 8 punti di aggancio montati in fabbrica (uno sulla plancia, uno sul fianco della consolle lato passeggero, uno dietro la consolle centrale, due nel portabagagli sul lato destro e sinistro, uno all’interno del portellone del bagagliaio, più due punti sui poggiatesta come supporti per tablet). È possibile agganciare vari elementi: tasca portaoggetti, supporto per smartphone con caricabatterie a induzione incorporato, anche un ingegnoso dispositivo “3 in 1” con porta-bevande, gancio per borsa e lampada, di serie su Duster Extreme.

YouClip, l'appendi-accessori

Gamma dunque articolata su tre livelli. Essential (la base), Expression (cuore dell'offerta) e, al vertice, due allestimenti dai contenuti differenziati, ma complementari e dallo stesso prezzo: Duster Extreme (più outdoor) e Duster Journey (più eleganza e più comfort). Di seguito, i rispettivi equipaggiamenti di serie (sottolineo quelli significativi).

DUSTER ESSENTIAL Barre da tetto fisse, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata delle porte, climatizzazione manuale, accensione automatica degli anabbaglianti, 6 airbag, sensori di parcheggio posteriori.

DUSTER EXPRESSION Cerchi in lega da 17”, computer di bordo digitale da 7”, touchscreen centrale da 10,1” con sistema multimediale Media Display e Smartphone Replication wireless Apple CarPlay / Android Auto, parking camera, alzacristalli elettrici posteriori, tergicristalli automatici.

DUSTER EXTREME Cerchi in lega da 17”, computer di bordo digitale da 7”, touchscreen centrale da 10,1” con sistema multimediale Media Display e Smartphone Replication wireless Apple CarPlay / Android Auto, parking camera, alzacristalli elettrici posteriori, tergicristalli automatici, barre da tetto modulari, fendinebbia, sellerie lavabili in TEP microcloud, tappetini in gomma anche per il bagagliaio, climatizzazione automatica, chiave Keyless Entry, retrovisori esterni elettrici, sistema YouClip “3 in 1”, elementi decorativi interni ed esterni color rame.

Nuova Duster Extreme

DUSTER JOURNEY Cerchi in lega da 18”, computer di bordo digitale da 7”, touchscreen centrale da 10,1” con sistema multimediale Media Display e Smartphone Replication wireless Apple CarPlay / Android Auto, parking camera, alzacristalli elettrici posteriori, tergicristalli automatici, fendinebbia, climatizzazione automatica, chiave Keyless Entry, freno di stazionamento elettrico e retrovisori elettrici, caricabatterie wireless per smartphone, sistema multimediale Media Nav Live con navigazione connessa, sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti.

Nuova Duster Journey, gli interni

Il primo impatto statico convince. Attendiamo impazienti, ora, il primo test drive: andiamo a marzo 2024. La prima uscita pubblica di nuova Dacia Duster è in programma allla prossima edizione del Salone di Ginevra (26 febbraio - 3 marzo 2024). Gli ordini apriranno a primavera 2024, le prime consegne dovrebbero coincidere indicativamente coi mesi di maggio-giugno 2024. Il listino prezzi è ancora sconosciuto: Dacia promette tuttavia una soglia di ingresso ''inferiore ai 20.000 euro''. Avventuriamoci pure in una proiezione: Duster GPL a 20.000 euro scarsi, Duster mild hybrid attorno ai 22.000 euro, Duster full hybrid infine a partire da 25.000 euro circa. Non prendere queste cifre per oro colato. Nel frattempo, benvenuta Dus... Tre.

