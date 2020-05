DUSTER GPL: FASE 2 Audacia, senso pratico, sostenibilità ambientale ed economica? Ma sono proprio le materie delle quali Dacia Duster è autorevole divulgatrice da un decennio. E quale Duster, se non Duster GPL, esprime al meglio la filosofia del Suv ''low cost''? I motori turbo oggi sono un must, e così il best seller franco-rumeno, accantonato a fine del 2019 il 4 cilindri 1.6 SCe, dal 2020 adotta il nuovo 3 cilindri 1.0 TCe turbo benzina. e si registra all'anagrafe come Dacia Duster TCe 100 ECO-G. Cala la cilindrata, crescono tutte le altre voci. Compreso il prezzo, sì, ma di poche centinaia di euro (14.150 euro in allestimento Essential). Guarda il video della nostra prima prova.

TURBO ALLA TERZA Un gioiellino di tecnologia, il tricilindrico dell'Alleanza Renault-Nissan, che si distingue per alcune soluzioni all'avanguardia: come il turbo con valvola elettronica wastgate, il variatore di fase in aspirazione e la pompa dell’olio a portata variabile. O come l'attacco del turbocompressore stesso, col collettore di scarico integrato nella testata del cilindro, per gas di scarico di temperatura inferiore e conseguente diminuzione di consumi ed emissioni. 100 cv di potenza a 5.000 giri/min., 170 Nm di coppia motrice (+10 Nm rispetto al 1.0 TCe) a 2.000 giri/min. Impianto GPL di produzione Landi Renzo montato direttamente in fabbrica (garanzia 3 anni o 100.000 km), serbatoio da 42 litri (capacità massima di riempimento: 33,6 litri) posto sotto il pavimento del vano di carico, in luogo della ruota di scorta. In questo modo, il bagagliaio conserva la sua capienza originale di 445 litri.

EVOLUZIONE Trasmissione della potenza affidata al cambio manuale a 5 marce, trazione esclusivamente sulle ruote anteriori: Duster TCe 100 ECO-G esiste solo in formato 4x2 e non 4x4). Come si comporta su strada? Meglio o peggio della precedente Duster GPL? E quanto consuma? Clicca Play e scoprilo. In alternativa, leggi la nostra prova completa.