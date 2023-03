Nuova Dacia Duster 2024 in arrivo: ecco come cambia

Si all'ibrido, no a una versione 100% elettrica per la nuova Dacia Duster 2024: anticipazioni sulla terza generazione in arrivo

Dacia Duster si prepara per un rinnovamento radicale. Nel 2024 debutterà la terza generazione, che si dice avrà una maggiore connotazione da fuoristrada pur rimanendo fedele al concetto originale. Quanto a look, insomma, l'obiettivo è tenere alta la testa di fronte alla Jeep Avenger (qui tutte le caratteristiche), anche se rispetto a quest'ultima non mancano differenze tecniche assolutamente sostanziali. Come sappiamo, la Jeep nasce per portare il Marchio nell'era dell'elettrificazione totale e l'unica offerta con motore tradizionale non prevede la trazione integrale. Il 4x4 è invece uno dei fiori all'occhiello dell'offerta Duster, che sembra destinata a rimanere in gamma.

Nuova Dacia Duster 2024, 3/4 posteriore in un nostro rendering

PIÙ SQUADRATA E MUSCOLOSA Della nuova Dacia Duster 2024 cominciano a circolare muletti camuffati, che mostrano forme più muscolose e squadrate: volumi non distanti da quelli di Renault Austral (qui la nostra prova), ma con influenze di stile derivate dal concept Dacia Bigster, da quello che le camuffature lasciano intravedere. Nessuna influenza, invece, dal concept Dacia Manifesto (qui sotto), il cui progetto sarebbe stato avviato dopo che la Duster di nuova generazione era già stata definita.

ACCESSORI AD HOC Secondo quanto anticipato lo scorso anno dal capo del design Dacia David Durand, nuova Duster dovrebbe spingere l'acceleratore sullo spazio degli interni e sugli accessori per un utilizzo sempre più a 360°. Tra le maggiori novità, un sistema portapacchi da tetto per rendere l'auto ancora più adattabile alla vita all'aria aperta, con la possibilità di montarci sopra una tenda da campeggio, pare.

VEDI ANCHE

Dacia Bigster: foto all'aperto

VOTATA ALL'OFF-ROAD Pur rimanendo attenta alla concretezza e all'essenziale, Dacia non è più concentrata sul low-cost in senso stretto, ma attenta a ottimizzare il value-for-money. In questo senso, sfrutterà al massimo l'architettura CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mistubishi, già utilizzata dalla sorella minore Dacia Sandero (e in futuro per tutta la gamma, pare), per continuare a offrire ''il miglior fuoristrada non specializzato sul mercato'', come lo definisce Durand.

Nuova Dacia Duster 2024, 3/4 anteriore in un nostro rendering

I MOTORI L'adozione di questa piattaforma apre la porta al motore ibrido di derivazione Renault già visto sulla Clio E-Tech (qui il nostro video) e trapiantato con successo sulla Dacia Jogger (qui la prova della versione Hybrid). Parliamo di un quattro cilindri a benzina da 1,6 litri con una coppia di motori elettrici il cui lavoro di squadra passa per la famosa ed esclusiva trasmissione Multi-Mode, a dare 140 CV di potenza. Niente variante 100% elettrica, per il momento: una scelta che sarà resa disponibile ''solo quando sarà assolutamente necessario'', per non dover alzare troppo i prezzi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2023