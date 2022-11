Velociduster, metti che il re dei low cost si iscriva a un rally raid

Una Dacia Duster per l'offroad estremo? Sarebbe così. Ma (ancora) non esiste. La ricostruzione grafica di un artista CGI

Dal 1966, anno di fondazione, e ancor più dal 1999, anno dell'ingresso nel Gruppo Renault, il marchio Dacia si è affermata grazie ad auto senza fronzoli. Berline (Logan), utilitarie (Sandero), SUV (Duster), ora anche multispazio (Jogger). Ma che accadrebbe, qualora Dacia decidesse di esaudire i desideri degli appassionati di fuoristrada estremo? Dopotutto, i cuori degli avventurieri dal carattere più mite li ha già conquistati proprio per mezzo di Duster, così economica, ma anche così robusta. Da Duster civile a una Velociduster, il passaggio è breve. Almeno, lo è in computer grafica. E in video.

L'INCREDIBILE SUV Velociduster è il nome del pickup su base Duster che si è immaginato l'artista e designer automobilistico conosciuto come Pistonzero sui social media. Pistonzero descrive la sua creatura virtuale come ''un veicolo Pre-Runner 2WD estremo'' che prende le mosse da ''uno dei SUV per famiglie più popolari in Europa''. Sebbene il nostro pixel master abbia dimenticato il recente cambiamento dell'immagine aziendale di Dacia (al frontale, appare ancora il vecchio logo), Velociduster risulta un progetto CGI persino armonioso, pur nella sua aggressività. Al di là del telaio notevolmente sollevato dal suolo, del trattamento widebody, dei pneumatici offroad e del rollbar pronto gara, i dettagli più originali risultano forse essere le uscite di scarico laterali e la verniciatura in verde mimetico. Che ora Hennessey Performance tragga spunto?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2022